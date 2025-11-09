ciel couvert
Tennis: Rybakina refuse une photo avec la cheffe de la WTA

RIYADH, SAUDI ARABIA - NOVEMBER 08: Runner-up Aryna Sabalenka and Portia Archer, CEO of the WTA, pose for a photo during the trophy ceremony for the Singles Final match on day eight of the WTA Finals ...
Aryna Sabalenka, finaliste malheureuse à Riyad, avec Portia Archer, cheffe de la WTA. Mais il manque quelqu'un sur cette photo. image: getty

Cette photo cache un grand malaise

Elena Rybakina, lauréate du Masters féminin de tennis, a refusé de poser avec la directrice de la WTA, Portia Archer. Voici pourquoi.
09.11.2025, 16:0309.11.2025, 16:20
Yoann Graber
Yoann Graber

En général, les photos avec les organisateurs et les dirigeants de fédérations, pendant les cérémonies officielles de fin de tournoi, ne sont que de simples formalités pour les tenniswomen et tennismen. Ces derniers se prêtent volontiers au jeu. Surtout les vainqueurs, qui sont encore tout euphoriques quelques minutes après leur victoire.

Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça ce samedi avec Elena Rybakina, qui a pourtant remporté le très prestigieux Masters WTA.

epa12512632 Elena Rybakina of Kazakhstan poses with her trophy after winning the 2025 WTA Finals final match against Aryna Sabalenka of Belarus in Riyadh, Saudi Arabia, 08 November 2025. EPA/STRINGER
Elena Rybakina (WTA 6) a remporté son premier Masters. image: Keystone

Il s'agit du deuxième plus beau trophée dans la carrière de la Kazakhe (26 ans), après son titre à Wimbledon en 2022. Un exploit d'autant plus grand qu'elle a battu en finale, samedi à Riyad en Arabie saoudite, la grande favorite et numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka (6-3, 7-6). Mais un moment est venu ternir les célébrations sur le court: le refus de Rybakina de poser pour une photo avec Portia Archer, la directrice de la WTA.

Alors qu'elle était conviée à venir au centre du terrain pour poser avec la cheffe de l'instance du tennis féminin et Aryna Sabalenka, «Rybakina a refusé, l'indiquant à un membre de l'organisation qui l'avait invitée, et Archer a été prise en photo seulement avec Sabalenka», détaille L'Equipe. Interrogée sur la raison de ce refus, la lauréate du Masters a éludé:

«Je pense que ça va rester entre Madame Portia Archer et moi»
Elena Rybakina n'a pas voulu se joindre à Aryna Sabalenka et Portia Archer pour la photo pendant la cérémonie.
Elena Rybakina n'a pas voulu se joindre à Aryna Sabalenka et Portia Archer pour la photo pendant la cérémonie. image: capture d'écran x

«Relation toxique» et suspension

Mais plusieurs médias expliquent la cause de ce geste. La Kazakhe est fâchée avec la WTA à cause d'une affaire qui concerne son entraîneur, Stefano Vukov (38 ans). En février, l'instance a banni, pour une année, le coach croate suite à une enquête interne. En réalité, ce dernier était déjà suspendu (provisoirement) depuis l'été 2024, mais Rybakina avait camouflé cette suspension en annonçant juste avant l'US Open 2024 qu'elle se séparait de son entraîneur de longue date.

Le média The Athletic s'est procuré le courrier que la WTA a envoyé à Vukov, dans lequel l'instance argumente sa décision de suspendre le coach. Il est question de mauvais traitements psychologiques envers Elena Rybakina. Le média américain explique qu'il est reproché à Vukov d'avoir violé le code de conduite, en traitant notamment sa joueuse de «stupide» et en lui disant que sans lui, elle serait «encore en Russie à ramasser des pommes de terre».

LONDON, ENGLAND - JUNE 30. Elena Rybakina of Kazakhstan with coach Stefano Vukov while training on the practice courts in preparation for the Wimbledon Lawn Tennis Championships at the All England Law ...
Elena Rybakina et son coach controversé, Stefano Vukov. Image: getty

L'Equipe ajoute:

«Les enquêteurs ont aussi conclu à une maltraitance mentale, qui a poussé la joueuse jusqu'aux larmes, ainsi qu'à des abus pour l'amener jusqu'à la limite de sa résistance physique, ce qui l'a rendue malade.»

Ce n'est pas tout: selon l'enquête de la WTA, Stefano Vukov a aussi «harcelé» Elena Rybakina pendant l'US Open 2024 en lui envoyant de nombreux SMS, alors même que sa toute fraîche suspension lui interdisait tout contact avec la Kazakhe. Dans sa lettre adressée au Croate, Portia Archer qualifie de «relation toxique» le lien entre Vukov et Rybakina.

La boss de la WTA ajoute que de nombreux indices laissent penser à une relation «romantique» entre le coach et la tenniswoman, mais que la nature de ce lien proche ne change rien aux reproches de l'instance envers l'entraîneur.

Un coach du circuit féminin témoignait anonymement dans L'Equipe, en mars 2025:

«Elena (Rybakina) est dans une relation abusive avec Vukov, c'est évident depuis longtemps pour tout le monde dans le vestiaire»

Rybakina balaie les accusations

Mais voilà, en janvier 2025, la lauréate de Wimbledon 2022 réintégrait Vukov dans son staff – à distance, puisqu'il n'avait pas le droit d'obtenir d'accréditation pour les tournois – et expliquait dans le même temps que le Croate ne l'avait jamais maltraitée.

Les relations joueur-coach ne sont pas toujours saines👇

Le tennis est le sport idéal pour produire des pères toxiques

En août dernier, Stefano Vukov a vu sa suspension être levée par la WTA, suite à sa procédure d'appel. Depuis, il a le droit d'assister aux tournois où joue Elena Rybakina, comme il l'a fait cette semaine à Riyad. Mais ses relations avec l'instance du tennis féminin ne se sont apparemment pas du tout apaisées...

