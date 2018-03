Hört endlich mit eurem narzisstischen Podcast-Gelaber auf!

Ich kann's nicht mehr hören. Wirklich. Also wirklich nicht.

Dass «so ein Podcast schnell gemacht ist», haben sich in den letzten zwei Jahren ungefähr alle Medienmenschen zwischen Wien und Zürich gedacht. Kaum ein Blog, kaum eine Influencerin, die heute noch ohne auskommt. Schliesslich ist es dank den technischen Möglichkeiten relativ einfach, sein selbstbezogenes Gelaber nicht nur via Wort ins Internet zu stellen, sondern auch direkt auf dem iPhone aufzunehmen.

Wer's professioneller mag, kauft sich ein Mikro für 80 Franken und schwupps kann es losgehen. Im Idealfall funktioniert so ein Podcast als Zweierkonstrukt. Einer ist der «Bad Cop», der den Ton angibt und die Fragen stellt, der eingeladene oder fixe Gegenpart antwortet möglichst selbstgerecht. Im Idealfall entsteht ein Gespräch, das sich nicht wie eine französische Käsesuppe in die Länge zieht, sondern zum Lachen und Denken anregt. Ich muss nur leider sagen: Diese Art des Zweiergesprächs ist mir jetzt schon etwas länger nicht mehr untergekommen.

Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich mich satt gehört habe. Ja, ich kann es im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr hören (haha, hören!), wenn sich zwei Menschen, die mir egal sind, über irgendetwas unterhalten, das mir egal ist. Wie viel Stau heute morgen in Hamburg war, zum Beispiel, oder wenn sie andere Lebensweisheiten zum Besten geben, die mir meine Oma schon vor zehn Jahren erklärt hat:

Fragen, die ich mir gerne von einer Therapeutin beantworten lasse oder, wenn es sein muss, auch von einem Coach, aber doch bitte nicht von irgendwelchen Leuten, die mit Selbstdarstellung Geld im Internet verdienen! Es scheint, als möchten diese Menschen vor allem eines: Am liebsten sich selbst zuhören. Und nebenbei auch noch ein bisschen den «eigenen Brand» schärfen.

Nur, weil ein Laber-Podcast schnell produziert ist, heisst das nicht, dass man sich gar nicht darauf vorbereiten kann. Trotzdem riechen viele Formate inzwischen gefährlich nach Einheitsbrei. Die immer gleichen Promis und Halbpromis werden in Hoffnung auf passende Quoten und Downloads eingeladen und dann zu ihrem jeweiligen Spezialgebiet – Feminismus, Achtsamkeit, Veganismus oder Klimawandel – interviewt. Oder wie der deutsche Autor und Musikjournalist Linus Volkmann auf seiner Facebook-Seite schreibt:

Nicht falsch verstehen: Ich mag Podcasts. Gute Podcasts, durch die ich etwas lernen kann und die mir den Weg zur Arbeit erleuchten. This American Life, zum Beispiel. Oder Goal Digger von Jenna Kutcher. Ich habe Millennial von Megan Tan geliebt und bisher auch jede Folge des Anekdotisch-Evident-Podcasts von Katrin Rönicke verschlungen.

Und dann gibt es diese anderen, lieblos produzierten Podcasts mit Formaten, die gar keine sind. Sie wollen Lücken füllen, die längst besetzt sind und drehen sich um die immer gleichen, langweiligen Selbstbeweihräucherungsthemen. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass die Themenvielfalt der Laber-Podcasts ungefähr auf dem Niveau der Titanic stagniert, merken viele Betreiberinnen und Betreiber nicht einmal, wie selbstreferentiell und langweilig sie sind.