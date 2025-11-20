La Squadra Azzurra défiera l'Irlande du Nord. Image: keystone/Watson

Barrages: l'Italie défiera une équipe réputée pour sa combativité

Les Italiens recevront l'Irlande du Nord en demi-finales des barrages pour le Mondial 2026. Avant une éventuelle finale contre le Pays de Galles ou la Bosnie.

42 des 48 équipes qui participeront à la Coupe du monde 2026 de football en Amérique du Nord sont déjà connues. Parmi elles, la Suisse, qui s'est brillamment qualifiée mardi après son match au Kosovo (1-1) en terminant en tête de son groupe.

Les six derniers tickets se disputeront via des barrages au mois de mars. Le tirage au sort de ces barrages a eu lieu ce jeudi après-midi à Zurich.

Les 16 équipes européennes barragistes (les 2e de chaque groupe et quatre formations qualifiées via la Ligue des Nations) ont été réparties en quatre groupes. Les matchs se jouent à élimination directe. Des demi-finales et une finale auront lieu dans chaque groupe. Le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Le sélectionneur transalpin Gennaro Gattuso a la pression dans ces barrages: l'Italie était absente des deux dernières Coupes du monde. Image: keystone

Les demi-finales auront lieu le jeudi 26 mars et les finales le mardi 31 mars 2026.

En demi-finales, les équipes têtes de série reçoivent. Pour les finales, un tirage au sort détermine qui joue à domicile.

L'Italie – sélection la plus prestigieuse de ces barrages, qui a terminé 2e de son groupe de qualifs derrière la Norvège – recevra l'Irlande du Nord en demi-finales. Avant une éventuelle finale face au vainqueur du duel Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine. Les Nord-Irlandais, 3e de leur poule derrière l'Allemagne et la Slovaquie, ont décroché leur ticket pour ces barrages grâce à leurs bons résultats en Ligue des Nations. Ils sont réputés pour leur fighting spirit (combativité) typiquement british.

Voici les groupes:

Groupe 1

Italie - Irlande du Nord

Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine

L'Irlande du Nord a fini 3e de son groupe de qualifications, derrière l'Allemagne et la Slovaquie. Image: keystone

Groupe 2

Ukraine - Suède

Pologne - Albanie

Groupe 3

Turquie - Roumanie

Slovaquie - Kosovo

Groupe 4

Danemark - Macédoine du Nord

République tchèque - Irlande

Dans le reste du monde

Nouvelle-Calédonie - Jamaïque



Le vainqueur défiera en finale la République démocratique du Congo



Bolivie - Suriname



Le vainqueur défiera en finale l'Irak

Tous ces matchs intercontinentaux auront lieu au Mexique.

