Exclu pour son comportement, il crie à l'injustice: «Je n'ai rien fait de mal»

C'est Giovanni Aleotti qui a remporté dimanche le Tour de Slovénie. Le coureur italien de la Bora-Hansgrohe s'est imposé avec 10 secondes d'avance sur l'Espagnol Pello Bilbao et 26 sur son compatriote Giulio Pellizzari.

«Les commissaires ont admis qu’ils ne connaissaient pas les règles, mais ils ont aussi expliqué qu'ils n'allaient pas revenir sur leur mauvaise décision, a poursuivi le coureur, visiblement remonté. Je ne suis évidemment pas autorisé à repartir. Mais j'aimerais que l'UCI s'excuse et évite que quelqu'un d'autre se trompe à l'avenir.»

«Je connais les règles et je n'ai rien fait de mal, a-t-il insisté sur X. Je n'ai jamais touché le tube supérieur ni utilisé les avant-bras ou la poitrine comme point d'appui.»

Johannes Kulset (Uno-X Mobility) a été purement et simplement disqualifié du Tour de Slovénie samedi en raison de sa position sur le vélo lors de la 3e étape de la course cycliste.

La lutte antidopage est dans les starting-blocks pour les JO

En préparation depuis des mois, la lutte antidopage mobilisera plus d'un millier de personnes - contrôleurs, chaperons et bénévoles - pendant les JO de Paris.

Avec déjà deux éditions dans les jambes, Tokyo en 2021 et Pékin en 2022, la jeune Agence de contrôles internationale (ITA), créée il y a tout juste six ans, sera entièrement aux commandes à partir de l'ouverture du village olympique pour planifier, organiser et gérer les résultats des contrôles antidopage pendant les Jeux.