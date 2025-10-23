Vidéo: twitter

L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite

Un match du championnat chilien de football a été le théâtre d'une scène aussi improbable que géniale, dimanche.

Le coup d'envoi de ce match Coquimbo-Colo Colo, au Chili, n'a pas encore été donné, mais tous les acteurs sont déjà sur la pelouse. L'arbitre scrute le ballon, siffle et fait avec ses mains le signe de la TV. Oui, il va aller consulter l'assistance vidéo (VAR) alors que le jeu n'a même pas commencé! L'officiel sprinte vers l'écran TV au bord du terrain pour aller voir les images. On imagine la consternation dans les tribunes du stade et chez les téléspectateurs à la maison...

Mais tout le monde comprend vite que l'arbitre a une très bonne raison de consulter la VAR. Au lieu d'une action de football, c'est un spot d'une trentaine de secondes qui défile sous les yeux du directeur de jeu, retransmis également en direct à la TV. Son thème? Un message de prévention qui insiste sur l'importance, pour les femmes, d'aller rapidement et régulièrement faire des mammographies pour dépister à temps un possible cancer du sein.

Ce clip diffuse le message très explicite:

«Il y a des parties qui se jouent en silence. A Coquimbo, une femme sur huit développera un cancer du sein à un moment de sa vie. Mais le détecter à temps peut changer le résultat.»

Pendant tout le visionnage, l'arbitre reste très sérieux, exactement comme s'il décortiquait une action litigieuse. Le réalisme est poussé très loin: la salle VAR, avec les assistants, apparaît aussi à l'écran. Et l'homme au sifflet utilise ses talents d'acteur jusqu'au bout: dès la fin du clip, il retourne sur le terrain et applique le protocole comme il le ferait avec une décision arbitrale. Il siffle vigoureusement, refait le geste de l'écran et s'adresse au public, dans son micro, pour lui annoncer sa décision:

«Après le visionnage de la VAR, le dépistage est fondamental pour sauver des vies. Décision finale: des mammographies gratuites»

Toujours impeccable dans son rôle, l'arbitre enchaîne en annonçant le site web où les femmes peuvent bénéficier d’un examen gratuit. Sous les applaudissements nourris du public.

Cette campagne de prévention, aussi originale que réussie, est l'œuvre conjointe de la chaîne TNT Sports et l’organisation Chile Sin Cáncer (Chili sans cancer), en collaboration avec la fédération chilienne de football.

Ce sport n'est évidemment pas choisi au hasard: il est extrêmement populaire dans ce pays d'Amérique du Sud. Ainsi, la campagne – intitulée subtilement salVAR vidas en espagnol (sauver des vies) – espère toucher également de nombreux hommes pour qu'ils sensibilisent leurs épouse, mère ou sœurs à l'importance de se faire dépister.

6 000 nouveaux cas en Suisse chaque année

Cette campagne s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, souligne Ouest-France. Un mouvement à l'échelle mondiale pendant ce mois, symbolisé par le célèbre ruban rose, qui encourage les femmes à faire des dépistages réguliers. Ceux-ci sont d'une importance cruciale: le cancer du sein est une maladie très répandue et mortelle. La Suisse compte chaque année 6 000 nouveaux cas, informe le site Swiss Cancer Screening. Celui-ci ajoute:

«La détection précoce augmente les chances de guérison et permet un traitement moins lourd»

L'arbitre du match Coquimbo-Colo Colo aura donc réussi un exploit inédit en football: mettre tout le monde d'accord, y compris les fans des deux équipes, avec sa décision après avoir consulté la VAR.