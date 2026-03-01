en partie ensoleillé10°
Sport
Curling

Curling: les Suisses médaillés aux JO n'iront pas aux Mondiaux

Yannick Schwaller of Switzerland reacts during the men&#039;s curling round robin game between Switzerland and the Czech Republic at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on ...
Yannick Schwaller n'ira pas aux Championnats du monde.image: Keystone

Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser

Les deux équipes suisses médaillées aux JO d’hiver de Milan-Cortina n’ont pas réussi à se qualifier pour les Mondiaux, lors de Championnats suisses critiqués pour leur proximité avec les Jeux olympiques.
01.03.2026, 12:0201.03.2026, 12:02

Les équipes suisses de curling ont remporté l’argent chez les femmes et le bronze chez les hommes il y a une semaine aux Jeux olympiques d’hiver. Dans la foulée, les formations dirigées par les skips Silvana Tirinzoni et Yannick Schwaller sont rentrées en urgence à Berne pour tenter, lors des Championnats suisses, de décrocher leur qualification pour les Mondiaux prévus en mars à Calgary au Canada (femmes) et à Ogden aux Etats-Unis (hommes). Au final, la tentative a échoué pour les deux équipes olympiques.

Les quadruples championnes du monde et vice-championnes olympiques, menées par la skip Tirinzoni, ont dû s’incliner face à l’équipe de Grasshopper, emmenée par la skip Xenia Schwaller. Vendredi, Silvana Tirinzoni et ses coéquipières avaient remporté la première finale 6-5 après une manche supplémentaire.

Silvana Tirinzoni of Switzerland reacts during the women&#039;s curling gold medal game between Switzerland and Sweden at the 2026 Olympic Winter Games in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, on Sunday, Feb ...
Pas de Mondiaux pour Silvana Tirinzoni.image: Keystone

Mais samedi, dans cette série au meilleur des trois matchs, les curleuses de Grasshopper ont renversé la situation en enchaînant deux victoires: d’abord un succès 7-5 alors qu'elles étaient menées 3-4, puis la «belle» remportée 7-3, après un retard de deux points.

L’équipe masculine du CC Genève, autour du skip Yannick Schwaller, n’a pas connu meilleur sort. Après une nette victoire 6-1 vendredi lors de la première rencontre, elle a concédé deux défaites face à l’équipe de Glaris, composée de Justin Hausherr, Simon Gloor, du skip Marco Hösli et de Philipp Hösli. Les Glaronnais se sont imposés samedi 6-5 puis 5-4. Là encore, la formation de Schwaller n’a pas réussi à conserver son avance.

Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»

Les équipes olympiques suisses se sont plaintes, lors des Championnats suisses, de devoir disputer la qualification pour les Mondiaux immédiatement après le long tournoi olympique. Dans d’autres pays, il est toutefois courant que d’autres formations soient envoyées aux Championnats du monde.

L’équipe de GC menée par la skip Xenia Schwaller ainsi que l’équipe masculine de Glaris dirigée par le skip Marco Hösli participeront toutes deux pour la première fois à des Mondiaux.

(riz/sda/roc)

