ciel clair16°
DE | FR
burger
Sport
Course à pied

Sierre-Zinal: voici d'où vient le geste de la mascotte Bouky

La mascotte et sa célèbre acrobatie (ici avec le coureur Andreu Blanes).
La mascotte et sa célèbre acrobatie (ici avec le coureur Andreu Blanes).Image: MARCO GULBERTI

Ce geste est entré dans la légende de Sierre-Zinal

«Bouky» accompagne les vainqueurs et certains poursuivants sur la ligne d'arrivée en réalisant une acrobatie devenue iconique. La mascotte de la course raconte comment tout a commencé.
12.08.2025, 05:3612.08.2025, 05:36
Julien Caloz
Julien Caloz
Plus de «Sport»

Sierre-Zinal fêtait sa 52e édition ce week-end et comme toujours, il s'est passé plein de choses durant la course. Adrien Briffod a réalisé une chevauchée fantastique, Katie Schilde une splendide remontée et le Kenya a régné en maître en s'imposant tant chez les hommes (Philemon Kiriago) que chez les femmes (Joyline Chepngeno). Les deux vainqueurs ont été accompagnés dans les derniers mètres par «Bouky», la mascotte de la doyenne des courses de montagne, qui a célébré les héros du jour en réalisant son habituel claquement de talons en extension.

Un geste devenu iconique, que le bouquetin en peluche réalise depuis qu'il promène ses cornes dans la station anniviarde. «L'idée était de trouver un saut qui pourrait devenir un peu emblématique, retrace Pierre, un Sierrois de 24 ans qui fait vivre la mascotte depuis 2022. On a essayé ça et on a trouvé que ça donnait bien sur les photos.» C'est Yves, l'actuel speaker du célèbre trail valaisan, qui a réalisé la chorégraphie en premier. Depuis, la tradition se perpétue.

Pourquoi les femmes touchent le double des hommes en cas de record à Sierre-Zinal

Pour réussir cette acrobatie avec un déguisement aussi encombrant, Pierre explique avoir dû «bricoler un peu».

«Je porte un casque de hockey afin que la tête de «Bouky »reste bien droite lorsque je saute. J'ai également ajouté un élastique qui passe sous les chaussures pour que personne ne puisse voir mes mollets en extension!»

«Bouky» fait «l'imbécile» toute la journée de la course, sauf à l'arrivée des hommes et des femmes, où il doit être présent et parfaitement organisé, car la chorégraphie répond à un timing savamment calculé.

«Je dois sauter à un moment précis pour les photographes: quand les confettis, expulsés grâce à deux canons situés de part et d'autre de la ligne, tombent sur mon costume. Cela correspond au moment pile où l'athlète s'apprête à finir la course. Depuis 2022, j'ai toujours été dans le bon timing. Je ne me suis jamais loupé.»

Lorsque le courant passe bien avec un/e athlète, «Bouky» accepte de l'accompagner sur la ligne même s'il ne remporte pas l'épreuve. «Cette année, je l'ai fait avec le Marocain Elhousine Elazzaoui (9e) et en 2024, c'était avec la Roumaine Madalina Florea (3e).»

Avec Madalina Florea l'année dernière.
Avec Madalina Florea l'année dernière.Image: Bastien_seon

Pierre admet que son rôle de mascotte officielle lui permet de nouer des relations privilégiées avec les athlètes, qu'il côtoie durant la semaine qui précède le départ.

Lui-même a déjà fait le parcours par le passé, mais une seule fois. «C'était durant la période Covid, lorsque l'épreuve s'étalait sur un mois», dit-il, désormais occupé chaque jour de course dans le rôle de «Bouky». Une mission qu'il prend très à coeur et qui lui permet de rendre un bel hommage aux héros d'une épreuve mythique.

Plus d'articles sur le sport

Ce tennisman est arrêté à l'aéroport pour une raison invraisemblable
de Yoann Graber
Ce coup de sang de la reine du sprint révèle une personnalité complexe
de Sven Papaux
Donnarumma publie une photo ambiguë sur son avenir au PSG
de Yoann Graber
Il se prend une fusée au pire endroit et il y a des dégâts 😱
de Nils Kögler
1
Pourquoi les femmes touchent le double des hommes en cas de record à Sierre-Zinal
de Margaux Habert
La nouvelle crack du tennis a un point commun fort avec les Williams
de Yoann Graber
Voici tout ce qui va changer pour Jashari à l'AC Milan
de Etienne Wuillemin
La Suisse veut défendre son titre mondial dans un sport improbable
de simon wespi
Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...
de Yoann Graber
Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux
de Yoann Graber
Le ski suisse s'arme contre les prédateurs sexuels
de Emil Rohrbach
«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé
de Julien Caloz
«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
7 objets improbables lancés des tribunes pendant un match
de Marine Brunner
1
Le triomphe de Ferrand-Prévot est né en Suisse
de Julien Caloz
Une tradition méconnue de Wimbledon défie le temps
de Julien Caloz
Le transfert de cette star est annoncé d'une manière hallucinante
de Yoann Graber
Cette poudre pour booster le cerveau fait fureur
de Deborah Stoffel
Le nouveau patron de Xhaka est un jeune suisse à qui tout réussit
de Niklas Helbling
Ce Français bat un record du monde...qui n'existe pas
de Julien Caloz
Granit Xhaka a emmené son porte-bonheur à Sunderland
de Julien Caloz
L'extrême maigreur de plusieurs coureuses inquiète
de Benoît NOËL
Stades pleins, succès viral: ce championnat amateur est dingue
de Jing Xuan TENG
Scène cocasse en baseball
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Demo Of Anura® MagicMirror V7
Video: youtube
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
La petite amie de Harry Potter a bien changé
Le foot suisse va vivre une grande première
Deux stades de Super League figureront dans le nouveau jeu vidéo EA Sports FC 26, qui sort le 26 septembre.
Depuis plusieurs années, les fans des clubs suisses de football peuvent choisir de jouer avec leur équipe favorite dans le légendaire jeu vidéo EA Sports FC (anciennement FIFA). Notre Super League est en effet l'un des championnats récurrents du jeu, dont sort chaque année une nouvelle édition.
L’article