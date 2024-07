Un supporter tabassé par des stewards dans un stade de l'Euro

Cette scène ressemble à un lynchage. Des agents de sécurité auraient brutalisé un homme après l'avoir interpellé lors de Portugal-Slovénie.

Christoph Cöln / t-online

Un article de

Il y aurait eu de graves violences en marge du huitième de finale de l'Euro opposant le Portugal à la Slovénie, au sein même de l'enceinte accueillant le match, à Francfort ce lundi. Une vidéo publiée par le quotidien sportif portugais Record montre en effet des agents de sécurité en train de frapper brutalement un supporter dans les coursives du stade.

Ce dernier vêtu d'un pantalon noir et d'un t-shirt blanc est contenu par trois stewards, mais un autre intervient pour lui asséner des coups. L'homme, dont les bras sont immobilisés, tente de se défendre et tombe au sol. D'autres membres de la sécurité se mêlent alors à l'attroupement et frappent la personne interpellée. Des coups de poing et de pied sont donnés à la tête et au ventre, alors que le supporter est maintenu à terre.

Voici ce que cela donne ⬇️ Vidéo: twitter

Sur cette vidéo probablement filmée par un spectateur depuis l'une des tribunes du stade, on aperçoit également un autre homme maintenu au sol par les stewards. Il porte un t-shirt rouge et semble avoir les mains liées dans le dos.

L'authenticité de cette vidéo n'a pas encore été vérifiée

Les images dévoilent une escalade de violence insoutenable, sans que l'on sache ce qu'il s'est produit avant cet extrait de 17 secondes. Record estime néanmoins que l'un de ces deux hommes aurait tenté d'envahir le terrain, quand l'autre aurait essayé de l'en empêcher.

Il est pour l'heure impossible de connaître avec exactitude le camp de ces deux supporters. Précisons toutefois que les Portugais arborent généralement du rouge et les Slovènes du blanc. L'authenticité de cette vidéo n'a pas encore été vérifiée, mais une enquête aurait été ouverte selon la presse portugaise.

Pour rappel, la formation de la superstar Cristiano Ronaldo a remporté ce match 3-0 aux tirs au but. Le gardien lusitanien Diogo Costa a brillé lors de cette séance. Il a stoppé l'ensemble des frappes slovènes.