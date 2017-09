Wurstelst du dich manchmal auch durch den Tag? Diese Tiere fühlen mit dir

Cute News, everyone. Heute möchte ich euch erzählen, wie ein ganz normaler Arbeitstag bei mir so aussieht. Aber vorher gucken wir uns diese fröhliche Libelle an:

Wirklich eine sehr glückliche Libelle. Bild: userinput

So, genug Insekten für heute.

Heute Morgen, als der Wecker geklingelt hat, meine Reaktion so: Bild: funnyfoto

Als ich in die Dusche reingegangen bin: Bild: funnyfoto

Als ich wieder rausgekommen bin: Bild: funnyfoto

Kurz geföhnt, bin ich dann auch schon ready: Bild: sharesloth

Natürlich erwisch ich im Zug den Wagen mit einer Schulklasse drin. Meine Reaktion so: Bild: imgur

Und die Kinder so: Bild: funnyfoto

Bild: funnyfoto

Bild: funnyfoto

Bild: funnyfoto

Selbstverständlich setzt sich dann auch genau noch dieser eine komische Typ neben mich: Bild: funnyfoto

Meine Laune zu diesem Zeitpunkt: Bild: funnyfoto

Also versuch ich, müde wie ich bin, etwas aus dem Fenster zu gucken: Bild: funnyfoto

Regen wir uns kurz ab:

Bin ich eigentlich der Einzige, der sich in gewissen Zügen seinen Kopf an der Gepäckablage stösst? Bild: Funnyfoto

Egal. Endlich am Endbahnhof angekommen, sieht es mit meiner Laune nicht mehr sehr gut aus: Bild: funnyfoto

Ich versuche also aus dem Zug auszusteigen: Bild: Giphy

Als ich jemandem sage, dass er doch nicht so zu drängeln braucht, zeigt er mir kurzerhand, was er davon hält: Bild: Funnyfoto

Am Bahnhof geht es zu und her wie üblich. Leute mit einem etwas ungewöhnlichen Modestil. Bild: Funnyfoto

Der Bahnhofspenner, der mich freundlichst um etwas Münz bittet. Bild: Funnyfoto

Dieser gruslige Typ, der bestimmt irgendwelche Drogen verkauft. Bild: Funnyfoto

Dieser eine Verrückte, der dich von seiner Sekte überzeugen will. Bild: Funnyfoto

Dieser andere Verrückte, der nicht an die Schwerkraft glaubt. Bild: Funnyfoto

Ganz vergessen: Leute, die im Schneckentempo vor einem hergehen.

Ich schlängle mich also durch die Massen und komm an einem Gebäckstand vorbei. Es duftet so verlockend. Bild: funnyfoto

Selbstverständlich kaufe ich wieder einmal mehr, als ich essen kann. Bild: Giphy

Und natürlich penn ich deswegen weg. Bild: jokeitup

Aufgewacht bin ich dann aber glücklicherweise von selber. Bild: Giphy

Natürlich bin ich jetzt spät dran und renne wie ein Bekloppter zur Arbeit. Bild: Giphy

Mein Arbeitskollege ist bereits da und zieht sich noch schnell eine Zigarette rein. Bild: Giphy

Ich versuch mich ganz unauffällig reinzuschleichen. Mit bescheidenem Erfolg. Bild: Giphy

Mein Chef hat mich ertappt und ruft nach mir. Ich versuche ganz normal zu reagieren. Bild: funnyfoto

Er ist nicht sonderlich erfreut, dass ich zu spät bin. Bild: Imgur

Wahrscheinlich habe ich auf ihn auch nicht besonders fit gewirkt. Bild: funnyfoto

Nach einer ordentlichen Standpauke arbeitet es sich gleich viel effizienter. Bild: Giphy

Doch lange hält die neu gewonnene Arbeitsmoral nicht an. Bild: Giphy

Und am Abend ist die Luft komplett draussen. Wie immer. Bild: funnyfoto

Endlich Feierabend. Ab nach Hause. Bild: Twitter

Dort überleg ich mir, einen Film zu gucken. Vielleicht was von Pixar? Bild: funnyfoto

Oder doch einen «Star Wars»-Film? Bild: Funnyfoto

Auf jeden Fall gibt es einen Drink dazu. Bild: funnyfoto

Leider habe ich es dann übertrieben und bin an Ort und Stelle eingeschlafen. Bild: Imgur

Am nächsten Morgen als der Wecker klingelt, meine Reaktion so: Bild: funnyfoto

So, das war's für diese Woche. Ich muss jetzt noch Sachen erledigen. Aus Gründen.

Und falls du es noch nicht gewusst hast: Nichts ist vor Schwänen sicher 25s Nichts ist vor Schwänen sicher Video: watson

Kennst du ihn hier schon?

