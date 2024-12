La Nati féminine sait contre qui elle jouera lors de «son» Euro

Groupe A: Suisse, Norvège, Islande, Finlande Groupe B: Espagne, Portugal, Belgique, Italie Groupe C: Allemagne, Pologne, Danemark, Suède Groupe D: France, Angleterre, Pays de Galles, Pays-Bas

C'est donc un groupe à l'accent scandinave, et plutôt positif pour la Suisse, qui évite l'Italie ou l'Angleterre (pot 2), les Pays-Bas ou la Suède (pot 3) ou encore le Portugal (pot 4).

Les filles de Pia Sundhage affronteront ensuite l'Islande, nation qui reste sur quatre participations consécutives, et a atteint les quarts de finale il y a onze ans. Le troisième adversaire se nomme enfin la Finlande.

La Norvège, c'est également deux victoires (1987 et 1993), ainsi que quatre finales, la dernière remontant à 2013.

Il était déjà acté qu'en tant que nation hôte, la Suisse, tête de série, figurerait dans le groupe A. Nous étions également au courant qu'elle jouerait le match d'ouverture au Parc Saint-Jacques. On sait désormais que cette première rencontre se fera contre la Norvège, grande nation du football féminin, ayant participé 13 fois à l'Euro.

C'est un premier pas vers l'Euro en Suisse que nous venons de vivre lundi au SwissTech Convention Center de l'EPFL. Car nous en savons désormais plus sur la compétition à venir, organisée du 2 au 27 juillet prochain dans les stades de Bâle, Zurich, Berne, Genève, Lucerne, Saint-Gall, Sion et Thoune.

On connaît les adversaires d'Alisha Lehmann et ses coéquipières.

