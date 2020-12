Corona-Warn-Apps: «Innovation des Jahres»

Das US-Wissenschaftsmagazin «Popular Science» hat die von Schweizer Wissenschaftlern mitentwickelte Smartphone-Technik, auf der SwissCovid und viele weitere Warn-Apps basieren, zur «Innovation des Jahres» gekrönt.



Konkret handelt es sich um die Schnittstellen für iPhones und Android-Smartphones, die Apple und Google in enger Kooperation mit dem DP-3T-Konsortium entwickelt haben und für staatliche Apps zur Verfügung stellen. Das sogenannte «Exposure Notifications»-System sei ein Viren-Tracker, der eine direkte Benachrichtigung der Betroffenen ermögliche und den Datenschutz gewährleiste.



«Popular Science» ist gemäss Wikipedia ein 1872 gegründetes populärwissenschaftliches US-Magazin, das monatlich erscheint und bis heute zahlreiche Auszeichnungen erlangte. Es wird in über 30 verschiedene Sprachen übersetzt und weltweit in über 45 Ländern vertrieben.