Frayeur en combiné nordique: Armbruster s'écroule sur la piste

Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste

L'Allemande Nathalie Armbruster s’est effondrée en course lors de la Coupe du monde de combiné nordique disputée ce week-end à Ramsau.
21.12.2025, 11:5121.12.2025, 12:57

La Coupe du monde de combiné nordique faisait étape à Ramsau, en Autriche, ce week-end.

Après trois des cinq kilomètres de la partie ski de fond, Nathalie Armbruster, qui tentait de suivre le rythme des trois premières, Ida Marie Hagen, Alexa Brabec et Marte Leinan Lund, s’est soudain écroulée sur le ventre dans une longue montée, laissant craindre le pire, notamment un problème cardiaque.

Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute

Immobile, l’Allemande a d’abord quelque peu rassuré en bougeant ses skis et en se retournant. Mais elle est restée de longues secondes en position latérale, sans que personne ne vienne à sa rencontre.

Finalement, Armbruster s'est relevée d'un coup et est repartie comme si de rien n'était. Il semblait alors que l'athlète de 19 ans, inexpérimentée, était partie trop vite et avait explosé en vol.

Vidéo: twitter

La spécialiste du combiné nordique est ensuite parvenue à rallier l'arrivée en 13e position. Mais dès la ligne franchie, elle s'est de nouveau écroulée, avant d'être épaulée par son staff et ses coéquipières, et de recevoir une boisson sucrée.

Son entraîneur Florian Aichinger a déclaré que l'Allemande n'était «pas tout à fait en forme» avant la course, rapporte le portail ski-nordique.net. De son côté, sa fédération a évoqué un malaise vagal.

Plus tard, Nathalie Armbruster s’est exprimée au sujet de sa mésaventure: «Tout d'un coup, mon corps a tout fermé, il a lâché. Je voulais encore avancer, mais ce n'était plus possible», a-t-elle déclaré au micro de la chaîne ZDF. «Je me suis effondrée et j'ai pensé que c'était la fin de la course. Et puis je suis restée quelques secondes sans bouger et je me suis dit, non, je ne peux pas me réconcilier avec l'idée de ne pas arriver au bout.»

L'Allemande a ensuite participé à la deuxième partie de l'épreuve: le saut à ski. Avec un bond mesuré à 84 mètres, elle a décroché une 12e place au classement général.

(roc)

