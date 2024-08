Carlo Ancelotti veut donner davantage de vacances à ses joueurs. Image: keystone

Le coach du Real Madrid a une idée insolite pour ménager ses joueurs

Carlo Ancelotti craint la saison à venir, qui s'annonce éprouvante. Il a une solution novatrice pour permettre à ses protégés de se reposer.

La saison du Real Madrid s'annonce très, très chargée. Les Merengues l'ont entamée ce mercredi à Varsovie, avec un sacre en Super Coupe de l'UEFA contre l'Atalanta (2-0). Ils enchaînent ce dimanche (21h30) sur la pelouse de Majorque, pour leur premier match du championnat d'Espagne. Au total, les Madrilènes disputeront sept (!) compétitions durant cet exercice (voir encadré ci-dessous).

S'ils vont au bout de chacune (et il y a des chances, tant on connaît la qualité de ce club et sa soif de trophées), cela représenterait 72 matchs.

Ce calendrier démentiel a été dénoncé par plusieurs joueurs de la «Maison Blanche», dont Dani Carvajal et Federico Valverde avant la Super Coupe de l'UEFA. «Il est impossible de maintenir notre niveau avec autant de matchs disputés et autant de déplacements», a pesté le premier, tandis que le second a dit craindre les blessures dues à la fatigue.

Les sept compétitions du Real Madrid cette saison - Super Coupe de l'UEFA

- Liga

- Ligue des champions

- Coupe du Roi

- Super Coupe d'Espagne (en Arabie saoudite, en janvier)

- Coupe intercontinentale de la FIFA (décembre)

- Coupe du monde des clubs de la FIFA (aux Etats-Unis, juin et juillet)



Leur entraîneur, Carlo Ancelotti, les a défendus. Et le technicien italien a fait part de son idée, ce samedi en conférence de presse, pour ménager ses protégés: leur accorder des vacances individualisées tout au long de l'année.

«On envisage de donner des vacances individuelles à certains joueurs à certains moments de la saison. Que telle semaine ce joueur ne vienne pas et qu’il aille prendre du temps avec sa famille. On est en train de voir ça, surtout pour les joueurs qui jouent en sélection nationale. Ce sont les plus affectés.» Carlo Ancelotti, dans des propos repris par So Foot

Ancelotti prend l'exemple de l'attaquant brésilien Vinicius qui, en plus de transpirer sous le maillot de la Seleçao, doit se coltiner deux traversées de l'Atlantique en quelques jours (c'est le lot de tous les internationaux Sud-Américains qui jouent dans des clubs européens):

«Quand il revient, au lieu de jouer un match de Liga, on lui donne 3-4 jours de vacances. Et au match suivant, il revient»

Le coach madrilène rappelle qu'actuellement, «quand un joueur revient de sélection, il ne joue pas le match suivant, mais il s’entraîne, fait partie de l’équipe, est sur le banc». Autrement dit: même s'il n'est pas aligné, il a toute la charge – mentale et physique – de la compétition à encaisser. «Je pense qu’on doit arrêter ça», conclut Ancelotti.

Vinicius et ses coéquipiers sont au devant d'une saison éprouvante. Image: keystone

Si le Real Madrid venait effectivement à offrir des congés personnalisés en cours de saison à ses footballeurs, il innoverait: jusqu'à présent, dans les clubs pros européens, tous les joueurs bénéficient de deux à trois semaines de vacances au même moment, entre juin et juillet, durant l'intersaison.