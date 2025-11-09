ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Football

Union Berlin-Bayern Munich: le but superbe de Luis Diaz

Vidéo: twitter

Une star du Bayern Munich marque un but fou

Luis Diaz a réalisé un véritable tour de magie samedi contre Union Berlin (2-2). Sa prouesse demande d'immenses aptitudes techniques et physiques.
09.11.2025, 12:0009.11.2025, 12:05
Yoann Graber
Yoann Graber

Décidément, Luis Diaz fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Mardi, l'attaquant colombien du Bayern Munich a été l'homme du match lors de la victoire contre le Paris Saint-Germain (2-1) en Ligue des champions. C'est lui qui a inscrit les deux buts bavarois, avant de se faire expulser juste avant la mi-temps.

La raison: un tacle par-derrière aussi dangereux que maladroit sur Achraf Hakimi, dont la cheville a été cisaillée et a salement vrillé (grosse entorse, six semaines d'arrêt). La scène a été abondamment commentée dans les médias et sur les réseaux sociaux.

epa12503565 Acharaf Hakimi of Paris Saint Germain (L) is fouled by Luis Diaz of Bayern Munich in action during the UEFA Champions League phase match between PSG and FC Bayern Munich in Paris, France, ...
Pour ce tacle dangereux sur Hakimi, Luis Diaz a reçu un carton rouge (après consultation de la VAR). Image: keystone

Luis Diaz fait à nouveau le buzz ce week-end, après un nouveau coup d'éclat. Un coup de génie même, cette fois. Samedi, le Colombien a inscrit un incroyable but lors du match nul (2-2) du Bayern sur la pelouse d'Union Berlin.

A la 38e minute, alors que les Munichois sont menés 1-0, Luis Diaz reçoit le ballon à l'entrée des seize mètres. Cerné par deux défenseurs berlinois, il choisit de jouer le une-deux avec son coéquipier Josip Stanisic. Un bon choix, mais la passe en profondeur du Croate est trop longue. On pense que le ballon va filer derrière la ligne de but. Mais c'était sans compter sur l'abnégation et la qualité technique de Luis Diaz, qui va alors réaliser un véritable tour de magie...

Le Colombien s'arrache pour récupérer le ballon, qu'il sauve in extremis en taclant. Dans sa glissade, alors qu'il a toujours les fesses au sol, il parvient à se tourner à 180° (bonjour le gainage!) et se mettre dans le sens du but. Il se relève à la vitesse d'un éclair, élimine un défenseur dans un trou de souris simplement en poussant la balle le long de la ligne de but et... envoie un boulet de canon, plat du pied, dans le petit filet opposé, juste sous la transversale. Tout ça depuis un angle impossible (il est quasiment sur la ligne de but).

Déconcerté face à ce numéro bluffant et la violence du tir, le gardien d'Union Berlin a à peine esquissé un mouvement. On tient un candidat pour le prochain Prix Puskas (qui récompense le plus beau goal de l'année)!

Le goal de Luis Diaz en vidéo

Vidéo: twitter

En plus d'une combativité de tous les instants pour récupérer un ballon qui semblait perdu, cette prouesse de Luis Diaz nécessite de grandes aptitudes aussi bien athlétiques (vitesse, gainage, explosivité) que techniques et cognitives (coordination, précision des gestes, maîtrise de l'espace ou encore réactivité).

La réaction des «spectateurs» ne trompe pas: ce but est incroyable. En allant féliciter son coéquipier, Stanisic s'est pris la tête dans ses mains, pour signifier son ébahissement. Et le commentateur TV en espagnol a hurlé un fameux «Golazoooooo!!!», cri utilisé pour décrire des goals particulièrement spectaculaires.

Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club

Malgré ce coup de génie de l'un des leurs, les Munichois sont repartis de Berlin frustrés. Avec ce nul, ils ont perdu leurs deux premiers points de la saison en Bundesliga. Mais après dix journées, ils mènent toujours largement le classement (six points d'avance sur leur dauphin, Leipzig).

Ils se consoleront en se disant qu'ils auraient aussi pu perdre: l'égalisation d'Harry Kane n'est venue qu'à la 90e minute. Et puis, les champions d'Allemagne en titre peuvent se rassurer: avec Luis Diaz – six buts et quatre passes décisives en dix matchs de Bundesliga –, arrivé cet été de Liverpool, ils tiennent une véritable pépite.

Plus d'articles sur le sport
Une star du Bayern Munich marque un but fou
Une star du Bayern Munich marque un but fou
de Yoann Graber
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Les fans de NBA sont fâchés
Les fans de NBA sont fâchés
de Yoann Graber
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Granit Xhaka va jouer un match spécial
Granit Xhaka va jouer un match spécial
de Timo Rizzi
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
de Romuald Cachod
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
de Klaus Zaugg
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
de Romuald Cachod
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
de Romuald Cachod
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
de François Schmid-Bechtel
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
de Yoann Graber
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
de Julien Caloz
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
2
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
de Romuald Cachod
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
1
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
de Yoann Graber
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
de Julien Caloz
Wawrinka va jouer un match spécial
Wawrinka va jouer un match spécial
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
de Raphael Gutzwiller
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
3
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
de Raphael Gutzwiller
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
1
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
de Yoann Graber
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
de Dennis Kalt
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
de Julien Caloz
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
de Stefan Wyss
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
de Romuald Cachod
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
de Stephan Santschi
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
de Klaus Zaugg
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
de François Schmid-Bechtel
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
de Romuald Cachod
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
de Yoann Graber
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
de René Barmettler
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
1
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
de Yoann Graber
Et si Thoune allait au bout?
Et si Thoune allait au bout?
de Niklas Helbling
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé Rollers, ce nouveau mini-golf-bar ultra kitsch à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Une compétition connectée, ouverte à tous les amateurs de sport à travers le monde, promet un énorme chèque au vainqueur. Votre heure est peut-être venue.
L'annonce est passée inaperçue en Suisse romande. Elle a pourtant de quoi faire rêver tous les amateurs de course à pied: la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) vient de créer un Mondial du 5 km sur tapis de course. Ces premiers Championnats du genre se tiendront en 2026 en collaboration avec le fournisseur de tapis Technogym.
L’article