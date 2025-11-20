ciel couvert
Barrages Mondial 2026: l'Italie défiera l'Irlande du Nord

epa12530245 Italy&#039;s Pio Esposito (L) and his teammate Mateo Retegui react during the FIFA World Cup 26 qualifier between Italy and Norway at Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 16 November 2 ...
La Squadra Azzurra défiera l'Irlande du Nord. Image: keystone/Watson

Barrages: l'Italie défiera une équipe réputée pour sa combativité

Les Italiens recevront l'Irlande du Nord en demi-finales des barrages pour le Mondial 2026. Avant une éventuelle finale contre le Pays de Galles ou la Bosnie.
20.11.2025, 13:4820.11.2025, 14:40

42 des 48 équipes qui participeront à la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord sont déjà connues. Parmi elles, la Suisse, qui s'est brillamment qualifiée mardi après son match au Kosovo (1-1) en terminant en tête de son groupe.

Les six derniers tickets se disputeront via des barrages au mois de mars. Le tirage au sort de ces barrages a eu lieu ce jeudi après-midi à Zurich.

Les 16 équipes européennes barragistes (les 2e de chaque groupe et quatre formations qualifiées via la Ligue des Nations) ont été réparties en quatre groupes. Les matchs se jouent à élimination directe. Des demi-finales et une finale auront lieu dans chaque groupe. Le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

epa12516143 Italy&#039;s head coach Gennaro Gattuso attends a press conference to present the squad for the upcoming FIFA World Cup qualifiers matches, in Florence, Italy, 10 November 2025. EPA/CLAUDI ...
Le sélectionneur transalpin Gennaro Gattuso a la pression dans ces barrages: l'Italie était absente des deux dernières Coupes du monde. Image: keystone

Les demi-finales auront lieu le jeudi 26 mars et les finales le mardi 31 mars 2026.

En demi-finales, les équipes têtes de série reçoivent. Pour les finales, un tirage au sort détermine qui joue à domicile.

L'Italie – sélection la plus prestigieuse de ces barrages, qui a terminé 2e de son groupe de qualifs derrière la Norvège – recevra l'Irlande du Nord en demi-finales. Avant une éventuelle finale face au vainqueur du duel Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine. Les Nord-Irlandais, 3e de leur poule derrière l'Allemagne et la Slovaquie, ont décroché leur ticket pour ces barrages grâce à leurs bons résultats en Ligue des Nations. Ils sont réputés pour leur fighting spirit (combativité) typiquement british.

Voici les groupes:

Groupe 1

Italie - Irlande du Nord

Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine

Ireland&#039;s Trai Hume, right, celebrates after scoring his side&#039;s second goal during a World Cup 2026 group A qualifying soccer match between Northern Ireland and Slovakia at Windsor Park stad ...
L'Irlande du Nord a fini 3e de son groupe de qualifications, derrière l'Allemagne et la Slovaquie.Image: keystone

Groupe 2

Ukraine - Suède

Pologne - Albanie

Groupe 3

Turquie - Roumanie

Slovaquie - Kosovo

Groupe 4

Danemark - Macédoine du Nord

République tchèque - Irlande

Dans le reste du monde

  • Nouvelle-Calédonie - Jamaïque

    Le vainqueur défiera en finale la République démocratique du Congo
  • Bolivie - Suriname

    Le vainqueur défiera en finale l'Irak

Tous ces matchs intercontinentaux auront lieu au Mexique.

(yog)

