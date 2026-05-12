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Les Lakers éliminés en NBA: quel avenir pour Lebron James?

Los Angeles Lakers forward LeBron James stands on the court in the closing minutes of Game 4 in a second-round NBA basketball playoffs series against the Oklahoma City Thunder, Monday, May 11, 2026, i ...
Lebron James a-t-il disputé lundi le dernier match de sa carrière?Image: AP

Les Lakers éliminés: quel avenir pour Lebron James?

Alors que son équipe vient d'être sortie des play-offs de NBA par le Thunder, le «King» est resté évasif sur la suite de sa carrière. Entre fin de parcours et dernière danse, les rumeurs vont bon train.
12.05.2026, 08:2012.05.2026, 08:20

Balayés par le Thunder, les Los Angeles Lakers ont vu leur saison prendre fin lundi au deuxième tour des play-offs NBA, et s'interrogent sur l'avenir de LeBron James, toujours sans contrat pour l'année prochaine à 41 ans. Le «King» a-t-il disputé lundi le dernier match de sa carrière, son 302e en play-offs, dans une salle bouillante finalement rendue au silence par le champion en titre, sans pitié pour son immense carrière?

Héros des Lakers depuis 2018, LeBron James s'est démené avec 24 points et 12 rebonds mais a fini par céder face au Thunder, vainqueur 115-110. Le quadruple champion NBA n'a jamais donné d'indice lors de sa 23e saison sur une éventuelle retraite, une prolongation de contrat, ou un départ pour un dernier défi, alors que des rumeurs l'envoient à Cleveland ou à Golden State pour une dernière danse.

Wemby a pété les plombs

«Quand je saurai, vous saurez. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je veux juste vivre, c'est tout», avait-il commenté, évasif, en février lors du All-Star Game, lui qui répète avoir toujours «l'amour du jeu».

Fin de saison abrupte pour les Lakers

Légende de la balle orange, le «King» possède d'innombrables records, notamment l'emblématique nombre de points marqués, chipé à Kareem Abdul-Jabbar en 2023. Armé de son physique d'airain soigné par une hygiène de vie et une éthique de travail irréprochables, LeBron James a encore réussi des play-offs de très bonne facture, au côté de son fils Bronny.

La saison des or et pourpre s'achève de façon abrupte, après avoir nourri certains espoirs de voir plus loin, envolés depuis la blessure la blessure de Luka Doncic. Le magicien slovène, victime d'une élongation au niveau des muscles adducteurs début avril face au Thunder, n'a pas réussi à revenir à temps pour retrouver Oklahoma City, définitivement le bourreau des Lakers.

epa12948793 Los Angeles Lakers guard Luka Doncic (C) walks to the bench during the first half of the NBA Playoffs western conference semifinals game four between the Los Angeles Lakers and Oklahoma Ci ...
Luka DoncicKeystone

Un quatrième quart-temps irrespirable

Après avoir balayé les Phoenix Suns au premier tour, le Thunder s'avance invaincu en finale de conférence Ouest, où il affrontera les San Antonio Spurs ou les Minnesota Timberwolves, dos à dos dans leur série (2-2). OKC fait plus que jamais figure de favori pour conserver son titre, dans le sillage du MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 35 points lundi.

SGA a accéléré sur la fin et semble avoir encore de la marge, tant le collectif qui l'entoure est talentueux, à l'image du Belge Ajay Mitchell (28 pts), et capable de monter les barbelés en défense. Après avoir bien débuté grâce aux dribbles déroutants d'Austin Reaves (27 pts), les Lakers ont connu un départ de deuxième quart-temps catastrophique (17-0 OKC).

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander, right, takes a pass while under pressure from Los Angeles Lakers forward Rui Hachimura during the first half of Game 4 in a second-round NBA basket ...
Shai Gilgeous-Alexander, à droite.Keystone

Tout s'est finalement joué dans un quatrième quart-temps magnifique et irrespirable. Marcus Smart a donné l'avantage aux locaux à 40 secondes de la sirène avant un panier musclé de Chet Holmgren pour OKC, un raté de LeBron, puis un dernier passage assuré sur la ligne des lancers francs par SGA.

Cette poignée de main en NBA fait scandale

Plus tôt, les Cleveland Cavaliers avaient réussi à égaliser dans la journée à 2-2 face aux Detroit Pistons, grâce à un succès 112-103. Donovan Mitchell a mené la charge avec 43 points, dont 39 après la pause, de quoi égaler le record sur une période en play-offs d'Eric "Sleepy" Floyd en 1987 avec les Warriors. (jzs/afp)

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