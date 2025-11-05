Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
C'est une scène très inhabituelle qui a eu lieu ce mardi, en 16e de finale du tournoi de tennis de table WTT Francfort. Le Danois Anders Lind mène 10-0 dans le deuxième set (il a déjà remporté le premier) face à l'Australien Hwan Bae. Il a donc une très confortable avance avec ces dix balles de set, et la première se joue en plus sur son service.
Mais voilà, au lieu d'engager une balle difficile à retourner pour Hwan Bae, Anders Lind – qui semble tout à coup désinvolte – frappe puissamment la balle sur le bord de la table juste devant lui. C'est un service complètement raté. Il y a d'abord des murmures de stupéfaction dans le public, puis des applaudissements. Le commentateur TV de RMC Sport a tout de suite compris ce qu'il vient de se passer:
La scène en vidéo
Car oui, en tennis de table (ou ping-pong si vous préférez), il existe un gentleman's agreement qui stipule qu'il ne faut pas infliger de 11-0 à son adversaire. On l'appelle en anglais le mercy point (point de clémence). Il s'agit d'une règle totalement officieuse, qui n'est écrite nulle part. «Cette coutume vient de Chine. Elle visait à respecter l'adversaire et à faire preuve de bonnes manières», détaille le site spécialisé Ping Sunday.
Cette pratique peu connue part donc d'une bonne intention. Elle incite les joueurs à ne pas vouloir humilier leur adversaire avec un 11-0. Pourtant, elle crée un grand débat d'ordre moral, comme le souligne RMC Sport dans la légende qui accompagne sa vidéo:
Dans les commentaires sur le réseau social X, les avis des internautes sont très partagés. Ils reflètent les opinions contrastées des joueurs pros eux-mêmes, interrogés par plusieurs médias sur cette tradition. Pour les uns, offrir ainsi un point à son adversaire quand on mène 10-0 est un geste élégant, qu'il ne faut pas hésiter à faire. Surtout qu'«en menant 10-0, c'est quasiment impossible de se faire remonter à 10-10».
Pour les autres, au contraire, cette pratique est irrespectueuse pour l'adversaire. «Accorder un point de clémence, c'est sous-entendre que l'adversaire n'a pas le niveau pour revenir au score. C'est insultant pour celui qui le reçoit», argumente un joueur.
Certains voient aussi un danger à offrir un point, même à 10-0. Car cela peut relancer l'adversaire. «Une fois, j'étais mené 10-0, il m'a donné un point et j'ai gagné le set 12-10», témoigne un pongiste. C'est la raison qu'avait donnée la Chinoise Liu Shiwen pour expliquer des victoires 11-0 aux Mondiaux 2019. D'ailleurs, depuis ce moment-là, on observe un basculement avec davantage de sets remportés 11-0. Signe que la tradition du mercy point s'essouffle.
En tous cas, les dieux du ping-pong semblent avoir décidé qu'Anders Lind a fait une bonne action mardi à Francfort: il a finalement remporté cette deuxième manche 11-2, avec une balle de set gagnée après avoir frappé la bande du filet et ainsi trompé Hwan Bae. Le karma. Le Danois s'est facilement imposé en trois sets nets.