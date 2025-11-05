brouillard
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Des Romands vont faire L'Etape du Tour de France

Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France

Chaque année, une étape du Tour est réservée aux amateurs. Celle de 2026 s'annonce terrible. Trois Vaudois déjà inscrits racontent ce qui les attend.
05.11.2025, 18:4605.11.2025, 18:46
Julien Caloz
Julien Caloz

Chaque année depuis 1993, les amateurs de vélo ont la possibilité de vivre le mythe de la Grande Boucle en roulant sur une des étapes de montagne inscrite au programme du Tour de France. Et ça ne plaisante jamais: pour la première édition de la prestigieuse cyclosportive, les participants avaient dû se farcir les cols du Tourmalet, du Soulor et de l'Aubisque sur 190 km.

Cette année-là, il y avait déjà des Suisses au départ et ce sera encore le cas en 2026, même si le tracé a de quoi refroidir les plus téméraires: «L'Etape du Tour de France» retenue parmi les organisateurs partira le dimanche 19 juillet 2026 du Bourg d'Oisans. Au menu: 170 km, 5400 m de dénivelé positif et quatre ascensions mythiques du Tour de France.

Les cyclistes amateurs vont enchaîner les cols de la Croix de Fer, du Télégraphe, du Galibier et de Sarenne avant d'en terminer à l'Alpe d'Huez.
Les cyclistes amateurs vont enchaîner les cols de la Croix de Fer, du Télégraphe, du Galibier et de Sarenne avant d'en terminer à l'Alpe d'Huez.Image: https://www.letapedutourdefrance.com/

En posant son regard sur le parcours, Jean-Luc est obligé de reconnaître que «c'est impressionnant». Ce Morgien de 43 ans est pourtant à l'aise dans les montées: il a terminé 200e (sur 15 000 participants environ) en 2024 et accroché une place parmi les 300 meilleurs cette année. 2026 coïncidera avec sa troisième participation et même s'il s'attend à souffrir un peu, il se réjouit aussi: «C'est clairement la meilleure étape du Tour que je vais faire.»

«Comme Paléo»

Comme lui, Thomas avait mis un rappel dans son agenda pour s'inscrire à l'épreuve le lundi 3 novembre. «J'étais connecté sur le site cinq minutes avant pour être sûr de pouvoir obtenir un dossard, car les places partent en quelques minutes. C'est un peu comme Paléo», explique ce Nyonnais de 36 ans.

Au départ du Bourg d'Oisans, il croisera peut-être Duncan, un Morgien qui ne rate plus une «Etape du Tour» depuis près de dix ans. Il parle de cette cyclosportive comme d'un «évènement», le rendez-vous qu'il ne veut surtout pas rater chaque année. «C'est un privilège de pouvoir y participer», ajoute ce coureur qui a terminé plusieurs fois dans le top 50 de l'épreuve et que le profil de l'étape 2026 n'a pas l'air de refroidir:

«Quand j'ai vu le tracé de «L'Etape du Tour», je me suis dit qu'il fallait absolument que je la fasse»

Si la course est aussi populaire (16 000 personnes y participent chaque année), c'est parce qu'elle emprunte les mêmes routes que les professionnels dans un environnement très proche de celui du Tour de France, c'est à dire sur des routes fermées. «C'est rare de pouvoir rouler dans ces conditions en tant qu'amateur», souligne Thomas.

Thomas lors de ses vacances de septembre à Majorque.
Thomas lors de ses vacances de septembre à Majorque.Image: DR

Cette liberté est grisante. «Couper les virages, c'est quelque chose que tu ne peux jamais faire dans la vraie vie, en tout cas il ne vaut mieux pas», sourit à moitié Jean-Luc, pas franchement rassuré lorsque son compteur dépasse les 90 km/h. «La descente, c'est quelque chose que j'appréhende. C'est le truc qui peut faire flipper.»

Les vélos vont toujours plus vite et les freins à disques permettent aux coureurs de freiner plus tard. Dans les descentes vertigineuses des cols de la Croix de Fer ou du Galibier, une collision avec un concurrent ou une sortie de route peuvent se produire très rapidement, surtout pour des sportifs qui ne sont pas habitués à pouvoir couper les trajectoires lorsqu'ils roulent sur des portions ouvertes aux voitures (c'est à dire tout le reste de l'année).

