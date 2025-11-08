en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Football

Premier League: avec Sunderland, Xhaka retrouve Arsenal

Sunderland&#039;s Granit Xhaka, center, celebrates scoring during the English Premier League soccer match between Sunderland and Everton in Sunderland, England, Monday Nov. 3, 2025. (Owen Humphreys/PA ...
Granit Xhaka célèbre son premier goal avec Sunderland, lundi dernier.Image: keystone

Granit Xhaka va jouer un match spécial

Sunderland et son capitaine suisse reçoivent Arsenal, ce samedi (18h30). C'est la première fois que le Bâlois défie son ex-club. Un duel qui peut permettre aux Black Cats de poursuivre sur leur étonnante lancée.
08.11.2025, 12:0408.11.2025, 12:04
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Une seule défaite lors des huit dernières rencontres, une victoire surprise contre Chelsea et une quatrième place au classement, avec le même nombre de points que le champion en titre Liverpool: pour le promu Sunderland, tout se déroule actuellement bien au-delà des espérances en Premier League.

Le club du nord-est de l'Angleterre n’a décroché sa montée qu’à l’issue des barrages et passait, avant le début du championnat, pour un candidat certain à la relégation. Mais avec de solides recrues – au premier rang desquelles Granit Xhaka –, le club surprend aujourd’hui le monde du football. Le capitaine de la Nati, arrivé pour 15 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen, a reçu d’emblée le brassard de capitaine et s’impose comme le grand leader de son équipe.

SUNDERLAND, ENGLAND - NOVEMBER 03: Granit Xhaka of Sunderland during the Premier League match between Sunderland and Everton at Stadium of Light on November 03, 2025 in Sunderland, England. (Photo by ...
Granit Xhaka est considéré par certains experts anglais comme «le transfert de la saison» en Premier League. image: getty

Lundi, Sunderland a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre Everton, manquant ainsi l’occasion de reprendre la deuxième place. Xhaka a néanmoins inscrit son premier but avec le promu. Le Bâlois n’en était pas pour autant pleinement satisfait:

«Les 25 premières minutes n’étaient pas assez bonnes, nous avons commis des erreurs négligentes, bien trop nombreuses à ce niveau. Je suis à moitié déçu, à moitié content.»

Le goal de Xhaka contre Everton, en vidéo

Vidéo: twitter

«Le transfert de l’année»

En Angleterre, tout le monde est littéralement conquis par Granit Xhaka, et le joueur de 33 ans croule sous les louanges. Jamie Carragher, plus de 500 matchs avec Liverpool et aujourd’hui consultant télé, n’a pas hésité à déclarer avant la rencontre face à Everton que Granit Xhaka était «le transfert de l’année». Carragher s’est enthousiasmé: «Y a-t-il quelque part en Premier League un joueur ayant une telle influence? Probablement pas.»

L’entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, ne tarit pas non plus d’éloges sur le milieu de terrain aux 141 sélections:

«Un joueur comme Granit, avec son expérience, est vraiment essentiel pour nous. Il donne le ton»
Sunderland, England, 10th August 2025. Regis Le Bris manager of Sunderland during the Sunderland vs Rayo Vallecano Pre Season Friendly match at the Stadium Of Light, Sunderland. Picture credit should ...
Régis Le Bris est élogieux envers Granit Xhaka. Image: www.imago-images.de

Un joueur expérimenté comme Xhaka est d’autant plus précieux dans une équipe telle que Sunderland, qui aligne, derrière Chelsea, l’effectif le plus jeune de tout le championnat.

Comme un second coach

L’importance de Xhaka comme meneur d’hommes ne se mesure certes dans aucune statistique, mais il a endossé dès la première minute un rôle de leader. Il n’a pas fallu longtemps à Le Bris pour comprendre que le brassard devait revenir au Suisse. Le coach français des Black Cats s'enthousiasme:

«C’est comme un second entraîneur sur le terrain»

Sur le plan statistique également, Granit Xhaka figure parmi les meilleurs. Aucun joueur de la Premier League ne distille davantage de passes «décisives» menant à une occasion de but que lui. Après dix matchs, il en totalise déjà 13 – seul Kieran Trippier (Newcastle) affiche un chiffre équivalent.

Le fait que presque tout le jeu de Sunderland passe par Xhaka se reflète aussi dans les statistiques de passes: le milieu défensif a déjà distribué 470 ballons, soit plus de 150 de plus qu’Omar Alderete, deuxième au classement interne du club.

Une première contre son ancien club

Ce samedi soir (18h30), Granit Xhaka vivra un match très spécial. Pour la première fois depuis son départ à l’été 2023, le footballeur de 33 ans affrontera son ancien club, Arsenal. Au total, le Bâlois a passé sept années avec les Gunners, y connaissant des hauts et des bas avec l’actuel leader de la Premier League.

A Londres, il n’avait pas eu besoin de temps d’adaptation à son arrivée et a été titularisé dès le départ. Dès sa première saison, il avait remporté la Coupe d'Angleterre avec Arsenal.

FILE - Arsenal&#039;s Granit Xhaka celebrates after scoring his side&#039;s opening goal during the English Premier League soccer match between Arsenal and Wolverhampton Wanderers at the Emirates Stad ...
Granit Xhaka a connu des beaux moments avec Arsenal (2016-2023).Image: keystone

Mais à partir de l’automne 2019, son aventure chez les Gunners a pris des allures de montagnes russes. L’entraîneur de l’époque, Unai Emery, l’avait nommé capitaine. Peu après, le brassard lui a été retiré, à la suite d’une dispute avec les supporters: sifflé par tout le stade lors d’un remplacement, il avait quitté le terrain furieux. Plus tard, le capitaine de la Nati qualifiera cet épisode de moment le plus difficile de sa carrière.

