Basketball: le parquet vert des Timberwolves en NBA Cup choque

Le parquet vert fluo du Target Center de Minneapolis fait beaucoup parler.
Le parquet vert fluo du Target Center de Minneapolis fait beaucoup parler.

Les fans de NBA sont fâchés

Le nouveau parquet vert fluo des Minnesota Timberwolves fait beaucoup parler. Et pas en bien.
08.11.2025, 19:0308.11.2025, 19:03
Yoann Graber
Yoann Graber

L'aptitude des Américains à transformer un événement sportif en véritable show n'est plus à prouver. Mais cette fois, ils sont peut-être allés un peu trop loin...

C'est en tout cas l'avis unanime des fans de basketball après avoir découvert le nouveau parquet des Minnesota Timberwolves, vendredi soir, comme le fait savoir Sports Illustrated.

Le parquet des Minnesota Timberwolves, vu des tribunes.
Le parquet des Minnesota Timberwolves, vu des tribunes.

Comme toutes les équipes de NBA, la franchise du Midwest – basée à Minneapolis – s'est dotée d'un nouveau revêtement utilisé uniquement lors des matchs de NBA Cup. Cette compétition, qui vit sa troisième édition, est l'équivalent d'une coupe nationale.

Jouée entre fin octobre et mi-décembre, elle a un fonctionnement particulier: c'est un autre trophée que le titre de NBA, même si les résultats de ses matchs comptent aussi pour le classement de la saison régulière NBA. Il y a d'abord une phase de groupes, puis une phase à élimination directe dès les quarts de finale. La finale aura lieu le 16 décembre à Las Vegas.

Très flashy, même à la TV

Vidéo: twitter

Pour marquer la singularité de cette NBA Cup, les 30 équipes construisent un parquet différent qu'en championnat. Ces sols sont tous dessinés par l'artiste Victor Solomon, avec des spécificités propres à chaque club. Et le revêtement des Minnesota Timberwolves, inauguré vendredi contre l'Utah Jazz, a consterné les (télé)spectateurs. La raison? Sa couleur. Un vert fluo ultra flashy. S'il paraît déjà très criard vu des tribunes, c'est encore pire à la télévision.

Visages verts et ballon invisible

De nombreux internautes ont pesté sur X, en déplorant l'inconfort visuel causé par ce sol «tellement brillant», qui les a «empêché de distinguer le ballon» et qu'il leur «faisait même mal aux yeux». «Ma femme et mes enfants ont cru que la TV était cassée», témoigne un téléspectateur. «Ce terrain est sans doute le pire de l'histoire de la NBA», s'emporte un usager de X, tandis qu'un autre est furieux contre une «décision stupide de la part de la NBA» d'autoriser la confection d'un tel parquet. Le média Talksport ajoute:

«Le reflet du terrain était si lumineux que les joueurs et les entraîneurs avaient une teinte verte sur leur visage.»
Et vous, vous pensez quoi de ce parquet vert fluo?
Au total, 5 personnes ont participé à ce sondage.

D'autres internautes préfèrent l'humour pour faire part de leur étonnement devant ce revêtement vert fluo des plus tape-à-l'œil:

«Comment font-ils pour que l'herbe soit aussi courte?»
«Les Timberwolves ont absorbé les radiations gamma du terrain et sont devenus des Hulks du basket»

Les internautes ont aussi été créatifs niveau mèmes👇

Moi en train d'essayer de regarder le match de NBA Cup des Minnesota Timberwolves.
Moi en train d'essayer de regarder le match de NBA Cup des Minnesota Timberwolves.

Car oui, les basketteurs du Minnesota ont paru tout à coup aussi forts que le super-héros à la peau verte: ils n'ont laissé aucune chance à l'Utah Jazz, écrasé 137 à 97. Mais c'est peut-être aussi parce que sur ce sol éblouissant, les adversaires n'ont pas vu la balle. Au sens propre.

L’article