Jean-Luc en pleine descente.
Jean-Luc en pleine descente.Image: DR

Jean-Luc raconte qu'à Nice, l'an dernier, «ils ont été chercher deux mecs dans les falaises». Thomas a lui-même été victime de l'imprudence d'un concurrent sur une «Etape du Tour». «Je suis sorti de la route après qu'un coureur a freiné n'importe comment devant moi», rapporte-t-il, précisant que le risque d'accident grandit dans la deuxième moitié du peloton (où les non-initiés sont plus nombreux) et vers la fin de l'étape, lorsque la fatigue a déjà bien entamé la lucidité des participants.

Un petit regret

Il y a aussi de grandes et belles descentes dans les Pyrénées, mais «L'Etape du Tour» n'y est plus organisée depuis 2014 et une course entre Pau et Hautacam. «Ce serait pas mal d'y retourner, mais c'est plus facile d'attirer des gens dans les Alpes, songe Duncan. Il y a plus de montées connues et d'un point de vue logisitique, les aéroports sont plus proches des stations.» «Traverser la France pour un jour de course, quand on est Suisse, ce serait forcément plus compliqué», ajoute Thomas.

Malgré la distance, Jean-Luc aimerait beaucoup courir un jour dans les Pyrénées, mais son plus grand regret, aujourd'hui, concerne la dernière portion de «l'Etape du Tour 2026». Les participants atteindront l'Alpe d'Huez en passant par le col de Sarenne et non pas par les mythiques lacets, ces 21 virages numérotés en ordre décroissant par des panneaux indicateurs.

Duncan en action dans les Alpes françaises.
Duncan en action dans les Alpes françaises. Image: DR

«Ne pas emprunter ces fameux lacets, c'est vraiment frustrant», insiste Jean-Luc. L'impression n'est pas la même chez Thomas et Duncan, qui ont déjà eu l'occasion d'escalader le versant mythique dans le passé. On peut toutefois supposer qu'ils auraient préféré terminer par les 21 virages plutôt que par le col de Sarenne, une ascension plus longue, plus sauvage, mais aussi plus irrégulière. «Ce sera beau, mais aussi plus difficile», prévient Duncan. Voilà qui promet.

Plus d'articles sur le sport
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
1
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
de Yoann Graber
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
de Julien Caloz
Wawrinka va jouer un match spécial
Wawrinka va jouer un match spécial
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
de Raphael Gutzwiller
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
1
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
de Raphael Gutzwiller
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
de Yoann Graber
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
de Dennis Kalt
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
de Julien Caloz
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
de Stefan Wyss
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
de Romuald Cachod
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
de Stephan Santschi
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
de Klaus Zaugg
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
de François Schmid-Bechtel
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
de Romuald Cachod
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
de Yoann Graber
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
de René Barmettler
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
1
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
de Yoann Graber
Et si Thoune allait au bout?
Et si Thoune allait au bout?
de Niklas Helbling
Le foot suisse lui donne ce que la France lui interdisait
4
Le foot suisse lui donne ce que la France lui interdisait
de Robin Walz
L'accident de Dettwiler pose une question dérangeante
L'accident de Dettwiler pose une question dérangeante
de Klaus Zaugg
Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis
Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point
Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point
de Romuald Cachod
Fribourg-Gottéron a trois ans pour devenir champion
Fribourg-Gottéron a trois ans pour devenir champion
de Klaus Zaugg
La relève suisse en géant inquiète
1
La relève suisse en géant inquiète
de Sven Papaux
Ce stade en Arabie saoudite est dingue, mais il y a un problème
1
Ce stade en Arabie saoudite est dingue, mais il y a un problème
de Yoann Graber
Le ski-alpinisme suisse devra faire un choix «difficile»
Le ski-alpinisme suisse devra faire un choix «difficile»
de Julien Caloz
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
de Julien Caloz
Noah Dettwiler – une victime du système?
1
Noah Dettwiler – une victime du système?
de Klaus Zaugg
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
de Yoann Graber
Thèmes
Les vaches sont des animaux très sociables. Le léchage mutuel renforce les liens et a un effet apaisant.
1 / 5
Les vaches sont des animaux très sociables. Le léchage mutuel renforce les liens et a un effet apaisant.
source: four paws
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé Rollers, ce nouveau mini-golf-bar ultra kitsch à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
3
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
L'Association suisse de football (ASF) a décidé de stopper avec effet immédiat, ce lundi, sa collaboration avec la coach de la Nati féminine. Si la décision est compréhensible, la manière ne l’est pas.
L’attente a été longue. Ce n’est que lundi soir, à 19h15, que la décision est tombée: Pia Sundhage n’est plus l’entraîneuse de l’équipe nationale suisse. Après les derniers mois, cette séparation ne surprend guère. Mais la façon dont l’Association suisse de football (ASF) s’est comportée envers sa coach à succès laisse perplexe.
L’article