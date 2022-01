Constantin a l'âge de la retraite, on a ressorti 10 photos mythiques

«Avec Claude (Troillet) et Romain (Bourgeois), notre but était d’aller au bout. C’est un vrai bonheur d’être arrivés à Verbier (VS). On a frôlé la cata à Riedmatten, notre temps était vraiment limite et à quelques minutes près on était éliminés. Ç’a été dur. Sur la PDG, tu as du plaisir au départ et à l’arrivée, mais entre deux tu as mal. J’ai vraiment souffert tout le long, mais j’ai tenu au mental»