Ronan Augé, coureur de la formation Unibet Rose Rockets. image:

Un coureur français placé dans le coma après sa lourde chute

Le coureur français Ronan Augé (Unibet Rose Rockets) a été plongé dans un coma artificiel après sa chute en course ce vendredi.

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Le coureur français Ronan Augé, victime vendredi d'une chute lors du Tour de Langkawi, en Malaisie, a été placé dans un coma artificiel mais sa vie n'est pas en danger, a indiqué son équipe Unibet Rose Rockets.

«Suite à une chute lors de la sixième étape du Tour de Langkawi, notre coureur Ronan Augé a subi des blessures sérieuses et a été transporté à l'hôpital où il est maintenu dans un coma artificiel pour favoriser son traitement», a annoncé l'équipe dans un communiqué.

«Heureusement, Ronan est dans un état stable et sa vie n'est pas en danger», a ajouté la formation de deuxième division, qui court sous licence française.

Selon son entourage joint par un correspondant de l'AFP, le coureur béarnais souffre d'une commotion cérébrale, d'une côte cassée et d'un pneumothorax léger. Stabilisé et transféré en soins intensifs, il devrait être maintenu dans ce coma artificiel a minima pendant 24 heures.

Augé, 22 ans, dispute sa première saison professionnelle avec Unibet Rose Rockets et a remporté une étape de la Route d'Occitanie cette année.

(afp/roc)