A 16 ans, Gout Gout a battu le record australien du 200 mètres. Image: www.imago-images.de

Un ado de 16 ans fait mieux qu'Usain Bolt

A 16 ans seulement, Gout Gout a battu samedi le record d'Australie du 200 mètres, avec un temps canon. Que même Usain Bolt n'avait pas réussi à établir au même âge.

Il y a 56 ans, un nouveau record australien du 200 mètres était établi par Peter Norman aux Jeux olympiques. Lors de ces JO 1968 de Mexico, Norman remportait la médaille d'argent avec un temps de 20,06 secondes, derrière l'Américain Tommie Smith. La course est restée dans les mémoires en raison notamment du geste fort, sur le podium, de Smith et de son compatriote, John Carlos (médaillé de bronze): les deux Américains avaient levé le poing en l'air et baissé la tête, le fameux salut du Black Power.

Ce samedi, à seulement 16 ans, lors des championnats scolaires australiens à Brisbane, le jeune Gout Gout – très largement en tête – a battu ce record national de Peter Norman, de 0,02 seconde.

Le 200 mètres de Gout Gout 📺 Vidéo: twitter

Gout a déclaré après la course:

«C'est assez fou. Je traquais ce record, mais je ne pensais pas le battre cette année. Je pensais qu'il arriverait peut-être l'année prochaine ou celle d'après»

Ce chrono est le sixième le plus rapide de l'Histoire réalisé par un athlète de moins de 20 ans. Même Usain Bolt ne courait pas aussi vite que Gout Gout à cet âge. Le meilleur temps de Bolt – qui détient le record du monde sur 100 et 200 mètres – en tant que junior était de 20,13 secondes sur 200 mètres. Le Jamaïcain l'a établi en 2003.



A 16 ans, Usain Bolt courait moins vite que Gout Gout. Image: KEYSTONE

Même s'il peut encore y avoir beaucoup d'obstacles (blessure, baisse de motivation, choix de carrière loin du sport, etc.) avant l'arrivée de Gout Gout chez les grands, ce jeune athlète est assurément à surveiller de près.

(riz/yog)