Mohamed Salah a quitté Manchester avec le ballon du match dimanche, un honneur réservé à ceux qui claquent un triplé. Image: Keystone

12 chiffres qui prouvent que Salah est le meilleur joueur du monde

Personne ne fait mieux que Mohamed Salah depuis mi-août et le début de saison de Premier League. La preuve en stats avant le déplacement de Liverpool sur le terrain de Preston North End, mercredi soir en EFL Cup.

Dario Bulleri

1

Mohamed Salah est le premier joueur de l'histoire de la Premier League à réaliser un triplé lors d'un match à l'extérieur à Old Trafford. Toutes compétitions confondues, seul le Brésilien Ronaldo avait réussi pareil exploit: il avait frappé trois fois à Manchester avec le Real Madrid lors de la Ligue des champions 2002/2003.

5

5, c'est le nombre de buts inscrits par Salah lors des 3 matches de Ligue des champions disputés jusqu'à présent. Il occupe la 2e place au classement des buteurs, derrière Sébastien Haller (Ajax Amsterdam). Précisons tout de même que l'Egyptien a marqué ses buts dans le groupe le plus relevé de la compétition, scorant contre Milan, puis réalisant le doublé contre Porto et l'Atlético Madrid.

Salah en équilibre parfait sur penalty face à l'Atlético. Image: Keystone

7

C'est le nombre de grosses occasions que l'attaquant de Liverpool a créées pour ses coéquipiers en championnat depuis le début de la saison. Personne n'a fait mieux.

7,5

Il s'agit du nombre de xGoals, c'est-à-dire les buts que le joueur de 29 ans aurait dû marquer en raison des occasions qu'il a créées. Dans ce domaine aussi, personne ne fait mieux. Son premier rival (Michail Antonio de West Ham) n'a «que» 6,34 xGoals. Concrètement, cela signifie que l'Egyptien est de loin le joueur offensif le plus dangereux de la ligue.

10

Le chiffre 10 est doublement significatif pour Salah.

C'est son total de réussites cette saison en Premier League, ce qui le place en tête des buteurs. C'est bien simple: Salah a marqué à lui seul plus de buts que sept équipes de Premier League au total . Ses 10 buts sont également un peu plus élevés que ses xGoals, ce qui signifie que Salah ne se crée pas seulement un nombre extraordinaire d'occasions, mais qu'il est aussi particulièrement efficace

. Ses 10 buts sont également un peu plus élevés que ses xGoals, ce qui signifie que Salah ne se crée pas seulement un nombre extraordinaire d'occasions, mais qu'il est aussi particulièrement efficace Mais 10, c'est aussi le chiffre de sa formidable série: l'attaquant de Liverpool a marqué au moins un but lors de chacun de ses 10 derniers matches, ce qu'aucun joueur des Reds n'avait jamais réalisé auparavant. Et il l'a fait contre des adversaires de premier ordre comme Chelsea, Milan, Porto, Manchester City ou United.

15

Mo Salah est impliqué sur 15 réussites de son équipe cette saison. C'est 6 de plus que son poursuivant dans ce registre (Michail Antonio). En plus de ses 10 buts, Salah a délivré 5 passes décisives; seul Paul Pogba (7 caviars) fait mieux dans cette catégorie.

23

Le total de tirs cadrés de Salah (23) est un autre record en Premier League. Ce chiffre ne précise pas combien de tentatives ont été dangereuses, mais il permet de mesurer la confiance qui habite l'ancien pensionnaire du FC Bâle. En comparaison, ses deux plus proches rivaux, Michail Antonio et Mason Greenwood, n'ont frappé que 13 fois au but, et Cristiano Ronaldo 9.

31

C'est le nombre de buts en carrière de Salah en Ligue des champions. Il a inscrit ses 30e et 31e réussites contre l'Atlético, dépassant la légende du club Steven Gerrard. À 29 ans, l'Egyptien est déjà le meilleur buteur des Reds dans l'histoire de la Ligue des champions.

Steven Gerrard (ici fêté par le kop en 2015) est une légende des Reds, mais il y a un record qu'il ne détient plus. Image: Keystone

40

Mo Salah est le joueur de Premier League qui a frappé le plus de fois au but (40). Michail Antonio est 2e de ce classement, avec toutefois sept tentatives de moins.

82

Soit le nombre de fois que Salah a touché le ballon dans la surface de réparation adverse. Dans ce registre aussi, il est devant tous les autres. Personne ne se déplace aussi bien dans l'autre camp.

107

L'Egyptien aux 70 sélections a scoré à 107 reprises depuis son arrivée en Premier League. Il est désormais le meilleur buteur africain de l'histoire du championnat anglais -le précédent détenteur du record était Didier Drogba avec 104 pions pour Chelsea. Autre statistique impressionnante: alors que l'Ivoirien a eu besoin de 254 matchs pour établir sa marque, Salah a atteint ses 107 buts en seulement 167 matchs.

Drogba était le king du classement des réalisateurs africains en Premier League. Jusqu'à dimanche. Image: Keystone

810

C'est le nombre de minutes disputées par Salah depuis le début du championnat, soit le maximum possible. L'Égyptien impressionne par son endurance, il n'a presque jamais besoin de souffler, bien que son jeu soit principalement basé sur sa vitesse. Toutes compétitions confondues, il ne s'est absenté que trois fois sur les 13 parties de son équipe cette saison: en Ligue des champions, il a été remplacé contre Milan après 84 minutes et contre Porto après 67 minutes; en EFL Cup, il a été épargné contre Norwich.

Adaptation en français: Julien Caloz