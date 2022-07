Image: sda

Coup de tonnerre en Angleterre: Ronaldo veut quitter Manchester

Selon le très sérieux The Times, Cristiano Ronaldo a demandé l'autorisation de quitter Old Trafford cet été, en cas de proposition satisfaisante d'un club tiers. Il ne croit plus en Manchester United et ses promesses de jours meilleurs.

À 37 ans, Ronaldo tiendrait à disputer la Ligue des champions jusqu'au dernier jour de sa carrière, histoire de marquer à jamais une compétition qu'il n'a pas loupée depuis 19 ans. Or United n'est pas qualifié et n'en prend pas le chemin: son mercato atone, ses projets de rénovation ruineux à Old Trafford et ses quelque dix «pestiférés» sous contrat sont autant de chantiers compliqués et longs.

S'il a réussi son retour à titre personnel (24 buts en 38 matchs), Cristiano Ronaldo s'est beaucoup frustré du jeu poussif et de la défense extraordinairement gaffeuse de ManU. Son attitude sur le terrain a pu devenir négative, voire problématique.

Selon des proches cités par le Times, sa demande de transfert est également motivée par des raisons personnelles. Les clubs capables de l'accueillir ne sont pas nombreux mais deux semblent avoir lancé des démarches: le Bayern Munich et Chelsea. (chd)