Granit Xhaka célèbre son premier goal avec Sunderland, lundi dernier. Image: keystone

Granit Xhaka va jouer un match spécial

Sunderland et son capitaine suisse reçoivent Arsenal, ce samedi (18h30). C'est la première fois que le Bâlois défie son ex-club. Un duel qui peut permettre aux Black Cats de poursuivre sur leur étonnante lancée.

Timo Rizzi

Une seule défaite lors des huit dernières rencontres, une victoire surprise contre Chelsea et une quatrième place au classement, avec le même nombre de points que le champion en titre Liverpool: pour le promu Sunderland, tout se déroule actuellement bien au-delà des espérances en Premier League.

Le club du nord-est de l'Angleterre n’a décroché sa montée qu’à l’issue des barrages et passait, avant le début du championnat, pour un candidat certain à la relégation. Mais avec de solides recrues – au premier rang desquelles Granit Xhaka –, le club surprend aujourd’hui le monde du football. Le capitaine de la Nati, arrivé pour 15 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen, a reçu d’emblée le brassard de capitaine et s’impose comme le grand leader de son équipe.

Granit Xhaka est considéré par certains experts anglais comme «le transfert de la saison» en Premier League. image: getty

Lundi, Sunderland a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre Everton, manquant ainsi l’occasion de reprendre la deuxième place. Xhaka a néanmoins inscrit son premier but avec le promu. Le Bâlois n’en était pas pour autant pleinement satisfait:

«Les 25 premières minutes n’étaient pas assez bonnes, nous avons commis des erreurs négligentes, bien trop nombreuses à ce niveau. Je suis à moitié déçu, à moitié content.»

Le goal de Xhaka contre Everton, en vidéo Vidéo: twitter

«Le transfert de l’année»

En Angleterre, tout le monde est littéralement conquis par Granit Xhaka, et le joueur de 33 ans croule sous les louanges. Jamie Carragher, plus de 500 matchs avec Liverpool et aujourd’hui consultant télé, n’a pas hésité à déclarer avant la rencontre face à Everton que Granit Xhaka était «le transfert de l’année». Carragher s’est enthousiasmé: «Y a-t-il quelque part en Premier League un joueur ayant une telle influence? Probablement pas.»

L’entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, ne tarit pas non plus d’éloges sur le milieu de terrain aux 141 sélections:

«Un joueur comme Granit, avec son expérience, est vraiment essentiel pour nous. Il donne le ton»

Régis Le Bris est élogieux envers Granit Xhaka. Image: www.imago-images.de

Un joueur expérimenté comme Xhaka est d’autant plus précieux dans une équipe telle que Sunderland, qui aligne, derrière Chelsea, l’effectif le plus jeune de tout le championnat.

Comme un second coach

L’importance de Xhaka comme meneur d’hommes ne se mesure certes dans aucune statistique, mais il a endossé dès la première minute un rôle de leader. Il n’a pas fallu longtemps à Le Bris pour comprendre que le brassard devait revenir au Suisse. Le coach français des Black Cats s'enthousiasme:

«C’est comme un second entraîneur sur le terrain»

Sur le plan statistique également, Granit Xhaka figure parmi les meilleurs. Aucun joueur de la Premier League ne distille davantage de passes «décisives» menant à une occasion de but que lui. Après dix matchs, il en totalise déjà 13 – seul Kieran Trippier (Newcastle) affiche un chiffre équivalent.

Le fait que presque tout le jeu de Sunderland passe par Xhaka se reflète aussi dans les statistiques de passes: le milieu défensif a déjà distribué 470 ballons, soit plus de 150 de plus qu’Omar Alderete, deuxième au classement interne du club.

Une première contre son ancien club

Ce samedi soir (18h30), Granit Xhaka vivra un match très spécial. Pour la première fois depuis son départ à l’été 2023, le footballeur de 33 ans affrontera son ancien club, Arsenal. Au total, le Bâlois a passé sept années avec les Gunners, y connaissant des hauts et des bas avec l’actuel leader de la Premier League.

A Londres, il n’avait pas eu besoin de temps d’adaptation à son arrivée et a été titularisé dès le départ. Dès sa première saison, il avait remporté la Coupe d'Angleterre avec Arsenal.

Granit Xhaka a connu des beaux moments avec Arsenal (2016-2023). Image: keystone

Mais à partir de l’automne 2019, son aventure chez les Gunners a pris des allures de montagnes russes. L’entraîneur de l’époque, Unai Emery, l’avait nommé capitaine. Peu après, le brassard lui a été retiré, à la suite d’une dispute avec les supporters: sifflé par tout le stade lors d’un remplacement, il avait quitté le terrain furieux. Plus tard, le capitaine de la Nati qualifiera cet épisode de moment le plus difficile de sa carrière.

Alors qu’il semblait sur le départ, il a finalement choisi de rester à Londres. «Pourquoi suis-je resté? Uniquement à cause de Mikel Arteta. J’ai eu deux conversations avec lui lorsqu’il est devenu entraîneur. Il voulait entendre mon histoire», a raconté Xhaka dans The Players’ Tribune. Le coach espagnol dirige toujours Arsenal aujourd’hui.

Lorsque son départ est devenu évident à la fin de la saison 2022/23, les fans lui ont chanté, lors de sa sortie du terrain au dernier match:

«Granit Xhaka, nous voulons que tu restes!»

Le Suisse a tout de même choisi de retourner en Bundesliga, où il a été l’un des principaux artisans du premier titre de champion d’Allemagne de l’histoire du Bayer Leverkusen.

Avant la rencontre face à Arsenal, Xhaka reconnaît:

«Ce sera à coup sûr un match plein d’émotion pour moi»

Les Gunners sont clairement favoris: ils restent sur dix victoires consécutives et dominent la Premier League, avec six points d’avance sur leur dauphin, Manchester City.

Un propriétaire suisse derrière le succès

Malgré son statut d’outsider contre son ancien club, Granit Xhaka affiche un optimisme serein:

«Nous allons tout faire pour rapporter quelque chose. Nous savons où ils sont forts et où ils le sont moins. En ce moment, ils ont beaucoup de confiance, mais nous aussi.»

Cette saison, Sunderland n’a encore jamais perdu à domicile, au Stadium of Light.

Les supporters des Black Cats ont longtemps souffert ces dernières années. Après sa relégation de Premier League en 2017, Sunderland avait enchaîné une seconde descente la saison suivante. Ce drame est devenu mondialement connu grâce à la série Netflix Sunderland ’til I Die. C’est aussi grâce à l’investisseur et propriétaire suisse Kyril Louis-Dreyfus que le sextuple champion d’Angleterre (dernier sacre en 1936) a retrouvé le chemin du succès et signé son retour dans l’élite.

Malgré ce début de saison remarquable, l’entraîneur Régis Le Bris reste modeste et rappelle que l’objectif n’a pas changé:

«Nous voulons atteindre 40 points le plus rapidement possible»

Ce total devrait suffire à assurer le maintien. La saison dernière, 38 unités (Tottenham, 17e) avaient permis de rester dans l’élite.

Adaptation en français: Yoann Graber