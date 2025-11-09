Vidéo: twitter

Une star du Bayern Munich marque un but fou

Luis Diaz a réalisé un véritable tour de magie samedi contre Union Berlin (2-2). Sa prouesse demande d'immenses aptitudes techniques et physiques.

Décidément, Luis Diaz fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Mardi, l'attaquant colombien du Bayern Munich a été l'homme du match lors de la victoire contre le Paris Saint-Germain (2-1) en Ligue des champions. C'est lui qui a inscrit les deux buts bavarois, avant de se faire expulser juste avant la mi-temps.

La raison: un tacle par-derrière aussi dangereux que maladroit sur Achraf Hakimi, dont la cheville a été cisaillée et a salement vrillé (grosse entorse, six semaines d'arrêt). La scène a été abondamment commentée dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Pour ce tacle dangereux sur Hakimi, Luis Diaz a reçu un carton rouge (après consultation de la VAR). Image: keystone

Luis Diaz fait à nouveau le buzz ce week-end, après un nouveau coup d'éclat. Un coup de génie même, cette fois. Samedi, le Colombien a inscrit un incroyable but lors du match nul (2-2) du Bayern sur la pelouse d'Union Berlin.

A la 38e minute, alors que les Munichois sont menés 1-0, Luis Diaz reçoit le ballon à l'entrée des seize mètres. Cerné par deux défenseurs berlinois, il choisit de jouer le une-deux avec son coéquipier Josip Stanisic. Un bon choix, mais la passe en profondeur du Croate est trop longue. On pense que le ballon va filer derrière la ligne de but. Mais c'était sans compter sur l'abnégation et la qualité technique de Luis Diaz, qui va alors réaliser un véritable tour de magie...

Le Colombien s'arrache pour récupérer le ballon, qu'il sauve in extremis en taclant. Dans sa glissade, alors qu'il a toujours les fesses au sol, il parvient à se tourner à 180° (bonjour le gainage!) et se mettre dans le sens du but. Il se relève à la vitesse d'un éclair, élimine un défenseur dans un trou de souris simplement en poussant la balle le long de la ligne de but et... envoie un boulet de canon, plat du pied, dans le petit filet opposé, juste sous la transversale. Tout ça depuis un angle impossible (il est quasiment sur la ligne de but).

Déconcerté face à ce numéro bluffant et la violence du tir, le gardien d'Union Berlin a à peine esquissé un mouvement. On tient un candidat pour le prochain Prix Puskas (qui récompense le plus beau goal de l'année)!

Le goal de Luis Diaz en vidéo

En plus d'une combativité de tous les instants pour récupérer un ballon qui semblait perdu, cette prouesse de Luis Diaz nécessite de grandes aptitudes aussi bien athlétiques (vitesse, gainage, explosivité) que techniques et cognitives (coordination, précision des gestes, maîtrise de l'espace ou encore réactivité).

La réaction des «spectateurs» ne trompe pas: ce but est incroyable. En allant féliciter son coéquipier, Stanisic s'est pris la tête dans ses mains, pour signifier son ébahissement. Et le commentateur TV en espagnol a hurlé un fameux «Golazoooooo!!!», cri utilisé pour décrire des goals particulièrement spectaculaires.

Malgré ce coup de génie de l'un des leurs, les Munichois sont repartis de Berlin frustrés. Avec ce nul, ils ont perdu leurs deux premiers points de la saison en Bundesliga. Mais après dix journées, ils mènent toujours largement le classement (six points d'avance sur leur dauphin, Leipzig).

Ils se consoleront en se disant qu'ils auraient aussi pu perdre: l'égalisation d'Harry Kane n'est venue qu'à la 90e minute. Et puis, les champions d'Allemagne en titre peuvent se rassurer: avec Luis Diaz – six buts et quatre passes décisives en dix matchs de Bundesliga –, arrivé cet été de Liverpool, ils tiennent une véritable pépite.