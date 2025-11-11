brouillard
Premier League: Sunderland déplace les panneaux publicitaires

A Sunderland, Declan Rice (Arsenal) n'a sans doute pas eu tout l'élan qu'il souhaitait pour faire ses touches.
Le club de Xhaka a une astuce pour perturber ses adversaires

Sunderland a opéré un petit aménagement particulier de son terrain, samedi contre Arsenal. Un coup de roublard.
11.11.2025, 05:3011.11.2025, 05:30
Yoann Graber
En football comme dans les autres sports collectifs, c'est généralement l'équipe qui a le meilleur niveau intrinsèque qui gagne. Mais parfois, des petits détails peuvent perturber les favoris et donner un avantage à leurs adversaires.

L'équipe qui reçoit peut mettre toutes les chances de son côté, en procédant par exemple à des petits aménagements de son stade. De quoi lui donner des avantages psychologiques ou même très concrets, qui favorisent son style de jeu ou, au contraire, prétéritent celui de l'adversaire. C'est exactement ce qu'a fait Sunderland samedi en Premier League, lors de la réception d'Arsenal.

Le club de Granit Xhaka, néo-promu et surprenant 4e du classement, a opéré un changement sur son terrain qui n'est pas passé inaperçu. La BBC détaille:

«Pour contrer le danger des remises en jeu, Sunderland a rapproché (de la ligne de touche) les panneaux publicitaires situés en bordure du terrain»

Objectif: raccourcir l'élan des joueurs d'Arsenal, histoire que ceux-ci ne puissent plus expédier sur les touches – avec leurs bras – des longs ballons dangereux vers le but adverse.

La distance entre la ligne de touche et les panneaux publicitaires a été nettement raccourcie lors du match Sunderland-Arsenal.
Car, comme le fait remarquer la BBC, «les longues touches constituent une arme de plus en plus redoutable» pour les Gunners. Et Sunderland s'en était aperçu.

Une pratique tout à fait légale

Ainsi, par rapport aux matchs précédents, le staff du Stadium of Light a déplacé les panneaux publicitaires de 2,13 mètres en direction de la ligne de touche, précise The Sun. Sunderland a tout à fait le droit de faire ce changement: le règlement de la fédération anglaise de football stipule seulement que les panneaux publicitaires doivent être placés à au moins un mètre de la ligne de touche. Histoire de laisser quand même un petit espace au cas où les joueurs tombent, et éviter ainsi qu'ils se blessent en heurtant ces bandes.

Jugez la différence d'espace pour l'élan!

SUNDERLAND, ENGLAND - NOVEMBER 03: Nordi Mukiele of Sunderland takes a long throw in during the Premier League match between Sunderland and Everton at Stadium of Light on November 03, 2025 in Sunderla ...
SUNDERLAND, ENGLAND - NOVEMBER 08: Declan Rice of Arsenal prepares to take a throw in during the Premier League match between Sunderland and Arsenal at the Stadium of Light on November 08, 2025 in Sun ...
Questionné sur cet aménagement particulier, l'entraîneur des Black Cats, Régis Le Bris, n'a pas cherché à en cacher la raison. Il a d'abord répondu, avec humour: «Ce doit sûrement être la faute du vent». Avant de développer, plus sérieux:

«Arsenal est vraiment fort sur les phases arrêtées (les touches, donc), et cette menace était vraiment importante pour ce match»

Malgré un élan fortement raccourci, le Gunner Declan Rice a tenté d'amener le danger avec de longues remises en jeu. En vain.

En n'encaissant aucun goal sur ce type d'action, Sunderland a donc réussi son coup. Les Black Cats ont, en plus, réalisé l'exploit de tenir en échec le leader (2-2). Arsenal restait sur cinq victoires consécutives en Premier League.

Toujours au sujet des Black Cats👇

Xhaka et Sunderland ont un soutien massif dans un pays improbable

Pour la petite histoire, Sunderland avait déjà rapproché ses panneaux publicitaires en mai face à Coventry, lors des play-offs pour monter dans l'élite. Et ça lui avait aussi réussi.

On ne serait donc pas étonné de revoir, cette saison, Xhaka et ses coéquipiers rééditer leur coup. A moins, évidemment, qu'ils décident tout à coup de faire des touches longues l'une de leurs forces...

L’article