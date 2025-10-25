faible pluie11°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: l'Espagne instaure les tests d'alcoolémie au stade

Les fans de foot ibères ont une crainte que n'ont pas ceux des autres pays.
Les fans de foot ibères ont une crainte que n'ont pas ceux des autres pays. image: watson

Les Espagnols ont peur d'aller au stade pour une raison surprenante

Une nouvelle loi permet des contrôles d'alcoolémie aux entrées des stades, en Espagne. Les spectateurs qui ont bu risquent gros.
25.10.2025, 11:5325.10.2025, 11:53
Nathalie Trappe / watson.de

Il y a peu de choses aussi indissociables d’un samedi au stade qu’une bière fraîchement tirée – servie de préférence dans des gobelets en plastique, passée de main en main et souvent renversée, de sorte que le sol colle comme il se doit.

Pour beaucoup, la première gorgée avant le coup d’envoi fait partie intégrante de l’expérience, tout comme l’odeur de la saucisse grillée et les chants dans les tribunes.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 22: fans of Real Madrid before the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Real Madrid C.F. and Juventus at Estadio Santiago Bernabeu on October 22, 2025 i ...
Au Santiago Bernabéu, antre du Real Madrid, comme dans les autres stades espagnols: c'est zéro alcool.image: getty

Oui, pour beaucoup de spectateurs, le football sans bière est inconcevable. Seulement voilà, la consommation d’alcool pendant les matchs de foot est régulièrement critiquée. Ses détracteurs lui reprochent d'être la cause de violences en marge du match.

Alors, il y a plusieurs années déjà, l’Espagne a pris une mesure radicale: en vertu d’une loi «visant à combattre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport», l’introduction, la vente et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites sur l’ensemble des sites accueillant des manifestations sportives.

Et désormais, une nouvelle disposition de cette loi va bien plus loin: des contrôles d’alcoolémie peuvent être effectués aux entrées des stades. Même la bière d’avant-match, consommée sur le chemin du stade ou même quelques heures avant, à la maison, pourrait donc poser problème. Quelle que soit la manière dont les supporters se rendent au match, ceux qui dépassent les limites légales lors d’un test d’alcoolémie risquent de se voir retirer leur abonnement. Et autant dire que la limite est très stricte: 0,0 ‰, comme le fait savoir le média Cadena SER.

Fans en colère

Cette mesure a conduit à un boycott partiel d’un match de deuxième division espagnole, dimanche dernier, sur l’île de Grande Canarie. Comme le rapporte Teneriffa News, des supporters du club local, l'UD Las Palmas, avaient appris par des sources internes que la police prévoyait d’effectuer des contrôles approfondis devant l’Estadio de Gran Canaria.

Et vous, vous pensez quoi des contrôles d'alcoolémie dans les stades?
Au total, 14 personnes ont participé à ce sondage.

Résultat: les ultras de l’UD Las Palmas, habituellement responsables de l’ambiance, sont restés chez eux dimanche, en signe de protestation. Les joueurs, qui d’ordinaire font face à une foule compacte et bruyante sur la tribune Naciente, n’ont cette fois vu que des sièges presque entièrement vides.

A l’issue de ce match contre Eibar, l'UD Las Palmas a officiellement pris la parole au sujet de ces contrôles. Le club a critiqué le fait que les forces de l’ordre «aient littéralement attendu l’arrivée des supporters» devant le stade.

Le groupe Ultra Naciente était furieux des contrôles d'alcoolémie qui ont eu lieu à Las Palmas, dimanche 19 octobre.
Le groupe Ultra Naciente était furieux des contrôles d'alcoolémie qui ont eu lieu à Las Palmas, dimanche 19 octobre. image: x

Lourde amende et risque de généralisation

Outre le retrait de l’abonnement, un taux d’alcool supérieur à la limite au stade peut également entraîner une amende pouvant atteindre 3 000 euros.

L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite

Ce qui, à première vue, semble n’être qu’une petite protestation aux Canaries soulève en réalité des questions dépassant largement les frontières de l’archipel. Car si ces contrôles venaient à se généraliser dans toute l'Espagne, ils pourraient bien dissuader à l’avenir de nombreux fans de se rendre dans leur stade préféré.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
Ce Suisse rêve de devenir un pionnier dans son sport
de Soraya Sägesser
«T'es secoué dans tous les sens»: ils racontent le mur de Sölden
«T'es secoué dans tous les sens»: ils racontent le mur de Sölden
de Sven Papaux
Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt
Il y a un truc qui cloche dans cette pub avec Odermatt
de Etienne Wuillemin
Le prochain coach de la Nati de hockey est déjà prêt
Le prochain coach de la Nati de hockey est déjà prêt
de Klaus Zaugg
Le nouveau Suisse de la NBA fait déjà le bonheur des fans
Le nouveau Suisse de la NBA fait déjà le bonheur des fans
de Niklas Helbling
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite
de Yoann Graber
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
de Klaus Zaugg
Cette célébration soulève une grande question
Cette célébration soulève une grande question
de Yoann Graber
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
de Yoann Graber
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
de Adrian Bürgler
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
de Yoann Graber
Je me suis battue avec une créatrice de mode
Je me suis battue avec une créatrice de mode
de Alyssa Garcia
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
de Niklas Helbling
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
de Sven Papaux
Belinda Bencic a fait un gros changement
Belinda Bencic a fait un gros changement
de Yoann Graber
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
de Yoann Graber
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
de Rainer Sommerhalder
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
de Ivan PISARENKO
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
de Jasmin Steiger
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
de Raphael Gutzwiller
On a approché le pire cauchemar des traileurs
On a approché le pire cauchemar des traileurs
de Romuald Cachod
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
de Etienne Wuillemin
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
de Sven Papaux
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
5
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
de Romuald Cachod
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
de Julien Caloz
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
de Soraya Sägesser
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Spot: Catherine Pearson, l'illustratrice la plus colorée de la Romandie
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Cette photo d'un footballeur suisse cache un message très émouvant
Le Lucernois Çendrim Kameraj (26 ans), ex-pépite du foot helvétique, a publié un post qui crée le buzz sur TikTok.
Un entraîneur d'un club lucernois de 3e ligue (septième division nationale) qui fait le buzz grâce à une publication sur le foot, c'est très rare. Çendrim Kameraj (26 ans), coach du FC Ebikon, cartonne sur le réseau social TikTok grâce à un post publié fin septembre: celui-ci a récolté 1,4 million de likes et suscité 3129 commentaires. Des stats d'autant plus folles que le principal intéressé ne compte «que» 11 900 abonnés.
L’article