Le Real Madrid s'incline sur le bijou d'un joueur prêté

Les «merengues» ont perdu 1-0 lundi face à Getafe sur une magnifique volée de l'Uruguayen Martin Satriano, prêté par l'Olympique Lyonnais.

Les sifflets ont fait leur retour dans les travées de la mythique enceinte madrilène, lundi soir, après une nouvelle performance soporifique des Merengues. Et même l'hymne du club, diffusé après chaque rencontre, n'a pas pu les faire taire.



Sans le génie de Mbappé, son buteur providentiel, laissé au repos pour soigner - pour de bon - sa blessure au genou gauche, le géant espagnol (2e, 60 points) s'est cassé les dents sur la défense rugueuse de son modeste voisin (11e, 32 points), souvent à la limite dans l'engagement. Et il s'est fait surprendre en fin de première période par une reprise de volée aussi soudaine que magnifique de l'attaquant uruguayen Martin Satriano, prêté par l'Olympique Lyonnais (38e, 1-0).



La volée de Satriano en vidéo:

Cela faisait six ans, depuis février 2020, que le Real, désormais à quatre longueurs du Barça à douze journées de la fin du championnat, n'avait plus perdu deux matches de suite en Liga.



Pour autant, l'entraîneur merengue Alvaro Arbeloa, qui vient de connaître ses deux premières défaites en l'espace de deux semaines, veut croire que ce retard n'est pas encore impossible à rattraper. «Adieu au titre ? Non, il nous reste 36 points à prendre, et notre objectif c'est de se battre pour obtenir ces 36 points. Personne ici ne va jeter l'éponge. Quatre points c'est une distance que nous pensons pouvoir combler», a-t-il déclaré en conférence de presse.



