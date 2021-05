Réveil musculaire

Dominic Stricker fait tout juste au Geneva Open



Dominic Stricker fait tout juste au Geneva Open

Le jeune tennisman bernois est sur un nuage à Genève. Mercredi, il s'est qualifié pour les quarts de finale grâce à un nouvel exploit contre Fucsovics. Son attitude est impeccable.

Il est la sensation de ce Geneva Open 2021. Et sa principale attraction depuis l'élimination prématurée de Roger Federer mardi. Dominic Stricker aligne les exploits sur la terre battue des Eaux-Vives.

Mercredi, le Bernois de 18 ans s'est qualifié – avec manière – en quarts de finale du tournoi, qui est son tout premier sur le circuit principal. En huitièmes, le Suisse a dominé le fougueux et expérimenté Hongrois Marton Fucsovics 7-5 6-4. La veille au 1er tour, il avait réalisé l'exploit de sortir Marin Cilic, ancien numéro trois mondial et véritable star de la balle jaune.

La fin du premier set remporté par Stricker contre Fucsovics



7 🇨🇭 Stricker

5 🇭🇺 Fucsovics



📡 https://t.co/wgAVMDSNo2 pic.twitter.com/Lrs57GH4On — Teledeporte (@teledeporte) May 19, 2021

En tennis, rien n'est dû au hasard. Et l'épopée de Stricker au bout du Léman n'est pas une exception. Parce que le jeune Bernois fait absolument tout juste dans ce tournoi. A commencer par son attitude.

«Le garçon est discret, plutôt taiseux, mais il raconte son plaisir avec le sourire et sans jamais perdre son calme»

La joie de fouler l'ocre genevois se sent chez Stricker. Mais le teenager garde la tête froide et ses nerfs: aucun signe d'énervement, des gestes d'auto-encouragement mesurés mais bien visibles et une capacité à rester concentré hors-norme pour un jeune joueur de son âge.

Mercredi, son match contre Fucsovics a débuté à 14h15 et s'est terminé à 18h58, soit plus de quatre heures et demie après le premier échange. La partie a été interrompue deux fois à cause de la météo, au début du second set (arrêt de deux heures) et durant le dernier jeu du match (une heure), alors que le Bernois était à trois points de la victoire. De retour sur le court, Stricker a fini le travail comme si de rien n'était, tel un vieux renard du circuit.

La joie modérée de Stricker après sa victoire contre Fucsovics

Wednesday: d. Fucsovics 7-5 6-4 👊



The dream start to his ATP career continues as Dominic Stricker reaches the QF in Geneva*



*youngest 🇨🇭quarterfinalist since Federer in 2000 (also age 18) pic.twitter.com/SkFtIR4Fdd — Tennis TV (@TennisTV) May 19, 2021

En conférence de presse, il reconnaissait l'importance de la gestion de ces deux arrêts forcés:

«Je suis ravi de ma performance du jour, surtout avec les deux interruptions. La deuxième était difficile à gérer. J'ai essayé de rester calme et de ne pas trop réfléchir»

Finalement, c'est le bien plus expérimenté Fucsovics – 29 ans et lauréat à Genève en 2018 – qui craquait nerveusement, en commettant une double faute sur la balle de match.

Les entraînements avec Federer à Dubaï en tout début de saison pèsent très certainement dans l'attitude positive de Stricker. Il a eu l'occasion d'observer ce qu'il se fait de mieux en la matière. Tout comme lors de sa pige de sparring-partner au Masters de Londres l'année dernière, durant laquelle il a tapé des balles avec les meilleurs joueurs de la planète.

Mais l'attitude à elle-seule ne suffit pas en tennis. Contrairement à d'autres sports où des lacunes techniques d'un jour sont plus facilement compensées par un surplus d'engagement athlétique, par exemple. Sur un court, vous avez beau avoir toute la bonne volonté du monde, si la technique ne suit pas vous ne gagnerez pas.

On ne peut donc pas passer sous silence le jeu de Dominic Stricker. Et vous l'aurez deviné: il n'y a pas de gros problèmes dans ce secteur non plus pour le jeune Bernois. Certes, il peut encore progresser dans chaque domaine, mais le tout est solide: sans être transcendant, son service est efficace et régulier et ses coups sont bien en place. Avec un bon équilibre entre la puissance et la régularité. En conférence de presse, les journalistes ont évoqué les similitudes du jeu du Suisse avec celui de Marcelo Rios, brillant technicien chilien numéro 1 mondial en 1998.

La patte de Rios Un día como hoy, pero en 1975, nació en Santiago un tal Marcelo Ríos, un muchacho que tenía serios problemas técnicos para jugar al tenis pic.twitter.com/sbnzsC2dZG — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) December 26, 2019

Même coup droit enroulé de gaucher, même revers avec une préparation courte. Seul le look diffère complètement.

Image: keystone

«Oui, j'aime beaucoup son style de jeu. Il y a quelques mois, mon entraîneur m'a d'ailleurs dit que je devais regarder des vidéos de Marcelo car nos façons de jouer se ressemblent. Après avoir visionné plusieurs images, c'est un avis que je partage. On se ressemble effectivement beaucoup»

En quarts de finale du Geneva Open, Dominic Stricker affrontera ce jeudi après-midi l'Espagnol Pablo Andujar, tombeur de Roger Federer mardi. Le jeune suisse tentera de venger son compatriote. Et au vu de ce qu'il montre cette semaine dans la cité de Calvin, il en est capable...

