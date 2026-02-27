beau temps
DE | FR
burger
Sport
Football

Contre Lausanne, Sigma Olomuc gagne sur une erreur de marquage

Gaoussou Diakité et les Lausannois ont de quoi avoir des regrets après leur élimination en barrages de la Conference League.
Gaoussou Diakité et les Lausannois ont de quoi avoir des regrets après leur élimination en barrages de la Conference League. image: watson

Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée

Les Vaudois quittent la Conference League après leur défaite (1-2), jeudi à domicile, contre le Sigma Olomuc en barrages. Une action en particulier leur a été fatale.
27.02.2026, 11:5727.02.2026, 11:57
Yoann Graber
Yoann Graber

Peter Zeidler était forcément très déçu en conférence de presse d'après match, jeudi à la Tuilière. «Personne n'a parlé dans le vestiaire», a confié d'emblée le coach du Lausanne-Sport, pour décrire la «tristesse générale» de son équipe après la défaite (1-2) et donc l'élimination en barrages de Conference League contre les Tchèques du Sigma Olomuc (il y avait eu 1-1 à l'aller).

Après les sentiments, le technicien a tout de suite parlé du «moment qui nous a fait mal». Parce qu'il arrive juste avant la mi-temps et que le LS n'a jamais pu, ensuite, s'en relever. Ce moment, c'est ce fameux corner de la 44e minute, le but victorieux des visiteurs. Marqué grâce (ou à cause de, c'est selon) à une énorme erreur défensive des Vaudois. «On aurait pu. On aurait dû mieux défendre», reconnaît Zeidler.

Le but en vidéo

Vidéo: extern / rest/RTS Sport

Et pour cause: l'attaquant du Sigma Olomuc, Antonin Rusek – absolument pas surveillé et encore moins marqué à la culotte – a bénéficié d'un espace immense pour pénétrer dans les seize mètres et frapper, en première intention. Sans être jamais inquiété par un seul Lausannois (ils étaient pourtant les onze dans leurs seize mètres...), de son départ à l'orée de la surface jusqu'à sa frappe. Un tir imparable pour le gardien du LS, Karlo Letica. A ce niveau, il est rare de voir une telle négligence défensive. Et Lausanne l'a payé cash.

Cette erreur est liée la manière de défendre des Lausannois sur corner: la défense en zone. Apparue dès la fin des années 1980, elle s'oppose à l'autre tactique, plus traditionnel, du marquage individuel.

Comme son nom l'indique, celui-ci oblige chaque défenseur à marquer à la culotte un adversaire, lui laissant ainsi très peu d'espace. Si Lausanne avait défendu de cette manière, Antonin Rusek n'aurait certainement pas marqué sur cette action. Ou, au moins, pas aussi facilement.

L'attaquant du Sigma Olomuc, Antonin Rusek (dans le cercle rouge), a bénéficié de beaucoup (trop) d'espace.
L'attaquant du Sigma Olomuc, Antonin Rusek (dans le cercle rouge), a bénéficié de beaucoup (trop) d'espace. image: capture d'écran rts/watson

En appliquant la défense en zone, les défenseurs ne marquent pas individuellement les adversaires, mais se placent à des endroits stratégiques dans la surface de réparation. Histoire de la quadriller et de protéger les zones dangereuses. Cette tactique présente plusieurs autres avantages: ne pas être pris de vitesse en un contre un face à un attaquant qui aurait un meilleur coup de rein, éviter les tirages de maillot ou encore être déjà en position si notre gardien capte le ballon et veut relancer rapidement.

Mais si ce quadrillage est mal exécuté et, qu'en plus, les défenseurs manquent d'agressivité pour «bondir» sur l'attaquant en position favorable pour tirer, cette stratégie devient très risquée. Voire fatale. C'est exactement ce qu'il s'est passé à la Tuilière jeudi soir.

Aussi en Coupe d'Europe👇

Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League

C'est aussi pour cette raison que cette stratégie – pratiquée par 62% des équipes européennes lors de la Coupe du monde 2022 – reste controversée. L'un de ses plus grands détracteurs, l'ex-sélectionneur de l'Angleterre Graham Taylor, affirmait dans The Guardian:

«Je vois beaucoup d’équipes utiliser le marquage en zone dans la surface et je pense que tu prends un gros risque d’encaisser si tu fais ça»

Malgré ce goal évitable, qui a de lourdes conséquences, Peter Zeidler ne veut pas abandonner sa défense en zone. Il estime que ce n'est pas le problème sur cette action: «Il y avait des possibilités pour mieux défendre (tout en appliquant la défense en zone», répète-t-il.

Lausanne&#039;s head coach Peter Zeidler during the second leg of the UEFA Conference League play-off match between FC Lausanne-Sport, LS, against SK Sigma Olomouc of Czechia, at the stade de la Tuili ...
Peter Zeidler ne veut pas revenir à un marquage individuel sur les corners défensifs. Image: KEYSTONE

L'entraîneur du LS poursuit:

«On est convaincu de la défense en zone, moi aussi personnellement. Défensivement, pour les balles arrêtées, on était globalement correct. C'est un axe de progression pour les prochaines semaines, les prochains mois et la saison à venir. Ne plus encaisser ces buts.»

La conclusion des analystes de la Fifa après le Mondial 2022 ne donnent pas tort à Peter Zeidler:

«Entre les deux systèmes étudiés ici (défense en zone et marquage individuel), les statistiques ne permettent pas de dire que l’un est meilleur que l’autre»

Les pensionnaires de la Tuilière tenteront de faire mieux dans ce registre dès ce dimanche, avec la réception du FC Bâle (14h00) en Super League. La seule compétition, désormais, où ils sont encore engagés.

Plus d'articles sur le sport
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
de Antoine Menusier
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
de Romuald Cachod
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
2
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
de Nik Dömer
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
De nouvelles informations ont émergé dans l’affaire des pénis trafiqués en saut à ski: un médecin affirme désormais avoir prodigué des soins à un athlète.
Depuis que Bild a soupçonné certains sauteurs à ski de trafiquer leur anatomie, la discipline est en émoi.
L’article