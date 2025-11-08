bien ensoleillé
FC Lucerne: Mario Frick avait une addiction aux paris sportifs

Trainer Mario Frick von Luzern beim Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern vom Sonntag, 28. September 2025 in Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Mario Frick, coach du FC Lucerne et ex-joueur de Bâle, a fait une confidence poignante.Image: keystone

Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club

A la fin des années 1990, Mario Frick était un attaquant adulé au FC Bâle. Mais l'actuel entraîneur de Lucerne avait dû quitter le club rhénan à cause d'une dépendance qui ruinait sa vie.
08.11.2025, 15:5708.11.2025, 15:57

Les paris sportifs font partie du quotidien de nombreux fans de football. Mais lorsque la dépendance prend le dessus, que les mises augmentent et que les gains continuent pourtant de se faire attendre, le plaisir peut vite se transformer en un sérieux problème.

Avant même que les paris en ligne, avec l'arrivée d'internet, ne deviennent d’une facilité déconcertante, Mario Frick (51 ans) était déjà dépendant des paris sportifs. C’est ce qu’a révélé pour la première fois l’actuel entraîneur du FC Lucerne dans une émission de blue Sport.

Der trainer des FC Luzern, Mario Frick beim Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Zuerich vom Samstag, 15. April 2023 in Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Mario Frick, coach du FC Lucerne depuis décembre 2021, a su rebondir et mettre fin à son addiction.Image: KEYSTONE

«Peut-être que mon histoire aidera quelqu’un»

Alors jeune attaquant talentueux, le Liechtensteinois avait percé après son transfert du FC Saint-Gall au FC Bâle en 1996. «J’étais la véritable coqueluche du public au FCB», se souvient Frick. C’est pourquoi personne n’a compris pourquoi, après trois saisons, il a rejoint le FC Zurich à l’âge de 25 ans.

«Mais il y a une raison à ce transfert, et je ne l’ai jamais rendue publique. Peut-être que mon histoire aidera quelqu’un», confie le coach du FC Lucerne.

«A l’époque, j’étais totalement accro aux paris sportifs et, jeune père de famille, j’avais accumulé tellement de dettes que je cherchais une issue. L’offre de Zurich m’a donné la possibilité de sortir de cette spirale, c’était un nouveau départ pour moi.»
Mario Frick
Der Basler Mario Frick zeigt dem Solothurner Rouven Feuz (Mitte) am Sonntag den 1. Maerz 98 in Solothurn was man unter einem Fallrueckzieher versteht. Die Basler gewinnen das Auf-/Abstiegsspiel gegen ...
Frick a marqué 33 buts en 87 matchs pour le FC Bâle (1996-1999).Image: KEYSTONE

Il avait gardé son addiction pour lui: seul son agent était au courant. «J’étais dépendant et j’ai perdu de l’argent. C’est plutôt un côté sombre de ma vie.» Mais Mario Frick a réussi à s’en sortir et à se libérer de cette addiction.

«Cela m’a servi de leçon. Aujourd’hui, si je mets les pieds dans un casino, ça me dégoûte tout de suite»

Sur le banc du FC Lucerne, l’entraîneur affrontera ce samedi (18h00) le FC Zurich – le club où, autrefois, il avait vaincu ses démons dans sa vie privée. (ram/yog)

