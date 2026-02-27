Vidéo: twitter

Il gâche tout l'hommage du Real Madrid

Un fan madrilène a effectué un salut nazi mercredi soir contre Benfica, alors que les supporters célébraient la lutte contre le racisme. Il a été lourdement sanctionné.

L’ambiance autour du match retour des barrages de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne, mercredi soir, était électrique. Lors du match aller, un incident s’est produit: la star madrilène Vinicius Junior aurait été victime d’insultes racistes de la part du joueur du Benfica, Gianluca Prestianni.

Bien que Prestianni ait fermement nié les faits et bénéficié du soutien de son club, l’Argentin a été provisoirement suspendu pour le match retour par l’UEFA, l’instance européenne du football.

La tension était telle qu’avant la rencontre, des affrontements ont éclaté devant le stade Santiago Bernabéu entre les supporters des deux camps.

Par ailleurs, une photo a largement circulé montrant un supporter de Benfica lors d’une visite des entrailles du stade madrilène. On le voit tendre des bananes vers Vinicius sur une photo d'équipe du Real.

Lors de ce match retour mercredi, les fans madrilènes ont déroulé des immenses banderoles pour soutenir leur joueur Vinicius et dénoncer le racisme. On pouvait lire:

«Non au racisme»

Le message des fans du Real Madrid pendant le match contre Benfica était clair. Image: keystone

Mais le Real Madrid a dû faire l'amer constat qu'il compte aussi quelques brebis galeuses dans son camp. Avant le coup d’envoi, les caméras ont filmé un supporter dans le kop madrilène en train d’effectuer un salut nazi.

Parallèlement, plusieurs membres des «Ultras Sur», une organisation de supporters d’extrême droite bannie du Santiago Bernabéu, se trouvaient devant le stade. Eux aussi ont fait des saluts hitlériens et entonné des chants fascistes.

Un salut nazi dans le kop du Real Madrid 📺 Vidéo: twitter

Le club de la capitale espagnole a toutefois réagi de manière exemplaire. Alors même que le match était en cours, une procédure accélérée a été engagée contre le supporter ayant effectué le salut nazi dans l'arène. Quelques instants seulement après son geste, il a été escorté hors de l'enceinte par les forces de sécurité et frappé d’une interdiction de stade par le club.

Sur le plan sportif, le Real Madrid s’est imposé (2-1) et a ainsi validé sa qualification pour les 8e de finale. Et une nouvelle fois, Vinicius Junior a joué un rôle central. Lors du match aller, il avait inscrit l’unique but. Mercredi, il a marqué le 2-1 à la 80e minute. La meilleure réponse possible à ses détracteurs.

(abu/yog)