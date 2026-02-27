beau temps11°
DE | FR
burger
Sport
Football

Le Real Madrid bannit un fan pour un salut nazi face à Benfica

Vidéo: twitter

Il gâche tout l'hommage du Real Madrid

Un fan madrilène a effectué un salut nazi mercredi soir contre Benfica, alors que les supporters célébraient la lutte contre le racisme. Il a été lourdement sanctionné.
27.02.2026, 09:2927.02.2026, 09:29

L’ambiance autour du match retour des barrages de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Benfica Lisbonne, mercredi soir, était électrique. Lors du match aller, un incident s’est produit: la star madrilène Vinicius Junior aurait été victime d’insultes racistes de la part du joueur du Benfica, Gianluca Prestianni.

Bien que Prestianni ait fermement nié les faits et bénéficié du soutien de son club, l’Argentin a été provisoirement suspendu pour le match retour par l’UEFA, l’instance européenne du football.

La tension était telle qu’avant la rencontre, des affrontements ont éclaté devant le stade Santiago Bernabéu entre les supporters des deux camps.

Par ailleurs, une photo a largement circulé montrant un supporter de Benfica lors d’une visite des entrailles du stade madrilène. On le voit tendre des bananes vers Vinicius sur une photo d'équipe du Real.

Le cliché en question

A Benfica fan taking a tour of the Santiago Bernabéu trophy room was seen holding bananas in-front of Real Madrid team photo.
by u/Ok-Cut-5743 in soccer
Cette photo d'un supporter du Benfica est devenue virale après le match retour des barrages.

Lors de ce match retour mercredi, les fans madrilènes ont déroulé des immenses banderoles pour soutenir leur joueur Vinicius et dénoncer le racisme. On pouvait lire:

«Non au racisme»
epa12776891 Real Madrid fans hold a banner with the slogan &#039;No to racism&#039; during the Champions League play-offs second leg soccer match between Real Madrid and Benfica in Madrid, Spain, 25 F ...
Le message des fans du Real Madrid pendant le match contre Benfica était clair.Image: keystone

Mais le Real Madrid a dû faire l'amer constat qu'il compte aussi quelques brebis galeuses dans son camp. Avant le coup d’envoi, les caméras ont filmé un supporter dans le kop madrilène en train d’effectuer un salut nazi.

Parallèlement, plusieurs membres des «Ultras Sur», une organisation de supporters d’extrême droite bannie du Santiago Bernabéu, se trouvaient devant le stade. Eux aussi ont fait des saluts hitlériens et entonné des chants fascistes.

Un salut nazi dans le kop du Real Madrid 📺

Vidéo: twitter

Le club de la capitale espagnole a toutefois réagi de manière exemplaire. Alors même que le match était en cours, une procédure accélérée a été engagée contre le supporter ayant effectué le salut nazi dans l'arène. Quelques instants seulement après son geste, il a été escorté hors de l'enceinte par les forces de sécurité et frappé d’une interdiction de stade par le club.

Sur le plan sportif, le Real Madrid s’est imposé (2-1) et a ainsi validé sa qualification pour les 8e de finale. Et une nouvelle fois, Vinicius Junior a joué un rôle central. Lors du match aller, il avait inscrit l’unique but. Mercredi, il a marqué le 2-1 à la 80e minute. La meilleure réponse possible à ses détracteurs.

(abu/yog)

Plus d'articles sur le sport
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Il gâche tout l'hommage du Real Madrid
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
Cette décision énerve le basket suisse: «On est les dindons de la farce»
de Julien Caloz
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Voici les gros enjeux de la fin de saison en ski alpin
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
Vague de boycotts aux Jeux paralympiques
de Romuald Cachod
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Ce championnat adopte un format complètement déroutant
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Le prochain match de la Nati fait grincer des dents
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
Un pilote de chasse permet à ce petit club de cartonner en Champions League
de Yoann Graber
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Les zizis truqués en saut à ski refont parler d’eux
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Le maillot du Top Scorer va radicalement changer
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
Les arbitres de NHL ont une qualité que les Suisses n’ont pas
de Klaus Zaugg
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
L'attitude de Lichtsteiner au FC Bâle peut lui coûter cher
de Christoph Kieslich
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
«Jack Hughes for President»: voici la nouvelle icône du rêve américain
de Antoine Menusier
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
Cette ville romande va accueillir un géant du hockey
de Romuald Cachod
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
2
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
de Nik Dömer
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée
Les Vaudois quittent la Conference League après leur défaite (1-2), jeudi à domicile, contre le Sigma Olomuc en barrages. Une action en particulier leur a été fatale.
Peter Zeidler était forcément très déçu en conférence de presse d'après match, jeudi à la Tuilière. «Personne n'a parlé dans le vestiaire», a confié d'emblée le coach du Lausanne-Sport, pour décrire la «tristesse générale» de son équipe après la défaite (1-2) et donc l'élimination en barrages de Conference League contre les Tchèques du Sigma Olomuc (il y avait eu 1-1 à l'aller).
L’article