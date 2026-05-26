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++ EN DIRECT Mondial de hockey: Suivez Suisse-Finlande ++

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Les Helvètes réalisent pour le moment un sans-faute dans ce Mondial à domicile. image: Keystone
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Suivez le match Suisse-Finlande minute par minute

La Nati dispute son dernier duel de groupe dans ce Mondial face à la Finlande, ce mardi (20h20) à Zurich. Suivez cette rencontre en direct ici!
26.05.2026, 18:4426.05.2026, 18:44
Team watson
Team watson
  • L'équipe de Suisse joue son dernier match de groupe face à la Finlande, ce mardi soir à Zurich. La Nati tentera de boucler cette phase de poule sur un sans-faute (elle en est à six victoires en six matchs).
  • La Suisse (1ère) et la Finlande (2ème) – qui a également tout gagné – sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. L'enjeu de ce match: savoir laquelle des deux équipes terminera première du groupe.
  • En quarts de finale, le premier de ce groupe A affrontera le quatrième du groupe B. Et le deuxième du groupe A défiera le troisième du groupe B.
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