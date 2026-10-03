Marlen Reusser, troisième des Championnats d'Europe de cyclisme. Image: www.imago-images.de

Marlen Reusser décroche une nouvelle médaille européenne

La Bernoise s’est emparée du bronze samedi lors de la course en ligne des Européens de cyclisme, en Slovénie. Il s’agit de sa cinquième médaille continentale après ses quatre sacres en contre-la-montre.

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Marlen Reusser a remporté la médaille de bronze dans la course sur route aux Championnats d'Europe en Slovénie.

Dans un sprint à cinq pour la deuxième place, Reusser a été devancée par la Néerlandaise Puck Pieterse, argentée. Il s'agit de la première médaille continentale sur une course en ligne pour la Bernoise, sa cinquième au total après ses sacres en contre-la-montre.

Comme lors des Championnats du monde, c'est la Néerlandaise Demi Vollering qui s'est imposée au terme des 130 kilomètres entre Ljubljana à Sencur.

Elle a franchi la ligne d’arrivée en solitaire, après avoir laissé ses adversaires sur place dans l’ultime montée (2,1 kilomètres à 10,4%), à 15 kilomètres de l’arrivée.

Après le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, le Tour d'Italie, le Tour de France et les Mondiaux, la coureuse âgée de bientôt 30 ans a enrichi un peu plus son extraordinaire palmarès cette saison.

Depuis l'instauration de ce rendez-vous européen il y a dix ans, Vollering est la première à réaliser la même année le doublé Mondiaux-Championnats d'Europe.

(ats/afp/roc)