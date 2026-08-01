Gianni Infantino, président de la Fifa. Image: getty

L'UEFA dézingue Infantino

La confédération européenne de football a salué le renoncement de Gianni Infantino à ouvrir le Mondial aux investisseurs privés, tout en lui adressant plusieurs piques cinglantes dans son communiqué.

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Le président de la Fifa Gianni Infantino a «perdu la confiance» de l'UEFA et de «nombreux autres membres de la famille du football», a affirmé samedi la puissante confédération européenne après avoir obtenu le retrait du projet d'ouverture des compétitions internationales à des investisseurs privés.

«Nous ne pouvons pas continuer ainsi, avec des manoeuvres secrètes menées à un rythme effréné, orchestrées par des personnes sans visage et dont l'intérêt pour le sport est douteux. Nous devons identifier les responsables et leur demander des comptes», écrit l'UEFA dans un communiqué, en se félicitant du retrait annoncé quelques heures plus tôt par Infantino.

L'abandon du projet «est une victoire pour l'ensemble du football. Mais cela ne doit pas marquer la fin de l'histoire. La proposition a été rejetée. La tâche consistant à rétablir la confiance dans la Fifa ne fait que commencer», insiste l'instance.

Cette vive critique intervient alors que l'élection du président de la Fifa est prévue en mars 2027 et que Gianni Infantino est pour l'instant le seul candidat déclaré à sa succession.

Face à l'opposition de nombreuses fédérations membres de la Fifa, Infantino a été contraint de renoncer à son projet de création d'une société, la Fifa Forward Entreprise (FFE), ouverte aux investisseurs privés et chargée de gérer les activités commerciales et événementielles de l'instance, y compris la Coupe du monde.

«Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est devenu clair que le projet a créé des divisions (...) qui ne sont plus dans l'intérêt de l'objectif initial» a-t-il reconnu.

Cette proposition, révélée mardi à la suprise générale, a été massivement rejetée, surtout par l'UEFA qui avait menacé jeudi «à l'unanimité» de ne pas participer aux prochaines compétitions de la Fifa, y compris le Mondial, si le projet était mené à terme.

Dans son communiqué publié samedi, la puissante instance qui réunit 55 fédérations européennes appelle à une «nouvelle méthode de répartition des ressources par le biais du programme Fifa Forward existant» en utilisant une partie des fonds de réserve de l'instance, évalués à 5 milliards de dollars.

«Nous devons commencer à utiliser une partie de cet argent qui dort sur le compte bancaire de la Fifa pour donner l'élan dont le football a besoin dans chacun des 211 pays membres de la Fifa. Mais nous n’avons pas besoin de brader nos bijoux de famille pour financer cela», écrit l'UEFA.

(afp/roc)