larges éclaircies
DE | FR
burger
Sport
Rugby

Rugby: Il y a eu un gros couac au Stade de France

Il y a eu un gros couac au Stade de France

Rugbymen français et sud-africains ont quitté la pelouse francilienne couverts de peinture samedi soir, conséquence d’une série de ratés embarrassants.
10.11.2025, 17:0010.11.2025, 17:00
Romuald Cachod

Fait suffisamment rare pour être souligné, l’Afrique du Sud évoluait en blanc samedi au Stade de France lors de son test-match face aux Bleus, remporté 32-17, malgré une deuxième mi-temps disputée à quatorze. Une victoire nette et sans bavure, donc.

Cependant, les Springboks ont rapidement retrouvé leur vert habituel, non pas à cause d'un changement de tenue forcé, mais parce que la peinture appliquée sur la pelouse pour le marquage des sponsors a déteint.

Il y a eu un gros couac au Stade de France
Cobus Reinach ressemblait à Hulk à sa sortie.image: tf1

Bien sûr, les joueurs du XV de France ont eux aussi été touchés, mais cela s’est moins vu à l’image, leur maillot bleu camouflant davantage les traces de peinture.

Comment un tel incident a-t-il pu se produire lors d’un match de ce calibre, opposant le vainqueur du dernier Tournoi des Six Nations aux doubles champions du monde en titre? L’Equipe a enquêté et révélé une série de ratés embarrassants.

Habituellement responsable de l’habillage des pelouses françaises de rugby, la société basque Trace Sports a cette fois confié une partie du travail à l’entreprise britannique Amayse, en charge samedi du centre du terrain où trônait le logo vert de la marque Quilter, sponsor titre de la tournée d’automne.

Ce logo trône au centre du terrain lors des matchs de la tournée automnale.
Ce logo trône au centre du terrain lors des matchs de la tournée automnale.image: quilter

Or les deux prestataires emploient des procédés différents et ne semblent pas respecter les mêmes standards de qualité. «Eux peignent au pistolet, nous à la main. Ils utilisent des peintures australiennes qu'on a eues pendant longtemps, mais depuis sept-huit ans, on a la nôtre qui n'est pas parfaite, mais un peu mieux. Et surtout, eux sont relativement bourrins, nous on fait plutôt attention», s'est défendu Jean-Michel Larroque, PDG de Trace Sports, dans les colonnes de L'Equipe. Son équipe se chargeait de peindre les zones d’en-but.

Amayse aurait donc badigeonné la pelouse avec entrain et accumulé les couches de peinture, alors que l'application s'est faite le jour du match, conformément au protocole, qui plus est sous la pluie, soit un contexte retardant inévitablement l’absorption. «Les logos ont été validés dans la matinée et plusieurs retouches ont eu lieu vers 15 heures. Mais ce n’est pas cela qui pose problème. C’est vraiment l’utilisation de la pulvérisation dès 8 heures du matin sur une pelouse encore humide», ont expliqué au journal des représentants de la Fédération française de rugby (FFR).

Pourquoi la Suisse n’a plus d’équipe féminine de rugby

Ajoutez à cela les tenues claires des joueurs sud-africains, et le festival de réactions sur X n’a pas manqué. «Encore une occasion de briller d'incompétence aux yeux du monde!», pouvait-on lire sur la plateforme le soir de la rencontre.

Aucun problème similaire n’a été constaté lors des autres test-matchs du week-end, notamment en Angleterre ou en Ecosse, où la publicité virtuelle est employée, une pratique interdite chez nos voisins français.

Plus d'articles sur le sport
La venue de Ronaldinho en Suisse a semé le chaos
La venue de Ronaldinho en Suisse a semé le chaos
de Raphael Gutzwiller et Roman Loeffel
L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses
L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses
de François Schmid-Bechtel
On a vu Messi sauver les fesses de son club
On a vu Messi sauver les fesses de son club
de fred valet et marine brunner, miami
Cette photo cache un grand malaise
Cette photo cache un grand malaise
de Yoann Graber
Une star du Bayern Munich marque un but fou
Une star du Bayern Munich marque un but fou
de Yoann Graber
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Les fans de NBA sont fâchés
Les fans de NBA sont fâchés
de Yoann Graber
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Granit Xhaka va jouer un match spécial
Granit Xhaka va jouer un match spécial
de Timo Rizzi
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
de Romuald Cachod
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
de Klaus Zaugg
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
de Romuald Cachod
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
de Romuald Cachod
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
de François Schmid-Bechtel
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
de Yoann Graber
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
de Julien Caloz
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
2
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
de Romuald Cachod
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
1
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
de Yoann Graber
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
La Ligue des champions aura son show à l'américaine
de Julien Caloz
Wawrinka va jouer un match spécial
Wawrinka va jouer un match spécial
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
Le nouveau coach de la Nati a un palmarès à faire tourner la tête
de Raphael Gutzwiller
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
3
Pia Sundhage ne méritait pas cette fin
de Raphael Gutzwiller
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
1
«Un risque réel» plane sur les marathoniens
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
Une nouvelle règle veut changer le rythme des matchs de foot
de Yoann Graber
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
2
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
de Dennis Kalt
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Ce geste de Shaqiri fait polémique
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
Il s'est passé un truc dingue au marathon de New York
de Julien Caloz
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
Ce Suisse boudé par Murat Yakin cartonne en Bundesliga
de Stefan Wyss
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
Très bonne nouvelle pour le cyclisme suisse
de Romuald Cachod
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
«On tient tête aux meilleurs»: immense exploit des Suisses
de Stephan Santschi
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
Ce dirigeant visionnaire a changé le hockey suisse
de Klaus Zaugg
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
Cette offre improbable que Marco Odermatt a rejetée
de François Schmid-Bechtel
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
Le monde du ski est secoué par des perquisitions
de Romuald Cachod
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable
de Yoann Graber
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
Il écrit une nouvelle page de l'histoire du sport suisse
de René Barmettler
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
1
Une ex-star du foot crée un scandale à la boutique du Real Madrid
de Yoann Graber
Et si Thoune allait au bout?
Et si Thoune allait au bout?
de Niklas Helbling
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé Rollers, ce nouveau mini-golf-bar ultra kitsch à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Le portier de Fribourg-Gottéron, Reto Berra, a été le meilleur joueur suisse lors du succès 3-1 contre la Finlande. Son retour réussi en équipe nationale met en évidence une lacune au poste de gardien.
Sa carrière internationale semblait terminée: le 12 mai 2024, au Championnat du monde en Tchéquie, Reto Berra est remplacé par Akira Schmid après seulement 40 minutes de jeu et quatre buts concédés contre l’Autriche. La Suisse s’impose finalement 6-5.
L’article