Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral

Alors qu'il menait très largement 10-0 dans le deuxième set, Anders Lind a offert un point à son adversaire au tournoi de Francfort. Une tradition controversée.

C'est une scène très inhabituelle qui a eu lieu ce mardi, en 16e de finale du tournoi de tennis de table WTT Francfort. Le Danois Anders Lind mène 10-0 dans le deuxième set (il a déjà remporté le premier) face à l'Australien Hwan Bae. Il a donc une très confortable avance avec ces dix balles de set, et la première se joue en plus sur son service.

Mais voilà, au lieu d'engager une balle difficile à retourner pour Hwan Bae, Anders Lind – qui semble tout à coup désinvolte – frappe puissamment la balle sur le bord de la table juste devant lui. C'est un service complètement raté. Il y a d'abord des murmures de stupéfaction dans le public, puis des applaudissements. Le commentateur TV de RMC Sport a tout de suite compris ce qu'il vient de se passer:

«Service raté d'Anders Lind, qui n'a pas voulu infliger un 11-0 à son adversaire»

Car oui, en tennis de table (ou ping-pong si vous préférez), il existe un gentleman's agreement qui stipule qu'il ne faut pas infliger de 11-0 à son adversaire. On l'appelle en anglais le mercy point (point de clémence). Il s'agit d'une règle totalement officieuse, qui n'est écrite nulle part. «Cette coutume vient de Chine. Elle visait à respecter l'adversaire et à faire preuve de bonnes manières», détaille le site spécialisé Ping Sunday.

Cette pratique peu connue part donc d'une bonne intention. Elle incite les joueurs à ne pas vouloir humilier leur adversaire avec un 11-0. Pourtant, elle crée un grand débat d'ordre moral, comme le souligne RMC Sport dans la légende qui accompagne sa vidéo:

«Compassion ou manque de respect de la part d'Anders Lind?»

Dans les commentaires sur le réseau social X, les avis des internautes sont très partagés. Ils reflètent les opinions contrastées des joueurs pros eux-mêmes, interrogés par plusieurs médias sur cette tradition. Pour les uns, offrir ainsi un point à son adversaire quand on mène 10-0 est un geste élégant, qu'il ne faut pas hésiter à faire. Surtout qu'«en menant 10-0, c'est quasiment impossible de se faire remonter à 10-10».

Pour les autres, au contraire, cette pratique est irrespectueuse pour l'adversaire. «Accorder un point de clémence, c'est sous-entendre que l'adversaire n'a pas le niveau pour revenir au score. C'est insultant pour celui qui le reçoit», argumente un joueur.

Certains voient aussi un danger à offrir un point, même à 10-0. Car cela peut relancer l'adversaire. «Une fois, j'étais mené 10-0, il m'a donné un point et j'ai gagné le set 12-10», témoigne un pongiste. C'est la raison qu'avait donnée la Chinoise Liu Shiwen pour expliquer des victoires 11-0 aux Mondiaux 2019. D'ailleurs, depuis ce moment-là, on observe un basculement avec davantage de sets remportés 11-0. Signe que la tradition du mercy point s'essouffle.

En tous cas, les dieux du ping-pong semblent avoir décidé qu'Anders Lind a fait une bonne action mardi à Francfort: il a finalement remporté cette deuxième manche 11-2, avec une balle de set gagnée après avoir frappé la bande du filet et ainsi trompé Hwan Bae. Le karma. Le Danois s'est facilement imposé en trois sets nets.