Alors qu’il semblait sur le départ, il a finalement choisi de rester à Londres. «Pourquoi suis-je resté? Uniquement à cause de Mikel Arteta. J’ai eu deux conversations avec lui lorsqu’il est devenu entraîneur. Il voulait entendre mon histoire», a raconté Xhaka dans The Players’ Tribune. Le coach espagnol dirige toujours Arsenal aujourd’hui.

Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point

Lorsque son départ est devenu évident à la fin de la saison 2022/23, les fans lui ont chanté, lors de sa sortie du terrain au dernier match:

«Granit Xhaka, nous voulons que tu restes!»

Le Suisse a tout de même choisi de retourner en Bundesliga, où il a été l’un des principaux artisans du premier titre de champion d’Allemagne de l’histoire du Bayer Leverkusen.

Avant la rencontre face à Arsenal, Xhaka reconnaît:

«Ce sera à coup sûr un match plein d’émotion pour moi»

Les Gunners sont clairement favoris: ils restent sur dix victoires consécutives et dominent la Premier League, avec six points d’avance sur leur dauphin, Manchester City.

Un propriétaire suisse derrière le succès

Malgré son statut d’outsider contre son ancien club, Granit Xhaka affiche un optimisme serein:

«Nous allons tout faire pour rapporter quelque chose. Nous savons où ils sont forts et où ils le sont moins. En ce moment, ils ont beaucoup de confiance, mais nous aussi.»

Cette saison, Sunderland n’a encore jamais perdu à domicile, au Stadium of Light.

Les supporters des Black Cats ont longtemps souffert ces dernières années. Après sa relégation de Premier League en 2017, Sunderland avait enchaîné une seconde descente la saison suivante. Ce drame est devenu mondialement connu grâce à la série Netflix Sunderland ’til I Die. C’est aussi grâce à l’investisseur et propriétaire suisse Kyril Louis-Dreyfus que le sextuple champion d’Angleterre (dernier sacre en 1936) a retrouvé le chemin du succès et signé son retour dans l’élite.

Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable

Malgré ce début de saison remarquable, l’entraîneur Régis Le Bris reste modeste et rappelle que l’objectif n’a pas changé:

«Nous voulons atteindre 40 points le plus rapidement possible»

Ce total devrait suffire à assurer le maintien. La saison dernière, 38 unités (Tottenham, 17e) avaient permis de rester dans l’élite.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
de Klaus Zaugg
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
de Romuald Cachod
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
de Romuald Cachod
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
de François Schmid-Bechtel
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
de Yoann Graber
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
de Julien Caloz
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
2
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
de Romuald Cachod
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
1
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
de Yoann Graber
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
de Julien Caloz
Wawrinka va jouer un match spécial
Wawrinka va jouer un match spécial
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
de Raphael Gutzwiller
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
3
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
de Raphael Gutzwiller
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
1
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
de Yoann Graber
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
de Dennis Kalt
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
de Julien Caloz
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
de Stefan Wyss
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
de Romuald Cachod
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
de Stephan Santschi
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
de Klaus Zaugg
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
de François Schmid-Bechtel
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
de Romuald Cachod
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
de Yoann Graber
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
de René Barmettler
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
1
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
de Yoann Graber
Et si Thoune allait au bout?
Et si Thoune allait au bout?
de Niklas Helbling
Le foot suisse lui donne ce que la France lui interdisait
4
Le foot suisse lui donne ce que la France lui interdisait
de Robin Walz
L'accident de Dettwiler pose une question dérangeante
L'accident de Dettwiler pose une question dérangeante
de Klaus Zaugg
Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis
Sinner a réussi un exploit insolite dans l'histoire du tennis
de Yoann Graber
Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point
Personne ne fait mieux que Granit Xhaka sur ce point
de Romuald Cachod
Fribourg-Gottéron a trois ans pour devenir champion
Fribourg-Gottéron a trois ans pour devenir champion
de Klaus Zaugg
La relève suisse en géant inquiète
1
La relève suisse en géant inquiète
de Sven Papaux
Ce stade en Arabie saoudite est dingue, mais il y a un problème
1
Ce stade en Arabie saoudite est dingue, mais il y a un problème
de Yoann Graber
Le ski-alpinisme suisse devra faire un choix «difficile»
Le ski-alpinisme suisse devra faire un choix «difficile»
de Julien Caloz
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier
de Julien Caloz
Noah Dettwiler – une victime du système?
1
Noah Dettwiler – une victime du système?
de Klaus Zaugg
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
Lionel Messi a un nouveau business en Valais
de Yoann Graber
Thèmes
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
1 / 25
23 voitures complètement folles repérées à Dubaï
23 voitures complètement folles que j'ai repérées à Dubaï
partager sur Facebookpartager sur X
J’ai testé les produits Shein vendus à Paris et il y a une surprise
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Pas de trains ce week-end sur ce tronçon romand
Cette mascotte suscite l'indignation
La mascotte du club anglais de St Albans City a fait parler d'elle, samedi lors d'un match comptant pour la Coupe d'Angleterre.
L'équipe de St Albans City a passé un très mauvais week-end. D'abord parce que les joueurs de 7e division ont perdu 6-0 à l’extérieur contre Burton Albion (League One), samedi lors du premier tour de la Coupe d'Angleterre. Ensuite, et peut-être surtout, parce que leur mascotte s'est fait remarquer pour des raisons douteuses.
L’article