Dominik Kubalik et ses coéquipiers arboreront ce nouveau logo dès la saison prochaine. Image: watson

Humeur

Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse

L'EV Zoug, actuel huitième de National League, a présenté ce dimanche son nouveau logo. Et il est complètement raté.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Le communiqué de presse officiel de l'EV Zoug était prometteur:

«L’EVZ présente sa nouvelle identité visuelle à partir de la saison 2026/27 – un signal fort en faveur des origines, de l’identité et de l’avenir.»

Un nouveau logo dès la saison prochaine, donc. Avec les couleurs historiques du club, le bleu et le blanc, qui le caractérisent depuis sa fondation, en 1967. Des couleurs synonymes de continuité, de reconnaissance et du lien fort avec la ville et la région. Avec pour leitmotiv:

«Se souvenir d’où nous venons, tout en continuant à évoluer»

Le nouveau logo de l'EV Zoug Il sera porté par les équipes du club dès la saison prochaine. image: instagram

Selon ce communiqué officiel, une agence externe a même participé au développement du logo. Et le dialogue avec l’entourage du club aurait été particulièrement important: les voix des supporters, des collaborateurs, des mécènes, des sponsors et des partenaires. Autrement dit: les principales parties prenantes auraient été activement intégrées au processus et écoutées. Le directeur général de l'EV Zoug, Patrick Lengwiler, se réjouit:

«Le logo est l’habit du club. Notre nouvelle marque est dynamique, puissante»

Tout est affaire de point de vue... Parce que, franchement, ce nouveau logo est tout simplement ennuyeux. Terriblement ennuyeux. Et davantage adapté à une banque privée discrète. Ou alors au sérieux et très moderne centre de performance zougois OYM, conçu selon les dernières avancées en sciences du sport, situé aux portes de la ville.

L’EV Zoug est un club de hockey dynamique, et le taureau – qui figure sur le logo actuel – lui correspond parfaitement. Cet animal incarne tout ce qui rend la ville de Zoug fascinante et prospère, tout en s’inscrivant dans la tradition et l’attachement au terroir: le marché aux taureaux de septembre est l’événement culturel le plus important de Zoug.

Le logo actuel Le taureau est un symbole du club et de la ville de Zoug. image: keystone/watson

Une foire au bétail riche en traditions et une fête populaire célébrée depuis 1897, qui cartonne comme le carnaval dans d'autres endroits. Un lieu de rencontre entre ville et campagne, un morceau de tradition vivante.

Et voilà donc ce nouveau logo terriblement ennuyeux, sans audace, sans taureau, sans rayonnement, sans dynamisme, sans imagination – en contradiction totale avec toutes les qualités de ce club de hockey.

L’affirmation de Patrick Lengwiler selon laquelle ce logo serait dynamique et puissant, c'est carrément une plaisanterie.

Et vous, vous pensez quoi du nouveau logo de l'EV Zoug? J'aime beaucoup, il est très beau Il est pas mal Je le trouve fade Il est horrible Voter Au total, 103 personnes ont participé à ce sondage.

Qui plus est: le taureau – qui ne figure plus sur le nouveau logo – est immédiatement reconnaissable. Aucun autre club en Suisse ne possède cet animal héraldique. Et existe-t-il une créature qui corresponde mieux au hockey qu’un taureau? Non, en réalité, il n’y en a pas.

Puisse les dieux du hockey faire en sorte que l’EV Zoug ne devienne jamais, sur la glace comme en dehors, aussi ennuyeux, aussi fade, aussi dénué d’audace et de force que son nouveau logo.

Adaptation en français: Yoann Graber