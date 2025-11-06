Le Néerlandais Bas Tietema est passé d'influenceur à patron d'équipe cycliste. image: instagram

Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France

Bas Tietema n'a pas eu la carrière sportive à laquelle il aspirait. Sa reconversion en influenceur lui a toutefois permis de participer à Paris-Roubaix et de fonder sa propre équipe, dont la participation au Tour de France 2026 semble désormais assurée, grâce à des transferts avisés et à une conjoncture sportive favorable.

Bas Tietema détonne dans le milieu du cyclisme professionnel. Il faut dire qu'à 30 ans, le Néerlandais a presque tout connu durant sa carrière.

De coureur à youtubeur, et inversement

Ce fut d’abord un excellent cycliste amateur, passé par l’équipe développement de la formation BMC. Tietema a ensuite roulé deux saisons chez les professionnels, à l’échelon continental, mais ses mauvais résultats couplés à des pépins physiques l’ont contraint à ranger son vélo en 2018, sans être véritablement parvenu à se faire un nom. Une déconvenue toutefois insuffisante pour le dégoûter de son sport.

Bas Tietema, déjà actif sur YouTube, se consacre alors pleinement à sa chaîne et connaît rapidement un vif succès aux pays du vélo: les Pays-Bas et la Belgique. Cela, grâce à des contenus originaux produits en marge du Tour de France, événement qu'il suit caméra au poing, dans ce qu'il appelle le «Tour de Tietema». Au programme: des concours de wheelings proposés aux coureurs du gruppetto, des dizaines de pizzas livrées au peloton à l'arrivée à Paris ou des ascensions de col en «Velib'». Seule ombre au tableau: certaines de ses vidéos sont supprimées à l’initiative d’ASO, société organisatrice du Tour de France, en raison de problèmes de droits.

Le Néerlandais a longtemps suivi la caravane du Tour de France avec ses amis. image: instagram

Or cette mésaventure ne le freine pas. Tietema poursuit son activité de youtubeur et se lance des défis toujours plus improbables, comme celui de retrouver un jour les rangs du peloton professionnel. Chose qu'il parviendra à accomplir grâce à l’un de ses sponsors, bookmaker partenaire de l’équipe belge Bingoal Pauwels Sauces.

Le Néerlandais reprend du service en Turquie en 2022 puis se hisse dans l'échappée à Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il va jusqu'à participer à Paris-Roubaix, course qu'il terminera hors délai, mais qui lui permettra de produire une vidéo ayant dépassé les 500 000 vues.

Son niveau sportif insuffisant, Bas Tietema, désormais soutenu par un nouvel opérateur de paris sportifs, met en place un projet encore plus singulier et fonde en 2023 sa propre équipe continentale, promue une saison plus tard dans la catégorie Pro Teams: TDT-Unibet. C'est à cet échelon qu'évoluent les formations helvétiques Tudor et Q36.5.

Adieu les Pays-Bas, bonjour la France

En retrait à ses débuts en course, son équipe – historiquement néerlandaise – a franchi un cap important cette saison, en obtenant une licence française. Un choix stratégique, rendu possible par le récent rachat de Kindred, groupe propriétaire de l'opérateur Unibet implanté en Belgique et aux Pays-Bas, par FDJ United, anciennement La Française des Jeux.

Non seulement la décision permet à l'équipe et à son sponsor de contourner la nouvelle réglementation sur les paris sportifs au Benelux, réglementation qui, à terme, doit empêcher le sport professionnel de promouvoir les bookmakers, mais en plus, elle lui ouvre le champ des possibles, étant donné le nombre et la qualité des courses françaises, nous expliquait en début d'année Bas Tietema, interrogé par watson.

«La France est l'une

des plus grandes nations

du cyclisme. Elle présente

une histoire riche et de nombreuses courses

de haut niveau» Bas Tietema

Ce changement de drapeau est également motivé par le fait que les organisateurs locaux ont une propension à inviter des équipes issues de leur propre pays. Unibet-Tietema – estampillée Pro Team, au même titre que la formation française TotalEnergies, présente sur chaque Tour de France – pourrait donc recevoir elle aussi à l'avenir sa wild card en vue du Tour. Son patron restait cependant conscient du travail à accomplir pour atteindre l'objectif ultime.

«Quand participerons-nous au Tour de France? En 2026? Cela reste difficile à prédire, mais nous croyons fermement que cela arrivera. Nous progressons chaque année, mais nous savons que la route est encore longue. Le Tour est la plus grande course au monde; on ne reçoit pas une invitation comme cela. Nous voulons grandir de façon naturelle et prouver à tout le monde que nous avons notre place» Bas Tietema

Bas Tietema a couru au sein de sa propre équipe lors de sa première année d'existence. image: instagram

Or ces derniers jours, la formation Unibet semble avoir fait un grand pas vers le Tour de France 2026, en engageant le Français Victor Lafay, ancien vainqueur d’étape sur la Grande Boucle qu'elle cherchera à relancer, ainsi que le sprinteur Dylan Groenewegen, sept succès sur les routes du Tour. Elle a également recruté Elmar Reinders (Jayco-AlUla) et le talentueux Danois Niklas Larsen. Selon les rumeurs, Wout Poels, lui aussi vainqueur d’étape en juillet, et un autre coureur français, Clément Venturini, pourraient compléter un effectif déjà composé de Lukas Kubis, champion de Slovaquie sur route et vainqueur du Cholet Agglo Tour, et de Lander Loockx, victorieux début avril sur Paris-Camembert.

