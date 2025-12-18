Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux

Les modèles concernés ont déjà provoqué près d'une dizaine d'accidents.

Coup dur pour le fabricant de vélos électriques urbains Stromer, établi à Oberwangen (BE), qui rappelle 6500 de ses machines vendues en Europe et aux Etats-Unis.

Les modèles concernés sont les speed-pedelecs ST3, ST5 et ST7, équipés d’une fourche suspendue avant de la marque américaine Wren.

Le ST7 de la marque helvétique. image: Stromer

Stromer indique dans un communiqué que «le pivot de fourche peut présenter une fatigue prématurée et se fissurer, se casser ou se détacher pendant l’utilisation» de ses cycles. «Cela peut entraîner une perte de contrôle du vélo et donc un risque de chute et de blessure», ajoute le fabricant bernois.

Ce rappel fait suite à quinze signalements de défaillance, «dont huit associés à des blessures de clients». En conséquence, le fabricant recommande l’arrêt immédiat de l’utilisation des vélos concernés, dont les prix s’échelonnent entre 9500 et 12 000 francs suisses et dont la vitesse peut atteindre 45 km/h.

Au Royaume-Uni, l’Office de la sécurité et des normes a émis un avis d’avertissement, informe Cycling Weekly. Le risque a toutefois été évalué comme «moyen».

Stromer précise que les pièces de remplacement sont en cours de production et qu’une réparation sera proposée gratuitement chez un revendeur agréé début 2026.

Ce n’est pas la première fois que la manufacture helvétique procède au rappel de ses vélos pour un problème de fourche. En mai 2022, celles employées sur 500 machines présentaient un défaut de fabrication.