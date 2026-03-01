ciel couvert
Jeux olympiques

JO d'hiver 2030: quels nouveaux sports seront au programme?

La volonté de ces sports de s'insérer dans les JO d'hiver ne plaît pas à tout le monde.
La volonté de ces sports de s'insérer dans les JO d'hiver ne plaît pas à tout le monde. image: watson

Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions

Plusieurs disciplines exotiques pour des Jeux hivernaux font pression pour être au programme en 2030, en France. Et ça ne plaît pas à tout le monde.
01.03.2026, 07:0501.03.2026, 07:05
Katia DOLMADJIAN

Gravel, cyclocross, cross, trail... des sports non issus de la glace ou de la neige pourraient faire leur entrée aux prochains JO dans les Alpes en 2030, une véritable révolution qui crispe les fédérations de sports d'hiver.

«Entre 1 000 m et 2 500 m d'altitude, on a toute la neige, toutes les stations. Mais entre 0 et 1 000 m, il n'y a rien alors que c'est un formidable terrain de jeu. Et là on pense aux sports outdoor: trail, cyclocross, gravel... Ce serait quand même dommage de ne pas montrer cette facette-là», déclarait en décembre Edgar Grospiron, président du comité d'organisation des Alpes 2030.

Kevin Kuhn of Switzerland, left, and Loris Rouiller of Switzerland, right, competes during the men&#039;s Cyclocross World Championships in Tabor, Czech Republic, Sunday, Feb. 4, 2024. (AP Photo/Petr ...
Le cyclocross figurera-t-il au programme des JO d'hiver 2030?Image: keystone

Avec le réchauffement climatique et la raréfaction de la neige, le patron du Cojop plaide pour des Jeux d'hiver qui «dessinent la montagne de 2050». Mais il tient encore secrète la sélection des quatre nouveaux sports qu'il peut proposer au Comité international olympique (CIO).

Ils craignent une perte d'identité

Ce dernier a lancé un groupe de travail pour réfléchir «à la possibilité de faire cohabiter des sports traditionnellement disputés en été ou en hiver» – ce que ne prévoit pas la Charte olympique – et rendra en juin sa décision sur les sports et disciplines additionnels pour 2030.

Une discipline pourrait notamment disparaître de la prochaine olympiade hivernale, le combiné nordique.

Il se bat pour sauver le combiné nordique👇

Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO

Du côté des nouveaux entrants potentiels, ça se bouscule au portillon: escalade sur glace, patinage synchronisé, hockey 3X3, télémark, freeride... mais aussi des pratiques sans lien immédiat avec l'univers de la neige ou de la glace, comme le trail, le cyclocross, le cross ou le gravel.

Cette éventualité a fait bondir les fédérations olympiques d'hiver, qui ont jugé cet automne que cela «diluerait la marque, l'héritage et l'identité» des Jeux hivernaux.

Si elle reconnaît que «la question climatique est complètement dans l'air du temps», la présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Gwenaëlle Noury, affirme:

«Ce serait mieux de pouvoir ouvrir les JO à certaines disciplines d'hiver qui attendent depuis 30 ans, et d'accompagner les sports d'hiver dans la transition environnementale, plutôt que d'aller sur des pistes alternatives.»
PITTSBURGH, PA - DECEMBER 01: The pack makes its way around a very muddy and well-trodden course while a cold rain comes down overhead at the Division II Women&#039;s Cross Country Championship held a ...
Pour certains, mettre du cross aux JO d'hiver impacterait négativement l'identité de ceux-ci. Image: getty

Elle souligne que le patinage artistique synchronisé – en équipes de neuf – «est un sport mature, qui a ses championnats depuis 2000». Et que le voir supplanté par un sport non hivernal serait «une déception».

Intéresser un public plus large

De son côté Jean Gracia, président de la Fédération française d'athlétisme, estime:

«Le climat change, donc quid de l'avenir des Jeux d'hiver? Aujourd'hui ils ne s'adressent pas à une grande partie du monde»

Jean Garcia «pousse pour qu'il y ait du trail et/ou du cross aux JO 2030». Il reconnaît aussi qu'«il y a des lobbyings un peu partout, et que nos amis montagnards ne sont pas très chauds».

Notre commentaire👇

Commentaire
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens

Edgar Grospiron a déjà évoqué la possibilité pour 2030 d'une épreuve ouverte au public, de type trail, dans le même esprit que le «marathon pour tous» de Paris 2024.

(afp/yog)

26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
