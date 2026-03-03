assez ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Espagne

Football: le Real perd 1-0 contre Getafe

Vidéo: twitter

Le Real Madrid s'incline sur le bijou d'un joueur prêté

Les «merengues» ont perdu 1-0 lundi face à Getafe sur une magnifique volée de l'Uruguayen Martin Satriano, prêté par l'Olympique Lyonnais.
03.03.2026, 09:2703.03.2026, 09:27

Les sifflets ont fait leur retour dans les travées de la mythique enceinte madrilène, lundi soir, après une nouvelle performance soporifique des Merengues. Et même l'hymne du club, diffusé après chaque rencontre, n'a pas pu les faire taire.

Sans le génie de Mbappé, son buteur providentiel, laissé au repos pour soigner - pour de bon - sa blessure au genou gauche, le géant espagnol (2e, 60 points) s'est cassé les dents sur la défense rugueuse de son modeste voisin (11e, 32 points), souvent à la limite dans l'engagement. Et il s'est fait surprendre en fin de première période par une reprise de volée aussi soudaine que magnifique de l'attaquant uruguayen Martin Satriano, prêté par l'Olympique Lyonnais (38e, 1-0).

La volée de Satriano en vidéo:

Vidéo: twitter

Cela faisait six ans, depuis février 2020, que le Real, désormais à quatre longueurs du Barça à douze journées de la fin du championnat, n'avait plus perdu deux matches de suite en Liga.

Pour autant, l'entraîneur merengue Alvaro Arbeloa, qui vient de connaître ses deux premières défaites en l'espace de deux semaines, veut croire que ce retard n'est pas encore impossible à rattraper. «Adieu au titre ? Non, il nous reste 36 points à prendre, et notre objectif c'est de se battre pour obtenir ces 36 points. Personne ici ne va jeter l'éponge. Quatre points c'est une distance que nous pensons pouvoir combler», a-t-il déclaré en conférence de presse.

(jcz/afp)

Plus d'articles sur le sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
Un duel entre deux géants affole la planète sport
de Julien Caloz
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
Voici une astuce méconnue pour être meilleur sur marathon
de Julien Caloz
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
Les cubes vidéo dans les patinoires suisses ont une fonction secrète
de Klaus Zaugg
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse
de Klaus Zaugg
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
«L'arrêt de l'année»: le gardien de l'Angleterre réalise une prouesse
de Yoann Graber
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
4
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
de François Schmid-Bechtel
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
1
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
de françois schmid-bechtel et rainer sommerhalder
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
de Katia DOLMADJIAN
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
1
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
de François Schmid-Bechtel
Horrible chute en saut à ski
Horrible chute en saut à ski
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
de Yoann Graber
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
1
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
2
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Le Koweït a abattu «par erreur» trois avions américains
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un duel entre deux géants affole la planète sport
En franchissant 6m17 ce week-end, le perchiste grec Emmanouil Karalis a mis la pression sur Armand Duplantis. Leurs retrouvailles dans trois semaines s'annoncent bouillantes.
«Ça devrait être bien!» Au bout du fil, l'entraîneur français Philippe d'Encausse se réjouit du samedi 21 mars et du duel à venir entre les deux stars actuelles de la perche, Emmanouil Karalis et Armand Duplantis. Le premier est devenu samedi le deuxième meilleur performeur de l'histoire du saut à la perche en franchissant 6m17. Un sacré résultat qui met la pression sur le second pour les Mondiaux en salle de Torun. Car même si «Mondo» Duplantis détient toujours le record du monde (6m30), il sait qu'il n'aura plus le droit à l'erreur désormais s'il veut continuer à régner en maître sur la discipline.
L’article