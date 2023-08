Un fan en noir surgit de la tribune et bondit sur Haaland

La femme la plus rapide du monde crie sa rage et sa douleur

Ce coach choque en parlant des femmes: et vous, êtes-vous indignés?

Ditaji Kambundji n'est plus la petite sœur

Prime, la boisson qui risque l'interdiction et que les clubs s'arrachent

Une fois intercepté par la sécurité, le visiteur a été sorti du terrain et le match a pu reprendre. Sheffield a pu égaliser par la suite grâce à Bogle (85e) mais Manchester City s'est finalement imposé 2-1 grâce à une réussite de Rodri à la 88e.

Par chance pour le joueur (et la sécurité du stade), il s'agissait d'un supporter de City venu célébrer la réussite du numéro 9. Mais que se serait-il passé si l'intrus avait été un fan adverse et qu'il était descendu sur la pelouse avec l'envie d'en découdre?!

Le buteur de Manchester City était en pleine célébration lorsqu'un individu vêtu de noir a surgi de la tribune pour lui sauter dessus et s'agripper à son cou durant plusieurs secondes.

Plus de «Sport»

Les plus lus

Prime, la boisson qui risque l'interdiction et que les clubs s'arrachent

La boisson Prime lancée par le tandem Logan Paul et KSI cartonne et attire de prestigieux clubs de football. Mais le breuvage est dans le collimateur des autorités sanitaires. Pourquoi ces institutions du football signent-elles avec cette marque?

Le 10 août 2023, le Bayern Munich annonçait un partenariat avec Prime, la marque de boisson lancée par le Youtubeur Logan Paul et le rappeur KSI, Olajide Olayinka Williams de son vrai nom. «Ce partenariat avec une marque jeune et dynamique confirme notre croissance mondiale et vise à atteindre un nouveau public pour le FC Bayern», jubilait Andreas Jung, membre du conseil d'administration du club munichois par le biais d'un communiqué.