bild: Mario heller

Die Argovia Stars müssen beim Saisonhighlight im Cup ins Exil – aus kuriosem Grund

Es ist für viele kleinere Schweizer Hockey-Klubs das Highlight des Jahres: die 1. Runde des Swiss Ice Hockey Cup. Unterklassige Amateurteams empfangen die Stars aus National und Swiss League. Die kleinen Stadien sind meistens ausverkauft. Und für die Klubs ist es eine gute Möglichkeit, mit eigener Festwirtschaft Geld einzunehmen.

Nicht so in Aarau. Die Argovia Stars können ihre Cup-Partie gegen die SCL Tigers heute Abend nicht zuhause in der Kunsteisbahn Aarau (Keba) austragen. Weil das derzeit illegal wäre.

Die frisch renovierte Kunsteisbahn Aarau

Nachdem die Stadt Aarau für die Kunsteisbahn nur die Öffnungszeiten für den öffentlichen Eislauf als Betriebszeit – für das hobbymässige Schlittschuhlaufen also – beantragt hatte, schien es so, als müssten alle Eisfelder den ganzen Winter durch ab spätestens 16.30 Uhr geschlossen bleiben.

Im Juni schöpften die Nutzer der Keba, unter anderem auch die Argovia Stars dann neue Hoffnung. Der Gemeinderat Suhr bewilligte, dass die Halle neu zumindest bis 23 Uhr genutzt werden dürfe. Auch am Wochenende sollten Eishockeyspiele ausgetragen werden dürfen, sie müssten einfach spätestens um 20 Uhr beginnen. Doch in diese Übergangsbewilligung hat sich erneut ein Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen.

Bild: argovia stars

So dürfen die Argovia Stars bis Ende September in der Aarauer Eishalle nur Freundschaftsspiele austragen. Erst ab Oktober sind dann auch Ernstkämpfe erlaubt. Weil das Cup-Spiel gegen die SCL Tigers aber selbstverständlich ein Ernstkampf ist, müssen die Stars ausweichen. Statt zuhause in Aarau findet das Saisonhighlight nun in der Kunsteisbahn Oberwynental in Reinach statt. Bereits voriges Jahr hat man aufgrund der Renovation der Keba an diesen Ort ausweichen müssen.

Beim Erstligisten freut man sich trotzdem auf das Spiel gegen den Oberklassigen. Auf der eigenen Webseite schreibt der Vorstand:

«Obwohl es schade ist, dieses Hockeyfest nicht auf der Keba austragen zu können, sind wir zuversichtlich und werden alles dafür geben, dass der Anlass in Reinach auch dieses Jahr wieder eine super Sache wird. Die Freude und Dankbarkeit, dass diese Saison auf der Keba wieder Eishockey gespielt werden kann, lässt sich durch diesen kleinen Dämpfer nicht vermindern, zumal wir ja seit vergangener Saison wissen, dass sich bei unseren Freunden in Reinach auch tolle Eishockeyfeste feiern lassen.»

(abu)

Die Schweizer Hockey-Cupsieger der Neuzeit

So sieht es aus, wenn NLA-Teams Frauen anflirten 2m 34s So sieht es aus, wenn NLA-Teams Frauen anflirten Video: watson

Eishockey Saison 2017/18 Du willst in eine Schweizer Hockey-Fankurve? Diese 13 Starter-Kits rüsten dich perfekt aus National-League-Vorschau Teil 3 – die Herausforderer der Titanen Routiniers, Scharfschützen, Verrückte – die neuen NL-Söldner im Überblick Als Eishockey-Fan musst du dich nicht nur an neue Liga-Namen gewöhnen Mathias Seger, eine überzählige Symbolfigur National-League-Vorschau Teil 2 – zwischen Ruhm und Absturz Teamkollege gesucht – so sehen die Kader der National-League-Teams vor den Testspielen aus Eishockey von A bis Z – mit diesen Begriffen wirst du vor dem Saisonstart zum Experten Doppelt so viele Hockey-Einzelrichter wie bisher – und wie böse ist der nächste Antisin? Deine Tinder-, Sex- und WhatsApp-Gewohnheiten verraten uns, welcher Hockey-Spieler du bist Wie werden im Eishockey eigentlich alle Statistiken erfasst? Zu Besuch im Hallenstadion 16 Dinge, die kein Schweizer Eishockey-Fan jemals sagen würde «Das ging mir unter die Haut» – Streithähne McSorley und Kurmann im Versöhnungs-Gespräch Die Captains des SCB und ZSC im Doppel-Interview: «Es gab noch keine Lohnerhöhung» Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup National-League-Vorschau Teil 1 – auf der Suche nach einer neuen Identität National-League-Vorschau Teil 4 – die meisterlichen Titanen herrschen «Kein Schüssli von Nüssli» – dafür lässt der Tigers-Oldie den ZSC uralt aussehen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo