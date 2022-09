Was auch immer Apples Beweggründe waren, es sei faszinierend, dass in der zweistündigen Ankündigung der neuen iPhones überhaupt nicht darüber gesprochen wurde.

iFixit hat am Dienstag ein Teardown-Video zum iPhone 14 Pro Max veröffentlicht . Zuvor hatten schon andere «Schrauber» gezeigt, dass sich beide neuen Pro-Modelle wie gewohnt von der Vorderseite öffnen lassen, das interne Redesign erstreckt sich also nicht auf Apples neue Flaggschiffe.

Laut Bericht des amerikanischen Techblogs Macrumors, der einen Blick in eine interne Dokumentation werfen konnte, kann nun selbst der Mittelrahmen in Apple-Stores und bei autorisierten Service-Providern ersetzt werden.

«Das Glas auf der Rückseite ist einfach mit zwei Schrauben und einem einzigen Anschluss befestigt. Apple hat anscheinend einen etwas weniger aggressiven Klebstoff verwendet, was das Öffnen etwas einfacher macht als bei früheren Displays. Ein weiterer Vorteil ist, dass man durch das Entfernen der gleichen Schrauben wie bei der Glasrückseite auch an das Display gelangt. Nur zwei Schrauben, und sowohl das Display als auch die Glasrückseite sind sofort zugänglich. Unglaublich.»

Das neue iPhone-Design stehe in deutlichem Gegensatz zum Rest der Smartphone-Branche. Fast alle Android-Geräte liessen sich auf der Rückseite öffnen, so iFixit. Seit dem Galaxy S6 habe «der Erzfeind» eine fest verklebte Rückseite.

Das grössere iPhone 14 Plus (mit 6,7-Zoll-Display) ist laut Apple ab dem 7. Oktober verfügbar. Es kostet in der günstigsten Ausstattung (mit 128 Gigabyte internem Speicher) 1049 Franken. Das Basismodell, das iPhone 14 mit 128 GB und 6,1-Zoll-Display, kostet 929 Franken. Der offizielle Verkaufsstart ist am 16. September erfolgt.

So konstatierte zum Beispiel The Verge:

Ukraine hackt Website der Gruppe Wagner und erbeutet die Daten der russischen Söldner

Putins Söldnertruppe Wagner ist das neuste Opfer pro-ukrainischer Hacker. Auf der Webseite der berüchtigten paramilitärischen Organisation waren am Montagabend Fotos getöteter russischer Soldaten zu sehen, versehen mit der Botschaft: «Ukrainische IT-Army hier. Wir haben jetzt eure persönlichen Daten. Willkommen in der Ukraine. Wir warten auf euch 😈.»



Für den Cyberangriff verantwortlich ist laut Eigenaussage die «IT Army of Ukraine», eine ukrainische Cybertruppe, die seit Kriegsbeginn auf die Unterstützung freiwilliger IT-Fachleute setzt. In ihrem Telegram-Kanal schreiben die Hacker: «Die Website der Gruppe Wagner, die russische Sträflinge für den Krieg in der Ukraine rekrutiert, wurde von der IT-Army gehackt! Wir haben alle persönlichen Daten der Söldner. Jeder Henker, Mörder und Vergewaltiger wird streng bestraft. Rache ist unvermeidlich!»