bien ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Humeur

National League: Zoug présente un nouveau logo raté

Dominik Kubalik et ses coéquipiers arboreront ce nouveau logo dès la saison prochaine.
Dominik Kubalik et ses coéquipiers arboreront ce nouveau logo dès la saison prochaine.Image: watson
Humeur

Il y a un gros problème avec le nouveau logo de ce club suisse

L'EV Zoug, actuel huitième de National League, a présenté ce dimanche son nouveau logo. Et il est complètement raté.
02.03.2026, 12:0102.03.2026, 12:01
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Le communiqué de presse officiel de l'EV Zoug était prometteur:

«L’EVZ présente sa nouvelle identité visuelle à partir de la saison 2026/27 – un signal fort en faveur des origines, de l’identité et de l’avenir.»

Un nouveau logo dès la saison prochaine, donc. Avec les couleurs historiques du club, le bleu et le blanc, qui le caractérisent depuis sa fondation, en 1967. Des couleurs synonymes de continuité, de reconnaissance et du lien fort avec la ville et la région. Avec pour leitmotiv:

«Se souvenir d’où nous venons, tout en continuant à évoluer»

Le nouveau logo de l'EV Zoug

Il sera porté par les équipes du club dès la saison prochaine.
Il sera porté par les équipes du club dès la saison prochaine. image: instagram

Selon ce communiqué officiel, une agence externe a même participé au développement du logo. Et le dialogue avec l’entourage du club aurait été particulièrement important: les voix des supporters, des collaborateurs, des mécènes, des sponsors et des partenaires. Autrement dit: les principales parties prenantes auraient été activement intégrées au processus et écoutées. Le directeur général de l'EV Zoug, Patrick Lengwiler, se réjouit:

«Le logo est l’habit du club. Notre nouvelle marque est dynamique, puissante»

Tout est affaire de point de vue... Parce que, franchement, ce nouveau logo est tout simplement ennuyeux. Terriblement ennuyeux. Et davantage adapté à une banque privée discrète. Ou alors au sérieux et très moderne centre de performance zougois OYM, conçu selon les dernières avancées en sciences du sport, situé aux portes de la ville.

L’EV Zoug est un club de hockey dynamique, et le taureau – qui figure sur le logo actuel – lui correspond parfaitement. Cet animal incarne tout ce qui rend la ville de Zoug fascinante et prospère, tout en s’inscrivant dans la tradition et l’attachement au terroir: le marché aux taureaux de septembre est l’événement culturel le plus important de Zoug.

Le logo actuel

Le taureau est un symbole du club et de la ville de Zoug.
Le taureau est un symbole du club et de la ville de Zoug. image: keystone/watson

Une foire au bétail riche en traditions et une fête populaire célébrée depuis 1897, qui cartonne comme le carnaval dans d'autres endroits. Un lieu de rencontre entre ville et campagne, un morceau de tradition vivante.

Et voilà donc ce nouveau logo terriblement ennuyeux, sans audace, sans taureau, sans rayonnement, sans dynamisme, sans imagination – en contradiction totale avec toutes les qualités de ce club de hockey.

L’affirmation de Patrick Lengwiler selon laquelle ce logo serait dynamique et puissant, c'est carrément une plaisanterie.

Et vous, vous pensez quoi du nouveau logo de l'EV Zoug?
Au total, 103 personnes ont participé à ce sondage.

Qui plus est: le taureau – qui ne figure plus sur le nouveau logo – est immédiatement reconnaissable. Aucun autre club en Suisse ne possède cet animal héraldique. Et existe-t-il une créature qui corresponde mieux au hockey qu’un taureau? Non, en réalité, il n’y en a pas.

Puisse les dieux du hockey faire en sorte que l’EV Zoug ne devienne jamais, sur la glace comme en dehors, aussi ennuyeux, aussi fade, aussi dénué d’audace et de force que son nouveau logo.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
4
Infantino: «Je n'ai plus besoin de mon passeport suisse»
de François Schmid-Bechtel
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
1
Les tickets VIP offerts par la SSR interrogent
de françois schmid-bechtel et rainer sommerhalder
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ce choix de la fédération suisse de curling va faire jaser
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
Ces sports veulent révolutionner les JO d'hiver: grosses tensions
de Katia DOLMADJIAN
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
1
Donald Trump joue un mauvais tour à la Nati
de François Schmid-Bechtel
Horrible chute en saut à ski
Horrible chute en saut à ski
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Ce stade s'apprête à entrer dans l'histoire du football
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le ski suisse dévoile un plan surprenant
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
de Yoann Graber
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
1
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
2
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
de Antoine Menusier
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
1
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
de Romuald Cachod
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
5
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
1
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
de Nik Dömer
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Horrible chute en saut à ski
L'Américain Carter Brubaker a chuté à l'entraînement sur le mythique tremplin d'Holmenkollen. Les images de son accident sont particulièrement impressionnantes.
La vidéo, filmée par une spectatrice, circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et a déjà été vue des centaines de milliers de fois.
L’article