en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Football

La venue de Ronaldinho en Suisse a semé le chaos

La venue de Ronaldinho en Suisse a semé le chaos

L'ancien génie du foot a joué ce week-end à Lucerne, devant une foule record. L'engouement était tel que l'autoroute jouxtant le stade a dû être momentanément fermée.
10.11.2025, 12:0110.11.2025, 12:01
Raphael Gutzwiller et Roman Loeffel

Son arrivée suscitait une grande impatience. A 17h59, le moment tant attendu se produit enfin. Plusieurs Bentleys font leur apparition, et c’est du deuxième véhicule, un modèle vert, que descend la superstar. Casquette blanche vissée sur la tête, grandes lunettes sur le nez, veste bleue et baskets blanches aux pieds, Ronaldinho salue les nombreux fans qui patientent devant la Swisspor-Arena pour l'apercevoir. Il leur offre son sourire inimitable, qui illumine instantanément l’assemblée.

Le coup d'envoi doit être donné dans une minute. Mais la venue de «Ronnie» a semé le chaos sur les routes locales. Pour permettre au joueur et à son entourage de rejoindre le stade, l’autoroute a même été temporairement fermée. Le début du match est logiquement retardé.

Ronaldinho arrive à Lucerne.
Ronaldinho arrive à Lucerne.image: Freshfocus

A l’intérieur de la Swisspor-Arena, jamais autant de spectateurs n’ont été recensés. Des influenceurs venus du monde entier, des journalistes brésiliens et de nombreux fans se pressent. Une artiste profite de l’occasion pour créer un tableau émouvant représentant Ronaldinho aux côtés de sa mère.

Quinze minutes plus tard, le Brésilien foule déjà la pelouse. Un feu d’artifice accompagne l’entrée des joueurs, tandis qu’un DJ assure l’ambiance en bord de terrain. Même la VAR devient un outil de promotion pour une marque de télévision.

«Restons civilisés!» Scènes de chaos pour Ronaldinho à Genève

Le match des légendes suisses et brésiliennes se présente avant tout comme un spectacle soigneusement mis en scène. Au final, ce sont les Brésiliens qui l’emportent 6-4, un détail presque anecdotique face à l’ambiance électrique qui règne dans l’arène.

Ce qui attire l’attention, ce sont les nombreuses célébrités présentes sur le terrain. Pour la Suisse, on retrouve des joueurs comme Hakan Yakin, Blerim Dzemaili, Johann Vogel, Michael Lang, Steve von Bergen, Marco Wölfli ou Johan Vonlanthen. Mais aussi des influenceurs tels que Cubanito ou Michael Bolvin. Même un Sud-Coréen ayant obtenu sa place aux enchères a le droit de jouer quelques instants.

Côté brésilien, de nombreuses légendes du football sont présentes. Aux côtés de Ronaldinho figurent Rivaldo, Giovanni, Rafael, Maicon, Naldo, André Santos ou Paulo Vogt. Trois Brésiliens portent le mythique numéro 10. Et pendant dix minutes en seconde période, la Seleção joue à onze contre dix. Un détail que presque personne ne remarque.

Ronaldinho, Rivaldo (à droite) et Rafinha (à gauche) se congratulent.
Ronaldinho, Rivaldo (à droite) et Rafinha (à gauche) se congratulent.image: imago

Le rythme de la partie reste globalement calme, mais par moments, le talent éclate et l’enceinte lucernoise s’enflamme, surtout lorsque Ronaldinho, auteur de deux buts en première mi-temps, dont un sur pénalty, est en possession du ballon. A la 71e minute, il s’élance dans un dribble magique, les Suisses lui laissant l’espace nécessaire pour ses prouesses. Quatre minutes plus tard, il réalise un lob subtil juste au-dessus du but. Le moment est alors venu de sortir sous les ovations du public.

Ratinho, ancien joueur du FC Lucerne, prend sa place sur le terrain. Radieux, il confie ensuite: «C’était une énorme responsabilité de remplacer Ronaldinho. Mais partager l’événement avec ces superstars a été fantastique».

«J’ai apprécié jouer à nouveau ici à Lucerne et revoir autant de visages connus»
Ratinho

Même chez les Suisses, l’ambiance reste bonne malgré la défaite. Michael Lang se transforme en fan et prend un selfie avec Ronaldinho. «Il y avait de nombreuses superstars sur le terrain, mais on sent qu’il est au-dessus du lot. Sur le plan footballistique, on voit encore clairement sa classe. Quand il a le ballon, c’est quelque chose de spécial, même s’il n’est plus totalement au top et qu’il n’a pas beaucoup dormi la nuit dernière.» La veille du match, de nombreux joueurs se sont en effet retrouvés à Zurich pour faire la fête ensemble.

Ronaldinho remercie le public de Lucerne.
Ronaldinho remercie le public de Lucerne.image: freshfocus

Pour Johan Djourou, ce match ravive des souvenirs: «J’ai déjà eu l’occasion de jouer contre Ronaldinho, mais le revivre avec tout ce spectacle autour, c’est fantastique».

A 20h14, l’excitation atteint de nouveau son paroxysme. Ronaldinho, fraîchement douché, salue les fans massés devant le stade puis remonte dans sa voiture entouré de ses proches. Le véhicule s’éloigne à toute vitesse. Le passage de la superstar aura été bref, mais inoubliable.

Plus d'articles sur le sport
L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses
L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses
de François Schmid-Bechtel
On a vu Messi sauver les fesses de son club
On a vu Messi sauver les fesses de son club
de fred valet et marine brunner, miami
Cette photo cache un grand malaise
Cette photo cache un grand malaise
de Yoann Graber
Une star du Bayern Munich marque un but fou
Une star du Bayern Munich marque un but fou
de Yoann Graber
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Les fans de NBA sont fâchés
Les fans de NBA sont fâchés
de Yoann Graber
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Granit Xhaka va jouer un match spécial
Granit Xhaka va jouer un match spécial
de Timo Rizzi
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
de Romuald Cachod
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
de Klaus Zaugg
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
de Romuald Cachod
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
de Romuald Cachod
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
de François Schmid-Bechtel
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
de Yoann Graber
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
de Julien Caloz
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
2
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
de Romuald Cachod
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
1
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
de Yoann Graber
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
de Julien Caloz
Wawrinka va jouer un match spécial
Wawrinka va jouer un match spécial
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
de Raphael Gutzwiller
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
3
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
de Raphael Gutzwiller
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
1
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
de Yoann Graber
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
de Dennis Kalt
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
de Julien Caloz
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
de Stefan Wyss
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
de Romuald Cachod
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
de Stephan Santschi
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
de Klaus Zaugg
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
de François Schmid-Bechtel
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
de Romuald Cachod
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
de Yoann Graber
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
de René Barmettler
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
1
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
de Yoann Graber
Et si Thoune allait au bout?
Et si Thoune allait au bout?
de Niklas Helbling
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
Condamnée pour vol et fraude à la carte bancaire par la justice française, la décuple championne du monde de biathlon, Julia Simon, attend désormais les sanctions du monde sportif, à seulement quelques mois des Jeux de Milan-Cortina.
C’est une affaire qui traîne en longueur et qui semble loin de connaître son épilogue, malgré la récente décision du tribunal correctionnel d’Albertville, qui a condamné fin octobre la Française Julia Simon à trois mois de prison avec sursis et à 15 000 euros d’amende pour vol et escroquerie.
L’article