Horrible chute en saut à ski

L'Américain Carter Brubaker a chuté à l'entraînement sur le mythique tremplin d'Holmenkollen. Les images de son accident sont particulièrement impressionnantes.

La vidéo, filmée par une spectatrice, circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et a déjà été vue des centaines de milliers de fois.

On y voit le spécialiste américain de combiné nordique, Carter Brubaker, s’entraîner au saut à ski sur le célèbre tremplin d’Holmenkollen, qui surplombe la ville d’Oslo. Soudain, il perd le contrôle, se retourne en plein vol et effectue presque un 360, heurtant le sol sur le côté.

La chute en vidéo ⬇️ Vidéo: instagram

Carter Brubaker déchausse immédiatement au contact de la piste fortement inclinée et la dévale à toute vitesse, après avoir été longuement malmené à l’atterrissage. On le revoit plus tard debout sur ses jambes, comme si de rien n’était.

Heureusement, l’Américain s’en est sorti avec seulement quelques contusions et une éraflure au bras, comme il l’a lui-même raconté au journal en ligne norvégien Nettavisen. «Tout s'est très bien passé. Je ne suis pas blessé, je me sens même très bien et je pensais aller skier demain.»

Brubaker a néanmoins confié qu’il s’était fait une petite frayeur: «C’était une forte montée d’adrénaline. Je croisais les doigts pour que tout aille bien. J’ai eu un petit moment d’inquiétude et je me suis dit: "Oh là là, ça tourne mal"». Mais ce sont les risques du métier, comme il le dit si bien: «C’est ça, la pratique de ce sport. C’est comme cela qu’on apprend. Il faut persévérer pour progresser. Ça arrive de temps en temps, mais il faut se relever et recommencer».

Finalement, ce sont les spectateurs, comme la touriste américaine ayant filmé la chute, et les coachs, qui ont eu le plus peur. «Je crois que j’ai effrayé les entraîneurs. Beaucoup de gens ont trouvé cela vraiment moche. Je suis d’accord: j’ai eu beaucoup de chance», a ajouté le membre de l’équipe américaine de combiné nordique, qui espère faire mieux sur ce même tremplin dans quinze jours, à l’occasion de l’étape de Coupe du monde à Oslo Holmenkollen.

(roc)