Une équipe pas comme les autres

Mais la formation de Bas Tietema ne compte pas uniquement sur son effectif et les résultats sportifs pour faire les yeux doux à Christian Prudhomme. Créée par un influenceur, et donc toujours très active sur les réseaux, elle espère peser auprès des organisateurs grâce à sa communauté et ses soutiens jeunes, fait relativement rare pour un sport que l'on dit vieillissant. Il y avait l'an dernier à l'Amstel Gold Race un «corner» dédié à l'équipe, semblable au virage Thibaut Pinot aperçu sur le Tour de France.

«En fin de compte, ce sont les performances sportives et la valeur du divertissement qui déterminent qui gagne sa place. Sur le plan médiatique, nous voulons être l'équipe la plus sympathique et la plus likée. Celle à suivre. Ce qui importe le plus, c'est que nous soyons une formation passionnante, qui apporte une valeur ajoutée aux courses. Mais nous voulons bien sûr être compétitifs au plus haut niveau. Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons au quotidien» Bas Tietema

La néo-formation française a donc une vision novatrice et cela se ressent au niveau de son matériel. Ses coureurs roulent en effet sur des vélos extravagants, quelque peu tape-à-l'œil. Mais le plus surprenant reste son nouveau nom: Unibet-Tietema Rockets, dont le dernier terme n'est autre que celui d'une franchise, et non une marque à proprement parler.

Cette appellation «Rockets» n'est-elle pas risquée, quand on sait que le modèle économique des équipes professionnelles est basé sur l'investissement du sponsor titre? Pas selon Bas Tietema.

«Nous pensons que le cyclisme peut se développer d'une manière plus proche des autres sports, où les fans ne s'identifient pas aux sponsors, mais à l'équipe elle-même. Nous l’avons constaté lors de nos deux premières saisons: de nombreuses personnes ont soutenu notre formation, et non un coureur en particulier. Si les franchises deviennent la nouvelle norme, tout le monde en profitera: les équipes, les coureurs et aussi les partenaires, car ils auront l'occasion de communiquer avec une communauté investie. Les Rockets représente notre identité et nos ambitions. Le sponsoring est certes crucial dans le cyclisme, mais nous voulons construire quelque chose qui va au-delà d’un simple nom de marque» Bas Tietema

Pour atteindre le Tour de France, mais également le World Tour, à plus long terme, les Rockets ont aussi un autre avantage: le fait de pouvoir se montrer sur différents tableaux.

«La licence ne change rien à notre identité. Nous sommes trois propriétaires avec des racines aux Pays-Bas, une grande communauté en Belgique et une liste de coureurs et de supporters internationaux. Nous espérons donc conserver notre place dans les classiques belges et néerlandaises (réd: même si nous sommes devenus une équipe française), et nous avons déjà reçu d'excellentes nouvelles à ce sujet», nous expliquait Tietema, dont l’équipe a participé cette année à l’Amstel Gold Race, à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, au Nieuwsblad, à la Classic Bruges-De Panne, et surtout à Paris-Roubaix, géré par ASO, la société organisatrice du Tour de France.

Lukas Kubis, lors de la présentation des Rockets en marge du Het Nieuwsblad. Image: getty

Un boulevard pour 2026

Sur leur route vers le prochain Tour de France, les Rockets peuvent également profiter d’une conjoncture favorable, avec la disparition de l’équipe française Arkéa-B&B Hotels et la fusion Lotto-Intermarché, qui devrait permettre à Uno-X d’accéder au World Tour. Tudor, Q36.5 et Cofidis, eux, participeront normalement en tant que meilleures formations Pro Teams de l'année 2025, alors qu’auparavant, seules deux équipes étaient automatiquement conviées par ce biais. Une évolution qui pourrait bien propulser l’équipe Unibet-Tietema vers le Tour.

Car si la première des deux wild cards restantes ne peut échapper à TotalEnergies, traditionnellement invitée, le dernier ticket se jouera entre Unibet et les autres membres du top 30 mondial, conformément au règlement de l'Union cycliste internationale (UCI): Caja Rural, Polti VisitMalta, Burgos BH, Kern Pharma et Bardiani.

Autant dire que la concurrence est faible, et qu’un boulevard s’ouvre pour Bas Tietema, en passe de réussir son pari dès 2026.

Cet article est adapté d'une première version parue sur notre site le 9 avril 2025.