Les Espagnols ont peur d'aller au stade pour une raison surprenante

Une nouvelle loi permet des contrôles d'alcoolémie aux entrées des stades, en Espagne. Les spectateurs qui ont bu risquent gros.

Nathalie Trappe / watson.de

Il y a peu de choses aussi indissociables d’un samedi au stade qu’une bière fraîchement tirée – servie de préférence dans des gobelets en plastique, passée de main en main et souvent renversée, de sorte que le sol colle comme il se doit.

Pour beaucoup, la première gorgée avant le coup d’envoi fait partie intégrante de l’expérience, tout comme l’odeur de la saucisse grillée et les chants dans les tribunes.

Au Santiago Bernabéu, antre du Real Madrid, comme dans les autres stades espagnols: c'est zéro alcool. image: getty

Oui, pour beaucoup de spectateurs, le football sans bière est inconcevable. Seulement voilà, la consommation d’alcool pendant les matchs de foot est régulièrement critiquée. Ses détracteurs lui reprochent d'être la cause de violences en marge du match.

Alors, il y a plusieurs années déjà, l’Espagne a pris une mesure radicale: en vertu d’une loi «visant à combattre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport», l’introduction, la vente et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites sur l’ensemble des sites accueillant des manifestations sportives.

Et désormais, une nouvelle disposition de cette loi va bien plus loin: des contrôles d’alcoolémie peuvent être effectués aux entrées des stades. Même la bière d’avant-match, consommée sur le chemin du stade ou même quelques heures avant, à la maison, pourrait donc poser problème. Quelle que soit la manière dont les supporters se rendent au match, ceux qui dépassent les limites légales lors d’un test d’alcoolémie risquent de se voir retirer leur abonnement. Et autant dire que la limite est très stricte: 0,0 ‰, comme le fait savoir le média Cadena SER.

Fans en colère

Cette mesure a conduit à un boycott partiel d’un match de deuxième division espagnole, dimanche dernier, sur l’île de Grande Canarie. Comme le rapporte Teneriffa News, des supporters du club local, l'UD Las Palmas, avaient appris par des sources internes que la police prévoyait d’effectuer des contrôles approfondis devant l’Estadio de Gran Canaria.

Résultat: les ultras de l’UD Las Palmas, habituellement responsables de l’ambiance, sont restés chez eux dimanche, en signe de protestation. Les joueurs, qui d’ordinaire font face à une foule compacte et bruyante sur la tribune Naciente, n’ont cette fois vu que des sièges presque entièrement vides.

A l’issue de ce match contre Eibar, l'UD Las Palmas a officiellement pris la parole au sujet de ces contrôles. Le club a critiqué le fait que les forces de l’ordre «aient littéralement attendu l’arrivée des supporters» devant le stade.

Le groupe Ultra Naciente était furieux des contrôles d'alcoolémie qui ont eu lieu à Las Palmas, dimanche 19 octobre. image: x

Lourde amende et risque de généralisation

Outre le retrait de l’abonnement, un taux d’alcool supérieur à la limite au stade peut également entraîner une amende pouvant atteindre 3 000 euros.

Ce qui, à première vue, semble n’être qu’une petite protestation aux Canaries soulève en réalité des questions dépassant largement les frontières de l’archipel. Car si ces contrôles venaient à se généraliser dans toute l'Espagne, ils pourraient bien dissuader à l’avenir de nombreux fans de se rendre dans leur stade préféré.

