Il y a une nouvelle règle au foot

A partir de la saison prochaine, ce point de règlement sera amendé et si le portier «garde le ballon plus de huit secondes (avec l'arbitre utilisant un compte à rebours visuel, pour matérialiser les cinq dernières secondes), l'arbitre accordera un corner à l'équipe adverse» , a indiqué l'IFAB dans un communiqué.

C'est officiel: la traditionnelle règle des six secondes va évoluer, et sera davantage surveillée à partir de la saison prochaine.

Gregor Kobel et les autres gardiens ne pourront plus jouer la montre ballon en mains.

Gregor Kobel et les autres gardiens ne pourront plus jouer la montre ballon en mains. Image: getty

Vers un duo Neymar-Messi au Barça? La rumeur enfle

Alors que Neymar ne cache plus son désir de rejouer pour Barcelone, certains bruits de couloirs font écho d'un possible retour de Messi en Catalogne. Les deux joueurs pourraient-ils former un nouveau binôme? On fait le point sur la situation.

Neymar est en train de réussir son retour à Santos. Non seulement il accumule du temps de jeu (430 minutes en six matchs), mais en plus, il a déjà adressé trois passes décisives et marqué deux buts, dont un sur corner direct.