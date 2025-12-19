brouillard-2°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

L'équipe de Suisse masculine de ski a récupéré son quota manquant

Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait

L'équipe de Suisse masculine de ski alpin a retrouvé son quota manquant en slalom et skie donc à nouveau au grand complet en Coupe du monde. Une situation qui ne s’était plus produite depuis de longs mois.
19.12.2025, 05:3319.12.2025, 05:33
Romuald Cachod

Les quotas sur le front de la Coupe du monde ne sont pas figés. Bien au contraire, ils sont révisés plusieurs fois au cours de l’hiver.

Mardi, de nouveaux ajustements ont été apportés, et un détail retient l’attention: la Suisse a décroché un huitième quota en slalom, qui était manquant depuis plusieurs mois.

La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs

Cette augmentation du contingent est liée à l’excellente performance de Matthias Iten, dimanche à Val d’Isère. Dossard 61 sur le torse, le Zougois de 26 ans s’est qualifié de justesse pour la deuxième manche, avant d’opérer une impressionnante remontée. Il s'est finalement classé 10e, marquant ainsi ses premiers points pour son septième départ en Coupe du monde. Iten a aussi intégré le top 60 des spécialistes du virage serré (49e), et c’est précisément pour cette raison que les slalomeurs suisses ont obtenu le quota qui leur faisait défaut.

Chez les hommes, chaque fédération importante dispose d’une place fixe pour chaque course, à laquelle peuvent s’ajouter jusqu’à sept tickets supplémentaires. Ceux-ci sont attribués dès qu’un athlète figure parmi les 60 meilleurs mondiaux d’une discipline. En slalom, Loïc Meillard, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Marc Rochat, Luca Aerni, Tanguy Nef et donc Matthias Iten en font partie.

epa12591069 Matthias Iten of Switzerland in action during the 1st run of the Men&#039;s Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Val d&#039;Isere, France, 14 December 2025. EPA/SEBASTIEN NOGI ...
Matthias Iten a brillé à Val d’Isère.image: Keystone

Ce total de huit quotas était déjà atteint en géant, super-G et descente. Désormais, le compte est également bon en slalom. Cela faisait depuis la fin de la saison 2023/2024 que l’équipe masculine de ski alpin n’avait plus fait le plein dans les quatre disciplines à la fois.

Bien sûr, la Suisse aligne régulièrement plus de huit coureurs en géant, super-G et descente. Mais cela n’est plus lié aux quotas collectifs. Ces places supplémentaires sont attribuées selon les précédents résultats en Coupe d’Europe: elles sont nominatives et donc intransférables.

Swiss-Ski n’a pas encore communiqué sa sélection pour le slalom d’Alta Badia, lundi. On peut néanmoins s’attendre à ce que Sandro Simonet, troisième de l'épreuve de Chamonix en 2021, soit appelé. Le Grison de 30 ans, qui n’a plus couru au plus haut niveau depuis février 2024, a récemment signé une cinquième place à Levi en Coupe d’Europe. Mais le ticket pourrait également revenir à un garçon plus jeune et prometteur, comme Joel Lütolf (cinq départs en Coupe du monde), surtout que Simonet a été éjecté des cadres de Swiss-Ski et se bat désormais pour son propre compte.

Plus d'articles sur le sport
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un club suisse perd son meilleur buteur pour 90 centimes
Le joueur de unihockey finlandais Jesper Silvonen (Wasa Saint-Gall) est suspendu jusqu’à la fin janvier à cause d'un pari sportif en apparence anodin.
À l’été 2023, Jesper Silvonen, alors âgé de 21 ans, quitte Wasa Saint-Gall pour rejoindre les Esport Oilers, l’un des cadors de la F-Liiga finlandaise. L’attaquant prometteur ambitionne alors de franchir un cap, de progresser au sein d’un club de premier plan et de se battre pour des titres. Mais au début de l’automne 2023, une décision aux conséquences inattendues va bouleverser son parcours.
L’article