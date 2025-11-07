Simon Ammann va participer à sa 29e saison de Coupe du monde. image: Getty

Excellente nouvelle pour Simon Ammann

Le quadruple champion olympique de saut à ski a été retenu dans le groupe suisse pour la prochaine saison de Coupe du monde, sa 29e personnelle. Un pas indispensable en vue de la qualification olympique et du record de longévité qu'il brigue à Milan-Cortina.

Simon Ammann deviendra-t-il, en février prochain, le troisième sportif à participer à huit Jeux olympiques d’hiver, après la patineuse allemande Claudia Pechstein et le sauteur japonais Noriaki Kasai, co‑détenteurs de ce record de longévité? Si le chemin vers Milan-Cortina reste encore long, le vétéran suisse a déjà franchi une première étape importante dans la course aux JO.

Ammann vient en effet d’apprendre qu’il fera partie de l’équipe de Suisse A pour les trois premières étapes de Coupe du monde, à Lillehammer, Falun et Ruka. Sa sélection était pourtant loin d’être acquise.

D’une part, parce que le Saint-Gallois a connu la saison dernière l’un de ses pires hivers, ne totalisant que deux petits points au classement de la Coupe du monde.

D’autre part, parce qu’à 44 ans, Simon Ammann doit désormais composer avec une jeunesse qui monopolise naturellement l’attention des entraîneurs. Une génération montante et performante incarnée par Felix Trunz (19 ans), Remo Imhof (21 ans) ou encore Yanick Wasser (21 ans), qui ont tous trois déjà goûté au plus haut niveau mondial. Mais aussi par Juri Kesseli (20 ans), en net progrès ces derniers mois, et Sandro Hauswirth (25 ans), qui retrouve un second souffle après plusieurs saisons passées dans l'antichambre de la Coupe du monde. Il vient en effet de remporter l’étape estivale de Klingenthal sur le circuit secondaire de la Continental Cup.

Mais voilà, Ammann a aussi retrouvé de l’envie, des sensations et de bons ajustements, notamment au niveau de sa position, comme il l'a récemment déclaré à la SRF, ce qui s’est traduit par des résultats probants: trois Top 15 lors des Grands Prix d’été.

Simon Ammann a terminé 11e du Grand Prix de Wisla, sa meilleure performance de l'été. Image: www.imago-images.de

Ces performances, combinées au fait que la Suisse a obtenu un cinquième quota au plus haut niveau, notamment grâce aux excellents vols du chef de file Gregor Deschwanden, ont offert au sauteur du Toggenburg le droit de prendre part à sa 29e saison de Coupe du monde. Les grands déçus se nomment Remo Imhof, Yanick Wasser et surtout le Vaudois Killian Peier, qui n’a pas réussi à se démarquer cet été.

La sélection suisse pour les premières étapes de Coupe du monde 🇨🇭 Simon Ammann

Gregor Deschwanden

Sandro Hauswirth

Juri Kesseli

Felix Trunz

Le plus dur reste à venir

Simon Ammann a donc franchi un premier écueil, mais le chemin vers Milan-Cortina reste semé d’embûches, la Suisse se dirigeant vers une sélection olympique de trois athlètes masculins et une féminine, selon le tableau des quotas mis à jour au 25 octobre. Pour s'assurer l’une de ses places, le quadruple champion olympique doit encore réaliser un Top 25 cet hiver en Coupe du monde, ayant déjà signé des Top 15 lors des Grands Prix d’été.

A l’heure actuelle, seul Gregor Deschwanden, grâce à ses performances aux Mondiaux de Trondheim et aux Grands Prix d’été, a satisfait aux critères internes de sélection. Or si plus de trois sauteurs suisses répondent aux conditions fédérales, une commission se réunira et devra établir la composition de l’équipe olympique en tenant compte de divers éléments: la densité de performances, le potentiel, la courbe de forme et l’état de santé.

Simon Ammann doit donc encore faire ses preuves s’il souhaite devenir co‑recordman de participations aux Jeux d’hiver.