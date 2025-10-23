ciel couvert13°
DE | FR
burger
Sport
Football

Chili: l'arbitre utilise la VAR contre le cancer du sein

Vidéo: twitter

L'arbitre utilise la VAR pour une raison insolite

Un match du championnat chilien de football a été le théâtre d'une scène aussi improbable que géniale, dimanche.
23.10.2025, 09:3223.10.2025, 09:32
Yoann Graber
Yoann Graber

Le coup d'envoi de ce match Coquimbo-Colo Colo, au Chili, n'a pas encore été donné, mais tous les acteurs sont déjà sur la pelouse. L'arbitre scrute le ballon, siffle et fait avec ses mains le signe de la TV. Oui, il va aller consulter l'assistance vidéo (VAR) alors que le jeu n'a même pas commencé! L'officiel sprinte vers l'écran TV au bord du terrain pour aller voir les images. On imagine la consternation dans les tribunes du stade et chez les téléspectateurs à la maison...

Mais tout le monde comprend vite que l'arbitre a une très bonne raison de consulter la VAR. Au lieu d'une action de football, c'est un spot d'une trentaine de secondes qui défile sous les yeux du directeur de jeu, retransmis également en direct à la TV. Son thème? Un message de prévention qui insiste sur l'importance, pour les femmes, d'aller rapidement et régulièrement faire des mammographies pour dépister à temps un possible cancer du sein.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Ce clip diffuse le message très explicite:

«Il y a des parties qui se jouent en silence. A Coquimbo, une femme sur huit développera un cancer du sein à un moment de sa vie. Mais le détecter à temps peut changer le résultat.»

Pendant tout le visionnage, l'arbitre reste très sérieux, exactement comme s'il décortiquait une action litigieuse. Le réalisme est poussé très loin: la salle VAR, avec les assistants, apparaît aussi à l'écran. Et l'homme au sifflet utilise ses talents d'acteur jusqu'au bout: dès la fin du clip, il retourne sur le terrain et applique le protocole comme il le ferait avec une décision arbitrale. Il siffle vigoureusement, refait le geste de l'écran et s'adresse au public, dans son micro, pour lui annoncer sa décision:

«Après le visionnage de la VAR, le dépistage est fondamental pour sauver des vies. Décision finale: des mammographies gratuites»

Toujours impeccable dans son rôle, l'arbitre enchaîne en annonçant le site web où les femmes peuvent bénéficier d’un examen gratuit. Sous les applaudissements nourris du public.

Cette célébration soulève une grande question

Cette campagne de prévention, aussi originale que réussie, est l'œuvre conjointe de la chaîne TNT Sports et l’organisation Chile Sin Cáncer (Chili sans cancer), en collaboration avec la fédération chilienne de football.

Ce sport n'est évidemment pas choisi au hasard: il est extrêmement populaire dans ce pays d'Amérique du Sud. Ainsi, la campagne – intitulée subtilement salVAR vidas en espagnol (sauver des vies) – espère toucher également de nombreux hommes pour qu'ils sensibilisent leurs épouse, mère ou sœurs à l'importance de se faire dépister.

6 000 nouveaux cas en Suisse chaque année

Cette campagne s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, souligne Ouest-France. Un mouvement à l'échelle mondiale pendant ce mois, symbolisé par le célèbre ruban rose, qui encourage les femmes à faire des dépistages réguliers. Ceux-ci sont d'une importance cruciale: le cancer du sein est une maladie très répandue et mortelle. La Suisse compte chaque année 6 000 nouveaux cas, informe le site Swiss Cancer Screening. Celui-ci ajoute:

«La détection précoce augmente les chances de guérison et permet un traitement moins lourd»

L'arbitre du match Coquimbo-Colo Colo aura donc réussi un exploit inédit en football: mettre tout le monde d'accord, y compris les fans des deux équipes, avec sa décision après avoir consulté la VAR.

Plus d'articles sur le sport
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
Le coach des ZSC Lions fait face à un défi quasi impossible
de Klaus Zaugg
Cette célébration soulève une grande question
Cette célébration soulève une grande question
de Yoann Graber
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
Cette scène inhabituelle prouve le grand malaise à Young Boys
de Yoann Graber
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
Ce goalie controversé met un Suisse dans l'embarras
de Adrian Bürgler
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
Ce petit club suédois est champion grâce à une méthode révolutionnaire
de Yoann Graber
Je me suis battue avec une créatrice de mode
Je me suis battue avec une créatrice de mode
de Alyssa Garcia
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu
de Niklas Helbling
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
de Sven Papaux
Belinda Bencic a fait un gros changement
Belinda Bencic a fait un gros changement
de Yoann Graber
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
Inspiré par la Suisse, ce trail bouscule la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
Le déplacement des stars du biathlon fait polémique
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
«Y'en a qui vont pleurer»: casse-tête au Paris Masters
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
La cause de l'arrêt du match Nice-Lyon crée un scandale politique
de Yoann Graber
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
Lucas Braathen a un plan pour détrôner Marco Odermatt
de Rainer Sommerhalder
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
de Ivan PISARENKO
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
de Jasmin Steiger
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
Le très beau geste de Xhaka envers son nouveau coéquipier
de Raphael Gutzwiller
On a approché le pire cauchemar des traileurs
On a approché le pire cauchemar des traileurs
de Romuald Cachod
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
Marco Odermatt: «Le record d'Hirscher ne représente rien»
de Etienne Wuillemin
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais
de Sven Papaux
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous
de Romuald Cachod
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
5
David Lemos répond à un téléspectateur «profondément choqué» en direct
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
Son vélo crée la polémique, le coureur est disqualifié
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
On a assisté au départ des «fous» et c'était déroutant
de Romuald Cachod
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
Ce tremplin va propulser les sauteurs à ski dans l'espace
de Julien Caloz
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
Cet athlète suisse se bat pour un come-back miraculeux
de Soraya Sägesser
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Ce petit prodige du ski fait rêver toute l'Autriche
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
Grande révolution en vue aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Spot: Catherine Pearson, l'illustratrice la plus colorée de la Romandie
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Voici combien ça rapporte d'être informaticien en Suisse
3
L'Estonie vient peut-être de révolutionner la défense anti-drones
Le copain de Marco Odermatt pousse un coup de gueule
Cela fait 15 ans que Fabian Bösch, l'ami d'enfance de Marco Odermatt, évolue dans le monde du ski freestyle. Mais aujourd'hui, celui qui est champion du monde et a remporté les X-Games exprime son mécontentement envers son sport.
Fabian Bösch et Marco Odermatt partagent une longue histoire. Après le déménagement de Bösch à Engelberg, les deux jeunes garçons participaient souvent à des courses de ski ensemble. «Parfois, c’est lui qui gagnait, parfois c'était moi», raconte-t-il à la SRF. «Mais la plupart du temps, c’était quand même Fabian», ajoute Odermatt en riant. Une amitié s’est alors nouée entre les deux familles. Plus tard, les deux skieurs fréquentent ensemble le collège sportif d’Engelberg. «L’entraîneur n’était pas toujours ravi de nous voir construire des tremplins dans la forêt ou skier dans la poudreuse», se souvient Bösch.
L’article