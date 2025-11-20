Barrages: l'Italie défiera une équipe réputée pour sa combativité
42 des 48 équipes qui participeront à la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord sont déjà connues. Parmi elles, la Suisse, qui s'est brillamment qualifiée mardi après son match au Kosovo (1-1) en terminant en tête de son groupe.
Les six derniers tickets se disputeront via des barrages au mois de mars. Le tirage au sort de ces barrages a eu lieu ce jeudi après-midi à Zurich.
Les 16 équipes européennes barragistes (les 2e de chaque groupe et quatre formations qualifiées via la Ligue des Nations) ont été réparties en quatre groupes. Les matchs se jouent à élimination directe. Des demi-finales et une finale auront lieu dans chaque groupe. Le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
Les demi-finales auront lieu le jeudi 26 mars et les finales le mardi 31 mars 2026.
En demi-finales, les équipes têtes de série reçoivent. Pour les finales, un tirage au sort détermine qui joue à domicile.
L'Italie – sélection la plus prestigieuse de ces barrages, qui a terminé 2e de son groupe de qualifs derrière la Norvège – recevra l'Irlande du Nord en demi-finales. Avant une éventuelle finale face au vainqueur du duel Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine. Les Nord-Irlandais, 3e de leur poule derrière l'Allemagne et la Slovaquie, ont décroché leur ticket pour ces barrages grâce à leurs bons résultats en Ligue des Nations. Ils sont réputés pour leur fighting spirit (combativité) typiquement british.
Voici les groupes:
Groupe 1
Italie - Irlande du Nord
Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine
Groupe 2
Ukraine - Suède
Pologne - Albanie
Groupe 3
Turquie - Roumanie
Slovaquie - Kosovo
Groupe 4
Danemark - Macédoine du Nord
République tchèque - Irlande
Dans le reste du monde
- Nouvelle-Calédonie - Jamaïque
Le vainqueur défiera en finale la République démocratique du Congo
- Bolivie - Suriname
Le vainqueur défiera en finale l'Irak
Tous ces matchs intercontinentaux auront lieu au Mexique.
