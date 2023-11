Tesla-Mitarbeiter verrät: «Wir schicken die Autos trotzdem raus»

Musk will angeblich 25'000-Dollar-Tesla in Deutschland bauen – und was tut die Konkurrenz?

Es bleibe auch keine Zeit, sich in die recht komplizierten Computersysteme einzuarbeiten. Das müsse in der Freizeit geschehen. Die Vorgesetzten ermutigen die Mitarbeiter ohnehin, Überstunden zu machen – ohne sie zu erfassen. «Wer befördert wird, hat oft viele unbezahlte Überstunden gemacht. Jeder spürt den Druck, gut zu sein und abends und am Wochenende zu arbeiten, ohne die Zeit aufzuschreiben. Wir haben einige Mitarbeiter, die dadurch ausgebrannt sind. Aber das Unternehmen scheint sich nicht so sehr darum zu kümmern», sagt ein Mechaniker.

Inzwischen sei die Bewertung direkt an die Lohnentwicklung gekoppelt. Wer eine Eins bekommt, riskiere sogar die Kündigung. «Dann gibt es direkt ein Gespräch mit der Personalabteilung. Du bist in Schwierigkeiten», sagt ein Arbeiter.

Denn alle sechs Monate bewertet Tesla, ob die Mechaniker die so genannten Produktivitätsziele erreicht haben. Das bedeutet: ob die Arbeit in der vorgegebenen Zeit und möglichst noch schneller erledigt wurde. Die Mechaniker erhalten dann eine Bewertung zwischen eins und fünf.

Ein Beispiel sei eine etwas kompliziertere Fehlersuche. «Es kann ein vager Fehler sein, der kommt und geht. Dann muss man sich hinsetzen und an allen Kabeln herumfummeln und so weiter. Aber das dauert zu lange», sagt ein Mitarbeiter.

Elon Musk will anscheinend das neue Tesla-Modell in Deutschland produzieren. Doch wenn der Einsteiger-Tesla dereinst kommt, wird er auf mehrere Elektroautos unter 30'000 Franken treffen.

Elon Musk steht wieder unter Strom. Am Freitag warnte er an einem KI-Gipfel mit Staatsoberhäuptern und Tech-Unternehmern in London vor den «existenziellen Bedrohungen» künstlicher Intelligenz. Am Wochenende stellte der Neo-KI-Unternehmer seinen ChatGPT-Rivalen Grok vor. Und fast zeitgleich besuchte er die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin und machte offenbar nebenbei eine brisante Ankündigung.