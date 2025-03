La néo-retraitée Daniela Ryf nous parle de ses projets futurs. image: Keystone

Daniela Ryf: «Je n'ai jamais voulu devenir triathlète»

Après avoir mis fin à sa carrière professionnelle en août, avec effet immédiat, la triathlète suisse Daniela Ryf (37 ans) revient sur son parcours et évoque son avenir loin des courses.

Melinda Hochegger

«Je n'ai jamais voulu devenir triathlète», lance Daniela Ryf en souriant. Une déclaration choc pour une athlète comptant cinq titres de championne du monde Ironman, et cinq autres sur le format 70.3 (half Ironman). A cela s'ajoutent des succès de prestige, et deux participations aux Jeux olympiques (2008 et 2012). «Mais j'ai toujours été passionnée et plutôt bonne», ajoute-t-elle.

Un énorme coup dur

Il ne faisait aucun doute que Ryf se retirerait du circuit mondial en 2024. Elle songeait à cette décision depuis 2022. Mais la retraite est arrivée plus tôt que prévu, de manière totalement inattendue. La Soleuroise a subi une inflammation de la moelle épinière. Elle a dû interrompre sa saison et a manqué les Championnats du monde d'ironman, organisés à Nice en août. Un véritable coup dur, car Daniela Ryf avait fait de cette course son dernier grand objectif. «Mais j'ai très vite retrouvé un état d'esprit positif et j'ai pu aller de l'avant», se souvient-elle.

Daniela Ryf est une légende du triathlon. image: Keystone

Ce qui a aidé? «Ma compagne, bien sûr. Elle m'a emmenée à des réunions. Nous avons entrepris des choses», détaille la néo-retraitée. Il y a aussi le fait que la championne ne s'est jamais véritablement définie comme une triathlète. En fait, elle a toujours maintenu des contacts hors de ce milieu. «J'ai par exemple gardé mon groupe d'amies de la FMS. C'est quelque chose que j'apprécie énormément», relate la Suissesse.

Ryf a également beaucoup lu, notamment Awareness écrit par Anthony de Mello. «Il y est question de positivité. Avoir le bon état d'esprit. C'est le meilleur livre que j'ai lu», concède-t-elle. Le mantra dont elle parle, il l'a justement beaucoup aidée durant toute sa carrière. «Je crois qu'il faut vouloir s'améliorer. Sinon, il n'y a pas la motivation nécessaire pour s'entraîner trois fois par jour», estime la triathlète.

2018 a sans doute été sa meilleure saison. Elle a remporté cette année-là plusieurs épreuves ironman, signant au passage le temps le plus rapide de l'Histoire jusqu'alors, à Kona. «C'est à ce moment-là que je me suis demandé quels étaient mes nouveaux objectifs. Ce que je pouvais encore atteindre. J'ai eu une petite crise», confesse Daniela Ryf. Depuis, elle aurait mieux profité des parcours et se serait moins focalisée sur la compétition.

Enthousiasme palpable

Quand Daniela Ryf parle de sa carrière, elle semble posée et réfléchie. Mais lorsqu'elle évoque son avenir, ses yeux brillent comme des diamants. La Soleuroise se met à énumérer tout ce qu'elle a en tête: un safari à vélo au Kenya pour récolter des fonds pour sa fondation, des programmes de fitness personnalisés et un emploi de bureau. Oui, vous ne rêvez pas, un emploi de bureau! «En fait, j'ai toujours voulu être une femme d'affaires», affirme Ryf en souriant. L'ambassadrice de la marque Breitling se réjouit énormément de tout ce qu'il va arriver et aimerait se perfectionner dans le domaine du marketing. On ressent sa passion et son grand enthousiasme.

Et ce n'est pas parce qu'une nouvelle vie démarre pour elle que le sport est abandonné. La quintuple championne du monde ironman continue de pratiquer tous les matins. Vital, pour bien démarrer la journée. «Je m'entraîne parfois deux fois. Mais c'est vraiment parce que j'aime ça», dit-elle le sourire aux lèvres. Quand elle court le matin, depuis qu'elle peut à nouveau enfiler ses baskets, car rétablie, Daniela Ryf en profite pour déconnecter. Or c'est aussi à ce moment-là que peuvent naître ses nouveaux projets.