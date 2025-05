Vidéo: twitter

Ce cycliste triomphe grâce à un geste de grande classe

Wout Van Aert a réussi une manoeuvre de toute beauté juste avant de s'imposer dans les rues de Sienne, dimanche lors du Tour d'Italie.

Maudit depuis un an, Wout Van Aert a renoué avec la victoire dimanche à Sienne en remportant une 9e étape du Tour d'Italie palpitante sur les chemins blancs des Strade Bianche.



Le Belge a déclassé le jeune Mexicain Isaac del Toro, nouveau maillot rose, dans les derniers hectomètres grâce à un ultime virage pris à l'extrême limite. Une manoeuvre de toute beauté qui lui a permis de renouver avec la victoire après une longue série de déceptions.

Le geste de Van Aert: Vidéo: twitter

«Je connais très bien le final mais j'ai failli rater le dernier virage tellement j'étais envahi par l'acide lactique», a souligné «WvA» après être allé au bout de lui-même pour lever les bras.

Cette victoire constitue une délivrance pour le Flamand de 30 ans qui a accumulé les chutes et les désillusions depuis plus d'un an. En 2025, alors que les critiques redoublaient en Belgique, il a su revenir à un excellent niveau après sa grave blessure au genou à la Vuelta où il avait remporté sa dernière victoire en août.

Multipliant les places d'honneur sur les classiques, il lui manquait juste la victoire et elle est venue enfin sur le Giro qu'il avait abordé sur un énième coup d'arrêt, un virus qui l'a couché sur le flanc pendant deux semaines.

Avec ce succès, le cinquantième de sa riche carrière, Van Aert, qui dispute son premier Tour d'Italie, complète sa collection de victoires sur les grands Tours après avoir gagné déjà neuf étapes sur le Tour de France et trois sur le Tour d'Espagne.



(jcz/afp)