La mascotte et sa célèbre acrobatie (ici avec le coureur Andreu Blanes). Image: MARCO GULBERTI

Ce geste est entré dans la légende de Sierre-Zinal

«Bouky» accompagne les vainqueurs et certains poursuivants sur la ligne d'arrivée en réalisant une acrobatie devenue iconique. La mascotte de la course raconte comment tout a commencé.

Sierre-Zinal fêtait sa 52e édition ce week-end et comme toujours, il s'est passé plein de choses durant la course. Adrien Briffod a réalisé une chevauchée fantastique, Katie Schilde une splendide remontée et le Kenya a régné en maître en s'imposant tant chez les hommes (Philemon Kiriago) que chez les femmes (Joyline Chepngeno). Les deux vainqueurs ont été accompagnés dans les derniers mètres par «Bouky», la mascotte de la doyenne des courses de montagne, qui a célébré les héros du jour en réalisant son habituel claquement de talons en extension.

Un geste devenu iconique, que le bouquetin en peluche réalise depuis qu'il promène ses cornes dans la station anniviarde. «L'idée était de trouver un saut qui pourrait devenir un peu emblématique, retrace Pierre, un Sierrois de 24 ans qui fait vivre la mascotte depuis 2022. On a essayé ça et on a trouvé que ça donnait bien sur les photos.» C'est Yves, l'actuel speaker du célèbre trail valaisan, qui a réalisé la chorégraphie en premier. Depuis, la tradition se perpétue.

Pour réussir cette acrobatie avec un déguisement aussi encombrant, Pierre explique avoir dû «bricoler un peu».

«Je porte un casque de hockey afin que la tête de «Bouky »reste bien droite lorsque je saute. J'ai également ajouté un élastique qui passe sous les chaussures pour que personne ne puisse voir mes mollets en extension!»

«Bouky» fait «l'imbécile» toute la journée de la course, sauf à l'arrivée des hommes et des femmes, où il doit être présent et parfaitement organisé, car la chorégraphie répond à un timing savamment calculé.

«Je dois sauter à un moment précis pour les photographes: quand les confettis, expulsés grâce à deux canons situés de part et d'autre de la ligne, tombent sur mon costume. Cela correspond au moment pile où l'athlète s'apprête à finir la course. Depuis 2022, j'ai toujours été dans le bon timing. Je ne me suis jamais loupé.»

Lorsque le courant passe bien avec un/e athlète, «Bouky» accepte de l'accompagner sur la ligne même s'il ne remporte pas l'épreuve. «Cette année, je l'ai fait avec le Marocain Elhousine Elazzaoui (9e) et en 2024, c'était avec la Roumaine Madalina Florea (3e).»

Avec Madalina Florea l'année dernière. Image: Bastien_seon

Pierre admet que son rôle de mascotte officielle lui permet de nouer des relations privilégiées avec les athlètes, qu'il côtoie durant la semaine qui précède le départ.

Lui-même a déjà fait le parcours par le passé, mais une seule fois. «C'était durant la période Covid, lorsque l'épreuve s'étalait sur un mois», dit-il, désormais occupé chaque jour de course dans le rôle de «Bouky». Une mission qu'il prend très à coeur et qui lui permet de rendre un bel hommage aux héros d'une épreuve mythique.