Suivez le match Suisse-Finlande minute par minute

Les Helvètes réalisent pour le moment un sans-faute dans ce Mondial à domicile. image: Keystone

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La Nati dispute son dernier duel de groupe dans ce Mondial face à la Finlande, ce mardi (20h20) à Zurich. Suivez cette rencontre en direct ici!

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